¡Ú¥À¥ó¥Ò¥ë¡Û¿·ºî¥ì¥¶¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¥ì¥¶¡¼¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¡ÖºÆ²ò¼á¡×
±Ñ¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥á¥ó¥º¥¦¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡Ö¥À¥ó¥Ò¥ë¡×¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥ì¥¶¡¼¥°¥Ã¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£130Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥ì¥¶¡¼¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¥â¥À¥ó¤«¤ÄÌÀ³Î¤Ê¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Î»ëÅÀ¤«¤éºÆ²ò¼á¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤À¡£
¡Ö¥À¥ó¥Ò¥ë¡×¤¬¿·¤¿¤Ê¥ì¥¶¡¼¥°¥Ã¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½
¡û¢£»Å»ö¤ÈÍ¾²Ë¡¢¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Î´Ö¤ò¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¹Ô¤Íè¤Ç¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥µ¥É¥é¡¼(ÇÏ¶ñ¿¦¿Í)¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¤·¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¿Â»Î¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ëÀè¶î¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥À¥ó¥Ò¥ë¡£¤½¤Îµ¯¸»¤Ë¿¼¤¯º¬¤¶¤·¤¿Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ì¥¶¡¼¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¾ï¤Ë¼ÂÍÑÀ¤È¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤Î¶Ñ¹Õ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥À¥ó¥Ò¥ë¤Ë¤è¤ë½é´ü¤Î¡Ö¥â¡¼¥È¥ê¥Æ¥£¡¼¥º¡×¤ÎÁÏÂ¤¤«¤éº£Æü¤Î¸½ÂåÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥ì¥¶¡¼¤Ï¥¯¥é¥Õ¥È¡¢ÁÇºà¡¢¤½¤·¤Æµ¡Ç½³×¿·¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ï¥¦¥¹¤ÎÂî±ÛÀ¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÃæ³Ë¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¥¶¡¼¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¿¥ë¥ï¡¼¥É¥í¡¼¥Ö¤È¤·¤Æ¹½ÁÛ¤µ¤ì¤¿º£²ó¤Î¿·ºî¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤ËºÇÅ¬¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥È¥é¥Ù¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¤òÌÖÍå¤·¡¢»Å»ö¤ÈÍ¾²Ë¡¢¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Î´Ö¤ò¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¹Ô¤Íè¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÅ¬±þÀ¡¢¿³Èþ´ã¡¢¤½¤·¤Æ±ÊÂ³Åª¤ÊÉÊ¼Á¤òµá¤á¤ë¡¢Ë¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤¦Â¸ºß¤È¤·¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÌÀ³Î¤Êµ¡Ç½¤È»ëÅÀ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄêµÁ¤µ¤ì¤¿6¤Ä¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖAlfred¡×(¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É)¤Ï½À¤é¤«¤Ê»ÅÎ©¤Æ¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥±¡¼¥¹¤È¥â¥À¥ó¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¡ÖCentury¡×(¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼)¤Ï¥È¥é¥ó¥¯¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥é¥²¡¼¥¸¡¢¥Û¡¼¥ë¥É¥ª¡¼¥ë¡¢¥È¡¼¥È¡¢¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢Î¹¤ÎÂÎ¸³¤ò³Ê¾å¤²¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¡£
¡ÖBourdon¡×(¥Ü¡¼¥É¥ó)¤Ï·úÃÛÅª¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈÀºÌ©¤Ê¥¸¥Ã¥×¹½Â¤¤òÆÃÄ§¤È¤·¡¢¥¯¥í¥¹¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥·¥Æ¥£¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¤Ê¤É¡¢Æü¾ï»È¤¤¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡ÖDuke¡×(¥Ç¥å¡¼¥¯)¤Ï¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢¥Ý¡¼¥Á¡¢¥¯¥í¥¹¥Ü¥Ç¥£¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥ì¥¶¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ï¡¼¥É¥í¡¼¥Ö¤òÅ¸³«¤·¡¢Æ°¤¤ÎÂ¿¤¤Æü¾ï¤ä¥ª¥Õ¥Ç¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î»þ´Ö¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡£
¡ÖDespatch¡×(¥Ç¥£¥¹¥Ñ¥Ã¥Á)¤ÏÎò»ËÅª¤Ê±Ñ¹ñ¤Î¥Ç¥£¥¹¥Ñ¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¹½Â¤Åª¤Ê¥±¡¼¥¹¤È¸½ÂåÅª¤Ê¥¯¥í¥¹¥Ü¥Ç¥£¤Î²ò¼á¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖHeritage¡×(¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸)¤Ï·úÃÛÅª¤Ê¹½Â¤¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥á¥¿¥ë¥¯¥í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¤è¤ëÅÁÅýÅª¤Ê±Ñ¹ñ¤Î¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò»ý¤Ä¡Ö¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¡×¤È¡Ö¥¢¥¿¥Ã¥·¥å¡×¤òÄÌ¤¸¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ï±Ñ¹ñÅª¤ÊÍÞÀ©¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÂÅ¶¨¤Î¤Ê¤¤¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î¸À¸ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼êºî¶È¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¥Ñ¥Æ¥£¡¼¥Ê¥«¡¼¥Õ¤äÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥°¥ì¥¤¥ó¥«¡¼¥Õ¤«¤é¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥Ê¥Ã¥Ñ¡¢¥Ì¥Ð¥Ã¥¯¡¢¥¹¥¨¡¼¥É¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¾å¼Á¤Ê¥ì¥¶¡¼¤¬¤½¤Î¸ÄÀ¡¢ÀÇ½¡¢ÂÑµ×À¤Î¤¿¤á¤Ë¸·Áª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÁÇºà¤Ï¡¢¼êºî¶È¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Æ¥£¡¼¥Ì²Ã¹©¡¢¥µ¥É¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥Á¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Î¥È¥é¥Ù¥ë¥È¥é¥ó¥¯¤ä¥Ï¥¦¥¹¤Î¥ª¡¼¥È¥â¡¼¥Æ¥£¥Ö¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿Ê£»¨¤Ê¶ÊÀþ¹½Â¤¤Ê¤É¡¢¿¦¿Íµ»¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤â¤Þ¤¿¡¢Æ±¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤À¡£Áõ¾þÅª¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¤Ë¹©³ØÅª¤ËÀß·×¤µ¤ì¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¥¹¥¤¥¹¤ÎÀìÌçÅª¤Ê¶âÂ°¹©Ë¼¤Ç¥À¥ó¥Ò¥ë¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËÆÃÊÌ¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¥¿¡¼¥ó²Ã¹©¤Î¡Ö¥ê¡¼¥É¡×¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï¡¢¾ÝÄ§Åª¤Ê¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ä¥í¡¼¥é¥¬¥¹¥é¥¤¥¿¡¼¤òÁÛµ¯¤µ¤»¡¢±Ñ¹ñ¤ÎÁÏ°Õ¡¢ÀºÌ©¤µ¡¢¤½¤·¤Æµ¡Ç½Åª¤ÊÈþ³Ø¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¡¼¥É¤Ï³Æ¥â¥Ç¥ëÁ´ÂÎ¤Ë¶¦ÄÌ¤·¡¢¸ÄÀ¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¤âÅý°ì´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½À¤é¤«¤Ê»ÅÎ©¤Æ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¢Ä¦¹ïÅª¤Ê¥Þ¥Á¡¢¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê±Ñ¹ñ¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥±¡¼¥¹¤ä¥È¥é¥Ù¥ë¥é¥²¡¼¥¸¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡£
¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤ò»×¤ï¤»¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥Á¡¢¥Ñ¥É¥í¥Ã¥¯¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¥í¥Ã¥¯¡¢¥í¡¼¥é¥¿¥°¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¸¥Ã¥×¹½Â¤¤Ï¡¢¥Ï¥¦¥¹¤Î¥â¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¤ÎÎò»Ë¤òÈ¿±Ç¤·¡¢ÍÞÀ©¤È¸½ÂåÀ¤ò¤â¤Ã¤ÆºÆ²ò¼á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥À¥ó¥Ò¥ë¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ºÙÉô¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÏÈæÎà¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£Æ±¥ì¥¶¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¡¢³×¿·¡¢¤½¤·¤Æ»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤Î¿·¤¿¤Ê°Õ»×É½ÌÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¤Ëº¬¤¶¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½Âå¤Î¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥Þ¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¡Ú¾ÜºÙ¾ðÊó¡Û
¡¦¼è°·Å¹ÊÞ¡§¥À¥ó¥Ò¥ë ¶äºÂËÜÅ¹¡¿¿´ºØ¶¶Å¹¡¿¿·½É°ËÀªÃ°Å¹¡¿ÆüËÜ¶¶»°±ÛÅ¹¡¿ÆüËÜ¶¶¹âÅç²°Å¹¡¿À¾ÉðÃÓÂÞËÜÅ¹¡¿¾¾ºä²°Ì¾¸Å²°Å¹¡¿¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥äÅ¹¡¿ºåµÞ¥á¥ó¥ºÂçºåÅ¹¡¿Ê¡²¬´äÅÄ²°Å¹
¡¦È¯Çä»þ´ü¡§³ÆÅ¹¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯Çä(¢¨È¯Çä³«»ÏÆü¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï³ÆÅ¹¤ØÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Î¤³¤È)
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§3·î2Æü È¯Çä³«»Ï
º¸¤«¤é¡¢¡ÖALFRED 25 PATINA CALF (BLACK, CHOCOLATE, WHISKEY)¡×485,100±ß¡¢¡ÖALFRED 30 PATINA CALF (BLACK, CHOCOLATE, WHISKEY)¡×587,400±ß¡¢¡ÖALFRED 40 PATINA CALF (BLACK, CHOCOLATE, WHISKEY)¡×654,500±ß
º¸¤«¤é¡¢¡ÖCENTURY TOTE 24 PATINA CALF (BLACK, CHOCOLATE, WHISKEY)¡×460,900±ß¡¢¡ÖCENTURY TOTE 33 PATINA CALF (BLACK, CHOCOLATE, WHISKEY)¡×553,300±ß¡¢¡ÖCENTURY 45 PATINA CALF(BLACK, CHOCOLATE, TAN)¡×687,500±ß
º¸¤«¤é¡¢¡ÖBOURDON 40 GRAIN CALF¡×536,800±ß¡¢¡ÖCENTURY FLAP TOTE 33 GRAIN CALF¡×502,700±ß¡¢¡ÖCENTURY FLAP TOTE 42 GRAIN CALF¡×502,700±ß
