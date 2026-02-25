¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡×¤âÀä»¿¡ª ±Ñ½÷»ÒÂåÉ½FW¤¬¹õ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥É¥ì¥¹¤Ê¤É²Ú¤ä¤«¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¡£¤ªÊ¢¥Á¥é¥ê¤Î¥Ç¥Ë¥à¥³¡¼¥Ç¤â
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë½÷»Ò¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É½÷»ÒÂåÉ½¤ÎFW¥¯¥í¥¨¡¦¥±¥ê¡¼¤¬¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¤½¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê»Ñ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤â¤½¤ÎÈþËÆ¤òÀä»¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¡ØDAILY STAR¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸½ºß28ºÐ¤Î¥±¥ê¡¼¤Ï¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎÂ¿Ë»¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÎ¥¤ì¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¡£¿ÈÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¹õ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥É¥ì¥¹¤ä¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ç¥Ë¥à¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿Ê¢¶Ú¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤ÎÌë¡×¤Ê¤É¤ÈÄÖ¤ê¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×¼Ì¿¿¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥Ê¡¦¥Þ¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ë¥³¥Ó¥Ã¥Á¤â¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×¤È¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»úÉÕ¤¤ÇÈ¿±þ¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¥±¥ê¡¼¤ÏºÇ¶á¡¢FA¥«¥Ã¥×¤Î¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡¦¥·¥Æ¥£Àï¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ê¤É¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤â³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ç¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê»Ñ¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤È¤·¤Æ²þ¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤¿¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û¹õ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥É¥ì¥¹¤ä¤ªÊ¢¥Á¥é¥ê¤Î¥Ç¥Ë¥à¥³¡¼¥Ç¤â¡£±Ñ½÷»ÒÂåÉ½¥±¥ê¡¼¤ÎÈþËÆ¤ËÈ¿¶Á¡ª
¡Ö¸½ºß28ºÐ¤Î¥±¥ê¡¼¤Ï¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎÂ¿Ë»¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÎ¥¤ì¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¡£¿ÈÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¹õ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥É¥ì¥¹¤ä¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ç¥Ë¥à¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿Ê¢¶Ú¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤ÎÌë¡×¤Ê¤É¤ÈÄÖ¤ê¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×¼Ì¿¿¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥Ê¡¦¥Þ¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ë¥³¥Ó¥Ã¥Á¤â¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×¤È¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»úÉÕ¤¤ÇÈ¿±þ¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¥±¥ê¡¼¤ÏºÇ¶á¡¢FA¥«¥Ã¥×¤Î¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡¦¥·¥Æ¥£Àï¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ê¤É¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤â³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ç¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê»Ñ¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤È¤·¤Æ²þ¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤¿¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û¹õ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥É¥ì¥¹¤ä¤ªÊ¢¥Á¥é¥ê¤Î¥Ç¥Ë¥à¥³¡¼¥Ç¤â¡£±Ñ½÷»ÒÂåÉ½¥±¥ê¡¼¤ÎÈþËÆ¤ËÈ¿¶Á¡ª