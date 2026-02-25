±ÑÊ¸Ë¡¤Î´ðÁÃ¤¬¿Æ»Ò¤Ç¤ï¤«¤ë³Ø½¬ÆþÌç¤Î°ìºý¡ª¥«¥ó¥¼¥ó¡Ö¤³¤É¤â±Ñ¸ì¶µ¼¼ ´ðËÜ¤Î±ÑÊ¸Ë¡¤¬¥¼¥í¤«¤é³Ø¤Ù¤ëËÜ¡×
2026Ç¯2·î20Æü¡¢¥«¥ó¥¼¥ó¤«¤é¡Ø¤³¤É¤â±Ñ¸ì¶µ¼¼¡¡´ðËÜ¤Î±ÑÊ¸Ë¡¤¬¥¼¥í¤«¤é³Ø¤Ù¤ëËÜ¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö¤³¤É¤â¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎºÇ¿·´©¤È¤·¤Æ¡¢±Ñ¸ì¤Î¤Ä¤Þ¤º¤¤òÊ¸Ë¡¤«¤éÀ°Íý¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¾®³ØÀ¸¤ÎÀè¼è¤ê¤«¤éÃæ³Ø±Ñ¸ì¤ÎÉü½¬¤Þ¤Ç¡¢²ÈÄí³Ø½¬¤Î¼´¤Ë¤·¤ä¤¹¤¤°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥ó¥¼¥ó¡Ö¤³¤É¤â±Ñ¸ì¶µ¼¼ ´ðËÜ¤Î±ÑÊ¸Ë¡¤¬¥¼¥í¤«¤é³Ø¤Ù¤ëËÜ¡×
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î20ÆüÄê²Á¡§1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÈ½·¿¡§A5È½¥Ú¡¼¥¸¿ô¡§128PISBN¡§978-4-86255-795-7
¡Ö¤³¤É¤â¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤Î²ñÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¥Æ¡¼¥ÞÀß·×¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¿³Ø½¬¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÎß·×38ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸³è¤Ë¶á¤¤Âêºà¤Ç³Ø¤Ó¤ò¿Ê¤á¤ëÊÔ½¸Êý¿Ë¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¿·´©¤ÏbeÆ°»ì¡¢±Ñ¸ì¤ò¹½À®¤¹¤ë4Í×ÁÇ¡¢´ðËÜ¤Î5Ê¸·¿¤Þ¤Ç¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÇÍý²ò¤Ç¤¤ë¹½À®¤Ç¤¹¡£
±Ñ¸ì¤¬¶ì¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤Ê¸Ë¡¥í¡¼¥ÉÀß·×
ÂÐ¾ÝÌÜ°Â¡§¾®³Ø¹â³ØÇ¯¡ÁÃæ³Ø1Ç¯³Ø½¬ÈÏ°Ï¡§¾®³Ø¹»¡ÁÃæ³Ø¹»¤Î±Ñ¸ìÈÏ°Ï
¡ÖµÞ¤¬¤Ð²ó¤ì¡×¤Î¿Þ²ò¤Ç¡¢¶áÆ»¤è¤ê¤â´ðÁÃ¤òÀÑ¤à³Ø¤ÓÊý¤¬·ë²ÌÅª¤Ë¿¤Ó¤ë¤³¤È¤ò»ë³ÐÅª¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ñ¸ì·ù¤¤¤òËÉ¤°»ëÅÀ¤ÇÆ³Æþ¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ½é¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤Á¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Î²ÈÄí³Ø½¬¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£
¤¤¤¤Ê¤ê°Åµ¤ËÆþ¤é¤º¡¢¤Ê¤¼Ê¸Ë¡¤¬É¬Í×¤«¤òÀè¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ëÎ®¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Ø½¬¤ÎÇ¼ÆÀ´¶¤òºî¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
beÆ°»ì¤«¤é5Ê¸·¿¤Þ¤Ç¤ò°ìËÜ²½¤¹¤ëÃæ³Ë¥Ñ¡¼¥È
Ãæ¿´¥Æ¡¼¥Þ¡§beÆ°»ì¡¿±Ñ¸ì4Í×ÁÇ¡¿´ðËÜ5Ê¸·¿´ØÏ¢¾Ï¡§Âè4¾Ï¡ÁÂè6¾Ï
¼ç¸ì¡¦Æ°»ì¡¦ÌÜÅª¸ì¡¦Êä¸ì¤Ë½¤¾þ¸ì¤ò½Å¤Í¤ëÀ°ÍýË¡¤Ç¡¢±ÑÊ¸¤Î¹üÁÈ¤ß¤òÊ¬²ò¤·¤ÆÆÉ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿§Ê¬¤±¤µ¤ì¤¿¿ÞÈÇ¤¬Â¿¤¯¡¢Ê¸¤Î¤É¤³¤Ë¾ðÊó¤òÃÖ¤¯¤«¤òÌÜ¤Ç³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¸ì½ç¤Ø¤ÎÄñ¹³´¶¤ò²¼¤²¤ä¤¹¤¤¹½À®¤Ç¤¹¡£
¡Ö±Ñ¸ì¤Ï5¤Ä¤ÎÊ¸·¿¤¬´ðËÜ¡×¤È¤¤¤¦ÃåÃÏÅÀ¤¬ÌÀ³Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌäÂê±é½¬¤ÎÁ°¤Ë¥ë¡¼¥ë¤òÀ°¤¨¤ëÃÊ³¬¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Î¸«Êý¤ò¹¤²¤ëÆÉ¤ßÊª·¿¥ì¥Ã¥¹¥ó
CNN¡¿BBC¡¿¥¢¥ë¥¸¥ã¥¸¡¼¥éÈæ³Ó´ØÏ¢¾Ï¡§Âè1¾Ï¡ÁÂè3¾Ï
¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¸«¤¨Êý¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤ò¶µ²Ê¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾ðÊó¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÆ»¶ñ¤È¤·¤ÆÂª¤¨Ä¾¤»¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ê¤¬¤ÊÉÕ¤¤Î»ïÌÌ¤ÇÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ä¤¹¤¯¡¢¼Ò²ñ¥È¥Ô¥Ã¥¯¤È±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤²ÈÄí¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
Ã±¸ì°Åµ¤À¤±¤Ç¤ÏÂ³¤¤Ë¤¯¤¤»Ò¤É¤â¤Ç¤â¡¢À¤³¦¤ÎÏÃÂê¤òÆþ¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È³Ø½¬¤ÎÌÜÅª¤ò¼Â´¶¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·ÑÂ³¤·¤ä¤¹¤¤¥¤¥ó¥×¥Ã¥ÈÆ³Àþ¤È¹ØÆþ¾ðÊó
¾Ï¹½À®¡§Á´7¾ÏÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¡§Amazon¡¿Rakuten¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¿¥«¥ó¥¼¥ó¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸
¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡ÖÆÉ¤à¡¦Ê¹¤¯¡¦¸«¤ë¡×¤«¤é¡Ö½ñ¤¯¡¦ÏÃ¤¹¡×¤Ø¿Ê¤à¥¤¥ó¥×¥Ã¥ÈÃæ¿´¤Î³Ø½¬Æ³Àþ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Ãæ³ØÀ¸¤Î³Ø¤ÓÄ¾¤·¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹â¹»À¸¡¦Âç³ØÀ¸¡¦¼Ò²ñ¿Í¤ÎºÆ³Ø½¬¤Ë¤â»²¾È¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¾ÏÎ©¤Æ¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñÇä¾å¤Î°ìÉô¤Ï°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤³¤É¤â¿©Æ²»Ù±çµ¡¹½¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´¹ñ¤Î¤³¤É¤â¿©Æ²»Ù±ç¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Ê¸Ë¡¤Î¥ë¡¼¥ëÀ°Íý¤È³Ø½¬½¬´·¤Å¤¯¤ê¤òÆ±»þ¤Ë¿Ê¤á¤¿¤¤²ÈÄí¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»È¤¤»Ï¤á¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ä¤¹¤¤¼ÂÍÑ½ñ¤Ç¤¹¡£
³Ø¹»¼ø¶È¤ÎÍ½½¬¤ÈÉü½¬¤ò°ìºý¤Ç²ó¤·¤¿¤¤»þ¤Ë¤â¡¢¾Ï¤´¤È¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¹½À®¤Ç¤¹¡£
±ÑÊ¸Ë¡¤Î´ðÁÃ¤¬¿Æ»Ò¤Ç¤ï¤«¤ë³Ø½¬ÆþÌç¤Î°ìºý¡ª
¥«¥ó¥¼¥ó¡Ö¤³¤É¤â±Ñ¸ì¶µ¼¼ ´ðËÜ¤Î±ÑÊ¸Ë¡¤¬¥¼¥í¤«¤é³Ø¤Ù¤ëËÜ¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ¡Ø¤³¤É¤â±Ñ¸ì¶µ¼¼¡¡´ðËÜ¤Î±ÑÊ¸Ë¡¤¬¥¼¥í¤«¤é³Ø¤Ù¤ëËÜ¡Ù¤ÎÈ¯ÇäÆü¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
2026Ç¯2·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Q. ²Á³Ê¤È»ÅÍÍ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Äê²Á¤Ï1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¡¢A5È½¡¦128¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
Q. ¤É¤Î³ØÇ¯¤Î³Ø½¬¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¾®³Ø¹â³ØÇ¯¤«¤éÃæ³Ø1Ç¯¤òÌÜ°Â¤Ë¡¢¾®³Ø¹»¤«¤éÃæ³ØÈÏ°Ï¤Þ¤Ç¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q. ¤É¤ó¤ÊÊ¸Ë¡¹àÌÜ¤ò³Ø¤Ù¤Þ¤¹¤«¡©
beÆ°»ì¤Î»È¤¤Êý¡¢±Ñ¸ì¤ò¹½À®¤¹¤ë4Í×ÁÇ¡¢´ðËÜ¤Î5Ê¸·¿¤Ê¤É¤ò´ðÁÃ¤«¤é³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£
