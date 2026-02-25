「ゲーム・オブ・スローンズ」の前日譚ドラマ「ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ」シーズン1がフィナーレを迎えた。視聴者から高い評価を集める一方、ラストの“ある演出”が一部で混乱を招いている。

この記事には、「ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ」シーズン1第6話『明日』のネタバレが含まれています。

シーズン1最終話・第6話『明日』のラストシーンでは、ダンク＆エッグがアッシュフォードを発ち、新たな地を目指して再出発する。ダンクが「七王国」と口にすると、エッグは「九王国です」と訂正し、「王領、西部、嵐の地、河川地帯、鉄諸島、北部、河間平野、アリンの谷間、ドーン」と列挙。最後に登場したタイトルロゴは「A Knight of the Seven Kingdoms（ナイト・オブ・ザ・ナイン・キングダムズ）」と表記され、「七王国」から「九王国」への変更が加えられていた。

一部の視聴者から「タイトルが変更されるの？」という疑問の声が上がるなか、ショーランナーのアイラ・パーカーは、「番組名を変える予定はありません」と米に否定。さらに米のインタビューでは、タイトルロゴを変更した意図は“遊び心”だったことを明かした。

「多分、僕がちょっとジョークに走りすぎたせいですね。気に入らない人や、僕を叩く人もいるかもしれません。でも、このシリーズには少し軽妙なタッチがあるんです。[中略] あれは誠実な気持ちから生まれたものですし、全て真実です。あの時点では、九つの王国が存在しているんですから。」

本作のタイトルは、原作小説と同名である。ただし原作は「ダンク＆エッグ」という愛称でも親しまれていることから、シリーズ名をめぐっては議論があったそう。原作者ジョージ・R・R・マーティンは「“ダンク＆エッグ”はシットコムのように聞こえるから使わないでほしい」と話していたが、パーカーはその案を捨てきれずにいたとのこと。最終的に現タイトルを採用した理由について、こう語っている。

「『ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ』というタイトルで作品を観てみて、実は少し軽やかで楽しい作品だと気づく方がいい。『ダンク＆エッグ』というタイトルで、視聴者がある程度想像してしまうよりもね。」

なお「ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ」は、現在シーズン2が撮影中。原作第2編『誓いの剣』に基づく内容が描かれる予定だ。

「ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ」シーズン1全6話はU-NEXTで配信中。

