ENEOS¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊHD¡Ë¤Ï¼çÍ×»Ò²ñ¼Ò¤Ç2027Ç¯½Õ¤ËÂ´¶È¤¹¤ë³ØÀ¸¤ÎºÎÍÑ¤ò°ìÉô¤Ç¸«¹ç¤ï¤»¤ë¡£»öÌ³·Ï¤äIT¡Ê¾ðÊóµ»½Ñ¡Ë´ë²è¡¢°ìÉô¤Îµ»½Ñ¿¦¤ÇÊç½¸¤ò¤ä¤á¤¿¡£ENEOSHD¤Ï¡Ö¶ÚÆù¼Á¤Ê·Ð±ÄÂÎ¼Á¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤Î¤¿¤á¡×¡Ê¹ÊóÉô¡Ë¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ENEOS¤Î¿·Â´ºÎÍÑ¤Î°ìÉô¸«Á÷¤ê¡ÊÂçÉý½Ì¾®¡Ë¤¬SNS¤ÇÂç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
»ä¤¬Âç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤«¤é¥¤¥ó¥Õ¥é·Ï¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼·Ï¤ÎÂç´ë¶È¤Ï¤È¤ê¤ï¤±Ê¸·Ï¤Î½¢³èÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¤æ¤ë¤Õ¤ï¹âµë¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤ª¤ê¿Íµ¤¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿ô¾¯¤Ê¤¤Ê¸·ÏÏÈ¤Ç¤¢¤ë»öÌ³¿¦¤Î¿·Â´ºÎÍÑ¸«Á÷¤ê¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬Âç¤¤¯¡¢ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
SNS¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡ÖÊ¸·Ï¤Ï¡ÈìÔÆù¡É¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¤è¡ª¡×¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾å¼ê¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤Æ¶ì¾Ð¤ò¶Ø¤¸ÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¼ÂºÝ¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£Ê¸·Ï¤ÏìÔÆù¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ï¤Ã¤¤êÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢ENEOS¤Îº£²ó¤Î·èÄê¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤¤¤Á´ë¶È¤Ë¤è¤ë¸ÄÊÌÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤·¤«¤·º£¸å¤ÎÆüËÜ¤Î¸ÛÍÑ¾ðÀª¤Î·àÅª¤ÊÊÑ²½¤ò¹ð¤²¤ë¾®¤µ¤ÊÍ½¹ðÊÔ¤È¤·¤Æ¸«¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¢£»öÌ³·Ï¤Ï¶õÁ°¤Î¡ÖÇã¤¤¼ê»Ô¾ì¡×
¤Þ¤º´ðËÜÅª¤Ê¥Õ¥¡¥¯¥È¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âÂçÂ´Ê¸·Ï¤Î¿Í¤¬»ÖË¾¤¹¤ë»öÌ³·Ï¿¦¼ï¤Ï¡¢ºòº£¤Î¶õÁ°¤ÎÄ¶Çä¤ê¼ê»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¹¤é¶¯Îõ¤Ê¿ÍÍ¾¤ê¤ÎÇã¤¤¼ê»Ô¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
»öÌ³·Ï¿¦¼ï¤ÎÍ¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤Ï2025Ç¯12·î¤ÎÆ°¸þ¤ò¤ß¤ë¤È0.3ÇÜÉÕ¶á¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï3¿ÍÊ¬¤Îµá¿Í¤ò½Ð¤¹¤È10¿Í¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·×»»¤È¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤âÁ°Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ»öÌ³·Ï¿¦¼ï¤Îµá¿¦¼Ô¿ô¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¶¥ÁèÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç³Ø¿·Â´¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î·¹¸þ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¡£2026Ç¯Â´¤¬Á´ÂÎ¤Ç¤ß¤ë¤È1.66ÇÜ¤È¤¤ï¤á¤ÆÎÉ¹¥¤Ê¿ô»ú¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤·¤«¤·¤³¤ì¤ÏÃø¤·¤¤¿Í¼êÉÔÂ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë·úÀß¶È¡Ê8.55ÇÜ¡Ë¤äÎ®ÄÌ¶È¡Ê8.77ÇÜ¡Ë¤¬Ê¿¶ÑÃÍ¤òÂç¤¤¯¾å¿¶¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¤¤ï¤Ð¥È¥ê¥Ã¥¯Åª¤Ê¿ô»ú¤Ç¤¢¤ë¡£»öÌ³¿¦¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë¶È³¦¡Ê¶âÍ»¶È¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¡Ë¤Ç¤Ïµá¿ÍÇÜÎ¨¤Ï0.3Á°¸å¤Ç¤¤ï¤á¤ÆÄã¤¯¡¢¤«¤Ê¤ê¶¹¤Ìç¤À¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¢£¡Ö»öÌ³¿¦¤Îµá¿Í¸º¾¯¡×¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤
¡ÖÊ¸·Ï¤¬½¢¤¤¿¤¬¤ë»öÌ³¿¦¤Îµá¿Í¸º¾¯¡×¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ïº£¸å¤âÉÔ²ÄµÕÅª¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£AI¤äDX¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ë»öÌ³·Ï¤ÎÄê·¿¶ÈÌ³¤Î¾ÃÌÇ¤¬ºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ç¡¢¤Þ¤¿»öÌ³·Ï¤â¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤ËÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÀ¤äIT¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢Ë¡Ì³¡¢·ÐÍý¡¢·Ð±ÄÀïÎ¬¤Ê¤É¤Î¹âÅÙ¤Ê·Ð±ÄÃÎ¼±¤È¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖÀìÌç»öÌ³¡×¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦Åª¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡£
¿Í´Ö¤¬½¢¤±¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤¡Ö»öÌ³¿¦¡×¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¤äÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¤Ê¤É¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬ÃæÅÓ¤ÇÈ´¤«¤ì¤ë·Á¤Ç¤¢¤Æ¤¬¤ï¤ì¡¢¤«¤ì¤é¤¬AI¤ò¶î»È¤·¤Ê¤¬¤é¤É¤ó¤É¤ó¸úÎ¨²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê»Ä¤ê¤Î¥Ñ¥¤¤ò¤µ¤é¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¾õ¶·¤Ç¡¢´ë¶ÈÂ¦¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Þ¤µ¤é¥Î¡¼¥¹¥¥ëÊ¸·Ï¿·Â´¤ò»öÌ³¿¦¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤¹¤ëÍýÍ³¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖÍý·Ï¡×¤¬Ê¸·Ï¤Î¾å°Ì¸ß´¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯
¤â¤Ã¤È¤â¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÂçÂ´¤Î»öÌ³·Ï¤¬´°Á´¤Ë¾Ã¤¨¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¤É¤¦¤·¤Æ¤â»öÌ³·Ï¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç¤Ïº£¸å¤Ï¡ÖÀ¸»º´ØÏ¢»öÌ³¡×¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤È¤¯¤ËÀ½Â¤¶È¤òÃæ¿´¤Ë¤½¤Î·¹¸þ¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤ë¡£
À¸»º´ØÏ¢»öÌ³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î²ñ¼Ò¤ÎÀ¸»º¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤ò´ÉÍý¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ½Â¤¹©Äø¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¡¢À¸»ºµòÅÀ¤«¤é¤Î¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¤ò¼êÇÛ¤·¤¿¤ê¡¢»Ò²ñ¼Ò¤ä²¼ÀÁ¤±¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤ÈÀÞ¾×¤·¤¿¤ê¡¢¼è°úÀè¤ÈÌ©¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¸½¾ì¿¦¡¦´ÉÍý¿¦¡¦±Ä¶È¿¦¤ò¤¹¤Ù¤Æ·óÌ³¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Î»öÌ³¿¦¤Î¤³¤È¤À¡£»öÌ³¤ÈÌ¾¤ò´§¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ö¸½¾ì¿¦¡×¤ÎÀ®Ê¬¤¬¶¯¤á¤À¡£
À¸»º´ØÏ¢»öÌ³¤Ï»öÌ³¿¦¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤ä¤äÆÃ¼ì¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î²ñ¼Ò¤¬¤É¤¦¤¤¤¦µ»½Ñ¡¦¾¦ÉÊ¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò¤½¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¤Ä¤Ö¤µ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¨¤ÆÊ¸·Ï¤òÇÛÂ°¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤¦¤·¤¿µ»½Ñ¤äÀ½ÉÊ¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¤ËÌÀ¤ë¤¤Íý·Ï¿Íºà¤ò¤¢¤Æ¤¬¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÎÉ¹¥¤È¤Ê¤ë¡£
ENEOS¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ª¤½¤é¤¯AI¤äDX¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥¤¤Î¸º¾¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»Ä¤µ¤ì¤¿»öÌ³¿¦¤¬½ù¡¹¤Ë¡ÖÀ¸»º´ØÏ¢»öÌ³¿¦¡×ÁêÅö¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÊ¸·Ï¤è¤ê¡Ê¤¹¤Ç¤Ë¼ÒÆâ¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ËÍý·Ï¤Î¿Íºà¤ò½¼Å¶¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤È¤¤¤¦·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×ÎÁ¤¹¤ë¡£ÁíÌ³·Ï¤ä´ë²è·Ï¿¦¼ï¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢·ë¶É¤ÏIT¤Ê¤ÉÍý·ÏÅª¥¹¥¥ë¤È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð»Å»ö¤¬À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¹¤Ç¤Ë¤¤¤ëÍý·Ï¿Íºà¤ò¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¸úÎ¨Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Íý·Ï¿¦¼ï¤Î¡È²Ö·Á¡É¤Ç¤¢¤ë¸¦µæ·Ï¡¦³«È¯·Ï¤ÏÍý·Ï±¡Â´¤È¹âÀìÂ´¤¬Ã´¤¤¡¢À¸»º´ØÏ¢»öÌ³¤ÏÍý·Ï³ØÉôÂ´¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃ´¤¦¤È¤¤¤¦¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£Íý·Ï¤Î³ØÉôÂ´¤¬Îô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Íý·Ï³ØÉôÂ´¤Ï±¡Â´¤ä¹âÀìÂ´¤è¤ê¤â¡ÖÊ¸·Ï¤Î¾å°Ì¸ß´¹¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏÅª¤Ë¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¿Íºà¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤À¡£
¢£¡Ö2040Ç¯¤ËÊ¸·Ï¿Íºà¤Ï35Ëü¿ÍÍ¾¤ë¡×
¹ñ¤â¤³¤Î¡ÖÊ¸·Ï¿Íºà¤ÎÏ«Æ¯»Ô¾ì¤Ç¤ÎË°ÏÂ¡×¤Ë¤Ï´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Ê¸·Ï¿Íºà¡Ê¥Î¡¼¥¹¥¥ë¿Íºà¡Ë¤ò¤³¤ì°Ê¾åÀ¤¤ÎÃæ¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Î¤â¤È¤Ç²þ³×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
10·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¾¾ËÜÍÎÊ¿Ê¸Éô²Ê³ØÁê¤Ï1Æü¡¢ÊóÆ»³Æ¼Ò¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢Íý·Ï¿Íºà¤ÎÉÔÂ²ò¾Ã¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÂç³Ø¶µ°é¤Î¹½Â¤²þ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡ÖÂçÅÔ»Ô¤Ë¤¢¤ëÂçµ¬ÌÏÂç¤ÎÊ¸·Ï³ØÉô¤Ë³ØÀ¸¤¬ÊÐ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¤µ¤é¤ËÊÐ¤ê¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
2040Ç¯¤ËÍý·Ï¿Íºà¤¬100Ëü¿ÍÉÔÂ¤·¡¢Ê¸·Ï¿Íºà¤Ï35Ëü¿ÍÍ¾¤ë¤È¤·¤¿·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î¿ä·×¤Ë¸ÀµÚ¤·¡Ö¼Ò²ñ¤¬´üÂÔ¤¹¤ë¿Íºà¤ÈÆüËÜ¤Î¶µ°é¤¬ÇÚ½Ð¤¹¤ë¿Íºà¤È¤Î´Ö¤ËÐªÎ¥¡Ê¤«¤¤¤ê¡Ë¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¹ñ¤«¤éÂç³ØÂ¦¤Ë¤ÏÊ¸·Ï³ØÉô¤ÎÀ°Íý¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Äê°÷³ä¤ì¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖF¥é¥ó»äÎ©Ê¸·ÏÃ±²ÊÂç³Ø¡×¤Ë¤ÏÊä½õ¶â¡¦½õÀ®¶â¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Æ°Å¤ËÂç³Ø¤òÊÄ¤¸¤ë¤è¤¦Â¥¤·¤Æ¤¤¤¯Î®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¹ñ¤Ë»¶ºß¤¹¤ëF¥é¥óÂç³Ø¤Ï¡ÖÂç³Ø¶µ°÷¡×¤È¤¤¤¦¸ÛÍÑ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤¢¤ë¤¤¤ÏÅ·²¼¤êÊ¸Éô´±Î½¤òÍÜ¤¦¼õ¤±»®¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¼ã¼Ô¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æþ³Ø¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¥³¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤¹¤ë¸ý¼Â¤ò¤³¤ì°Ê¾å¤Ïºî¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
º£¸å¤ÏÂç³Ø²þ³×¤ÇÊ¸·Ï³ØÉô³Ø²Ê¤ÎÅýÇÑ¹ç¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£»Ä¤µ¤ì¤¿Ê¸·Ï³ØÉô³Ø²Ê¤Ç¤âAI´ØÏ¢¤ÎÉ¬½¤²½¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Êý¸þÀ¤¬¹ñ¤«¤é¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤ò¡¢AI²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯»þÂå¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Î¡¼¥¹¥¥ëÊ¸·Ï¿Íºà¤È¤·¤ÆÏ²Èñ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¢£ºÂ³Ø¤¬ÆÀ°Õ¤Ê»Ò¤Ê¤é¹âÀì¤¬¤ª¤¹¤¹¤á
¤¤¤ÞÆüËÜ¤Ç¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¿ÆÀ¤Âå¤Î³§¤µ¤ó¤Ë½õ¸À¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
ÆüËÜ¤ÎÏ«Æ¯»Ô¾ì¤Ï¤¤¤Þ·àÅª¤Ê¹½Â¤ÅªÊÑ²½¤ò·Þ¤¨¤ë²áÅÏ´ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¡£¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉáÄÌ²Ê¤Î¹â¹»¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Ê¸·Ï¤ÎÂç³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¡×¤¯¤é¤¤¤Î¥Î¥ê¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ò»äÎ©Âç³Ø¤ÎÊ¸·Ï³ØÉô¤Ë¿Ê¤Þ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤È¤ÇÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
2020Ç¯Âå°Ê¹ß¤Î»Ò°é¤Æ¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡ÖÍý·Ï¤ÊÆ¬¤È¥¬¥Æ¥ó¤ÎÂÎ¡×¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç°é¤Æ¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¡£¶µ°é¤ÏÍý·Ï´ó¤ê¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ö¥ë¡¼¥«¥é¡¼¿¦¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤â²ÄÇ½¤ÊÂÎÎÏ¡¦¥á¥ó¥¿¥ë¡¦µ¤¹½¤¨¡¦´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
»ä¤Ï¹©¶È¹â¹»¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤ò¶¯¤¯¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ºÂ³Ø¤Î½ÐÍè¤¬¤è¤¤»Ò¤Ê¤é¹âÀì¤¬¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¹©¶È¹â¹»¤ä¹âÀì¤Îµá¿ÍÇÜÎ¨¤Ï¤È¤â¤Ë20¡Á30ÇÜ¤ÈÁª¤Ó¤¿¤¤ÊüÂê¤À¡£¤Þ¤¿¡Ö¹âÂ´¤¸¤ã¤º¤Ã¤ÈÉÏË³¤Î¤Þ¤Þ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»Å»ö´Ñ¤Ï´°Á´¤Ë»þÂåÃÙ¤ì¤À¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥«¥é¡¼¥Ó¥ê¥ª¥Í¥¢¡×¤Û¤ÉÂç¤²¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÂÔ¶øÌÌ¤Ç¤â³ØÉôÂ´¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£²¿¤â¹Í¤¨¤º¤ËÂç³Ø¤Ë¹Ô¤¯¤Û¤¦¤¬¥ê¥¹¥¯
¤à¤·¤í¤Ê¤Ë¤â¹Í¤¨¤º¤Ë²¼¼ê¤ÊÂç³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢¥¹¥¥ë¤Ï¤Ê¤¤¤¯¤»¤Ë¥×¥é¥¤¥É¤Ð¤«¤ê¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ»öÌ³¿¦°Ê³°¤ÎÁªÂò»è¤òÁª¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤ê·ë²Ì¤È¤·¤Æ¿¦¤Ë¤¢¤Ö¤ì¤Æ¡Ö¹â³ØÎò¥Ë¡¼¥È¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉÏË³¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤È¤¯¤ËÅìµþ¤Ç¤ÏÊª²Á¿å½à¤Ë¾ºµë¤¬¤Þ¤ë¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Âç³Ø¤ò½Ð¤¿¼ã¼Ô¤¬ÉÏ¤·¤¤Êë¤é¤·¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤¤ÎÃæ¤Î¼ªÁï¤¤¿Í¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤½¤Î»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤ò»¡ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍÄ»ù¶µ°é¤â¡Ö½¨ºÍ¡×¤«¤é¡ÖÂÎÎÏ¡×¤Ë¤½¤Î½ÅÅÀ¤¬¥·¥Õ¥È¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
11·î¤ÎÀ²¤ì¤¿Ä«¡¢¸ø±à¤ÇÍ·¤ó¤À»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼¼Æâ±¿Æ°¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£µÙ·Æ¤ò¶´¤ó¤Ç¹¹¤Ë1»þ´Ö¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿±¿Æ°¤ÇÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ò³Ø¤Ö¡£
ÊÝ°é±à¡Öbiima school¡×µÈ¾Í»û¹»¡ÊÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô¡Ë¤Ï2024Ç¯3·î³«±à¤·¤¿¡£¡ÖÀµ²ò¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¤Ï´ðÁÃÂÎÎÏ¤ä¡Ê°Õ»Ö¡¦´¶¾ð¡¦¼Ò²ñÀ¤Ë´Ø¤ï¤ë¡ËÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤ÎÃÃÏ£¤¬À¸¤¤ëÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÌîÊÕ·ò°ìÏº±àÄ¹¤Ï¶¯Ä´¤¹¤ë¡£ÊÝ°éÎÁ¤Ï¼«¼£ÂÎÊä½õ¤ò¼õ¤±¤Æ¤â·î10Ëü±ß¤Û¤É¤«¤«¤ë¤¬¡¢±¿±Ä¤¹¤ë2±à¤Ç·×Ìó50¿Í¤¬¥¥ã¥ó¥»¥ë¤òÂÔ¤Ä¡£
°ìÈÌ»öÌ³¿¦¡¦²ñ·×»öÌ³¿¦¡¦ÁíÌ³·Ï»öÌ³¿¦¡¦¿Í»ö·Ï»öÌ³¿¦¡¦±Ä¶È»öÌ³¿¦¤Ê¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯»öÌ³¿¦¤Ï¡ÊÍý·Ï¡Ü¸½¾ì·Ï¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¶¯¤¤¡ËÀ¸»º´ÉÍý»öÌ³¿¦°Ê³°¤¹¤Ù¤ÆÍ¾¤ê¤ËÍ¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êÊ¸·Ï¤Î½¢¶ÈÀè¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¢£º£¤Þ¤Ç¤Î¥ë¡¼¥È¤Ç¤ÏÀ¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¤
»öÌ³¿¦¤ò¤È¤¯¤Ë´õË¾¤¹¤ë¤Î¤ÏÃËÀ¤è¤ê½÷À¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤áAI»þÂå¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤ÐÃËÀ¤è¤ê½÷À¤Î¸ÛÍÑ¤Î¥Ñ¥¤¤¬½Ì¾®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£½÷À¤¬À¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¡ÖÍý·Ï¤Ç¥¬¥Æ¥ó¡×¤ÊÎÎ°è¤Ø¤ÎÄ©Àï¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ë¤Ê¤ë¡£
Èà½÷¤¿¤Á¤â¤·¤Ã¤«¤êÅ¥½¤¤¡¦´À½¤¤¡¦ÃË½¤¤»Å»ö¤ò¤ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿´µ»ÂÎ¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÁªÂò»è¤¬°åÎÅ¡¦²ð¸î¿¦¤Ê¤É¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£°åÎÅ¡¦²ð¸î·Ï¿¦¼ï¤Ï¤¿¤·¤«¤Ëº£¸å¤â¹â¼ûÍ×¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤·¤«¤·¹âÂÔ¶ø¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤³¤¦¤·¤¿»Å»ö¤ÏÊó½·¤¬¸øÅªµ¬À©¡Ê°åÎÅÊó½·¡¦²ð¸îÊó½·¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥°¥ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¡£·ã¤·¤¤¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¡¢µìÍè¤Î¥ë¡¼¥È¤ò¤Ê¤¾¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤È¤â¤¢¤ì¡¢¤³¤³¤«¤é¿ôÇ¯¡Ê27Â´¡Á35Â´¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¡Ë¤ÎÂç³Ø¿·Â´¤Îµá¿ÍÆ°¸þ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃíÌÜ¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤½¤ì¤¬¤³¤Î¹ñ¤Î»º¶È¹½Â¤¤ÈÏ«Æ¯»Ô¾ì¤ÎÌ¤Íè¤ò°Å¼¨¤¹¤ëÀÄ¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡ÊÊ¸É®²È¡¦¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼ ¸æÅÄ»û ·½¡Ë