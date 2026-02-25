¡È40Âå¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ÉÀÐ°æ°ìÇÏ¤Ï¥é¥¹¤Î¤ÁµÕÅ¾¥È¥Ã¥×¡ª¥ª¡¼¥é¥¹¤ÇµÕÅ¾Ëþ´Ó¥Ä¥â¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸Ã£À®¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¸«»ö¤Ê¥ê¥Ù¥ó¥¸¤À¤Ã¤¿¡£2·î24Æü¡¢¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¤ÎÂè2»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢EARTH JETS¤ÎÀÐ°æ°ìÇÏ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬Ï¢Åê¡£¥ª¡¼¥é¥¹¤Ç¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤Ç¡¢¥é¥¹¤ËÄÀ¤ó¤ÀÂè1»î¹ç¤Î¤¦¤Ã¤×¤ó¤òÀ²¤é¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀã¿«¤Î°ì·â¡ªÀÐ°æ°ìÇÏ¡¢¥ª¡¼¥é¥¹¤ÎµÕÅ¾Ëþ´Ó¥Ä¥â¤Ç¥È¥Ã¥×¤Î½Ö´Ö
¡¡Âè1»î¹ç¤Ï²ù¤·¤¤Àï¤¤¤À¤Ã¤¿¡£Å¸³«¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢¥¢¥¬¥ê¤Ï2000ÅÀ¤Î1²ó¤Î¤ß¡£Êü½Æ¤Ï0²ó¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»ý¤ÁÅÀ1Ëü7200ÅÀ¤Ç4Ãå¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Åö»î¹ç¤Ïµ¯²È¤«¤é½ÂÃ«ABEMAS¡¦Æü¸þÍõ»Ò¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¢¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦Âé¸ïÂç¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¢ÀÐ°æ¡¢KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦½ÂÀîÆñÇÈ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£½øÈ×¤Ï¡¢½ÂÀî¤¬¹¶¤á¤¿¡£Åì1¶É¤Ç2000ÅÀ¡Ê¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¡¢Åì2¶É¤Ç2000ÅÀ¡¢Åì3¶É¤Ç¤â2000ÅÀ¡Ê¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¤È3Ï¢Â³¤Ç²ÃÅÀ¡£·Ú¤¤¥¢¥¬¥ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»ý¤ÁÅÀ3Ëü3000ÅÀ¤È°ìÊâ¥ê¡¼¥É¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤·¤Æ¡¢ÀÐ°æ¤ÏÅì4¶É¤Ç¥ê¡¼¥Á¤Î¤ß¤Î1600ÅÀ¡Ê¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Æî1¶É¤Ç¤Ï½ÂÀî¤¬4000ÅÀ¤ò¥¢¥¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æî2¶É¤Ç¤Ï6½äÌÜ¤Ë¥ê¡¼¥Á¤ò¤«¤±¡¢¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦¥É¥é¤Î4000ÅÀ¤òÃ¥¼è¡£Æî3¶É¤Ç¤Ï¥Á¡¼¤«¤é¥¿¥ó¥ä¥ª¤Î¤ß¤Î1500ÅÀ¤ò¥¢¥¬¤Ã¤¿¡£Æî3¶É1ËÜ¾ì¤Ç¤ÏÂé¸ï¤Ë1100ÅÀ¡Ê¡Ü300ÅÀ¡¢¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¤ò¥Ä¥â¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥ª¡¼¥é¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿»þÅÀ¤ÇÀÐ°æ¤Ï¥È¥Ã¥×ÌÜ¤Î½ÂÀî¤È5600ÅÀº¹¤Î2ÃåÌÜ¡£½½Ê¬¤Ë·þ¤ì¤ë¾õ¶·²¼¡¢¤³¤³¤ÇÀÐ°æ¤Ï¥É¥é¤Î2Åû¤ò¥Ý¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¿ô½ä¸å¡¢¥«¥ó¼·ËüÂÔ¤Á¤Ç¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¡£¤³¤Î¼·Ëü¤Ï»³¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÀÐ°æ¤Ï½ÂÀî¤¬¼Î¤Æ¤¿8º÷¤ò¥Ý¥ó¤·¤Æ¡¢Ï»Ëü¤«È¬Ëü¤Î2Âò¤ÇÇº¤ó¤ÀËö¡¢¡ÖÃ¼¤Ã¤³¤ÎÈ¬Ëü¤¬´ðËÜ¤«¤Ê¡×¤ÈÈ¬Ëü¤ÎÃ±µ³ÂÔ¤Á¤òÁªÂò¤·¤¿¡£¿ô½ä¸å¡¢¤Ê¤ó¤ÈÀè¤ËÏ»Ëü¤ò°ú¤¯¤È¤¤¤¦¿À¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸«»ö¤ËÈ¬Ëü¤ò¥Ä¥â¡£¥¿¥ó¥ä¥ª¡¦¥É¥é3¤ÎËþ´Ó¡¦8000ÅÀ¤òºî¤ê¾å¤²¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¡¢µÕÅ¾¾¡Íø¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÀÐ°æ¤Ï¡Ö´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ò¤È¸À¡£8°Ì¤«¤é¤Î¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤òÁÀ¤¦¥Á¡¼¥à¤ÎÊý¿Ë¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º1Æü1¥È¥Ã¥×¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡¢¡Öº£Æü¤âµ®½Å¤Ê¥Á¡¼¥à¤Î»î¹ç¿ô¤ò¡¢¡ØÏ¢Åê¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢ºÇ½é¤Ë¥é¥¹¤Ã¤Æ¡£¤¹¤´¤¤¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤ì¤Æ¡£º£¸å¤â1Æü1¥È¥Ã¥×¡£¥Ç¥¤¥ê¡¼¥À¥Ö¥ë¤Ï¡¢1²ó¤ÏÍß¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÁÀ¤¤¤Ä¤Ä¡¢1Æü1¥È¥Ã¥×¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÆÍÇË¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¡Ö°ìºòÆü¡¢2·î21Æü¤Ë40ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ¡£40Âå¤ÎÀèÇÚ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡£µÇ°¤¹¤Ù¤40Âå½é¥È¥Ã¥×¤Ï²ÚÎï¤ÊµÕÅ¾·à¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ï¡Ö»Ä¤ê»î¹ç¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÆÍÇË¡¢1Æü1¥È¥Ã¥×¤òÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡ÚÂè2»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡EARTH JETS¡¦ÀÐ°æ°ìÇÏ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë3Ëü5500ÅÀ¡¿¡Ü55.5
2Ãå¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦½ÂÀîÆñÇÈ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë2Ëü9100ÅÀ¡¿¡Ü9.1
3Ãå¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦Âé¸ïÂç¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë1Ëü8800ÅÀ¡¿¢¥21.2
4Ãå¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¦Æü¸þÍõ»Ò¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë1Ëü6600ÅÀ¡¿¢¥43.4
¡Ú2·î24Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¡¡Ü859.1¡Ê102/120¡Ë
2°Ì¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¡¡Ü837.9¡Ê106/120¡Ë
3°Ì¡¡BEAST X¡¡¡Ü372.6¡Ê106/120¡Ë
4°Ì¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡¡Ü171.3¡Ê104/120¡Ë
5°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¡Ü21.2¡Ê104/120¡Ë
6°Ì¡¡TEAMÍëÅÅ¡¡¢¥155.8¡Ê104/120¡Ë
7°Ì¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¡¢¥227.3¡Ê108/120¡Ë
8°Ì¡¡EARTH JETS¡¡¢¥492.4¡Ê108/120¡Ë
9°Ì¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¡¢¥685.8¡Ê106/120¡Ë
10°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¢¥700.8¡Ê108/120¡Ë
