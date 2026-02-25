◆「そろそろ限界ちゃうか？」株価チャートを“相棒”にして利益を守る方法

投資歴70年 資産25億円――【プロの儲かる知識を簡単インストール】人生、もう詰んだ……40歳、しがないサラリーマン。月1万5000円の小遣いを握りしめ、毎日通勤する日々だ。増えない給料、重くのしかかる住宅ローンと教育費。冷え切った家庭に、もはや自分の居場所はない。そんな人生のどん底の状況で拾った、1冊の古びた手帳。それが投資歴70年、資産25億円を築いた89歳現役トレーダー・シゲルさんとの奇跡的な出会いだった。お金、仕事、家庭……すべてに絶望した崖っぷちの男が“投資の神様”から授かった「世界一のお金と人生の授業」とは？“小説形式”だからスラスラ読めてドンドンわかる話題の書『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものをお送りする。答えはすべて、この物語にある。

株価チャートは未来を映す鏡ではなく、ヒントをくれる「相棒」

➊「形」だけでなく「場所」を見る

ローソク足には、長いヒゲや実体の大きさなど様々な「形」がありますが、それと同じくらい重要なのが「出現する位置」です。シゲルさんは、画面上のローソク足を指しながら、こう語りかけます。

画面のローソク足をトントンと軽く叩きながら、シゲルさんは続ける。

「とくにこれが高値圏――つまり、しばらく上がってきたあとの天井付近で出てくると注意や。『そろそろ限界ちゃうか？』って相場が教えてくれてるのかもしれん」

【投資家の学び】

どんなに強い形に見えても、あるいは逆に弱い形に見えても、それが「高値圏（十分に上がった後）」で出たのか、「安値圏（下がりきった所）」で出たのかで意味が逆転することがあります。株価が上昇を続けた後に現れる「長い上ヒゲ」や「迷いの形（コマ足）」は、上昇エネルギーの枯渇を示唆する重要なサインです。

❷天井圏でのサインは「転換」の予兆

シゲルさんの言葉を聞いて、「僕」は不安そうに尋ねます。

「えっ、それって……下がるサインってことですか？」

「せや。買いの勢いが1回ピークを打った場合が多い。もちろん絶対ではないけど、“転換の兆し”になることがある」

【投資家の学び】

株価はずっと上がり続けることはありません。どこかで利益確定の売りに押され、調整や下落に転じます。高値圏での怪しいローソク足は、「買い」から「売り」へと主導権が移る「トレンド転換」の合図かもしれません。「まだ上がるはず」という欲を抑え、冷静に逃げ時を探るきっかけになります。

➌完璧を求めず、相棒として付き合う

初心者が陥りがちなのが「株価チャートで未来を完璧に予測しよう」とすることです。しかし、シゲルさんはその姿勢を優しく正します。

「チャートってのは、未来を完璧に当てる道具やないけど、ヒントをくれる相棒みたいなもんや」

なるほど……奥が深い。と思っていたら、シゲルさんがまた別のローソク足を指さす。

【投資家の学び】

テクニカル分析に「絶対」はありません。しかし、確率の高い「ヒント」は無数に隠されています。株価チャートを「予言書」として盲信するのではなく、「今はリスクが高いか？」「そろそろチャンスか？」と問いかけ、判断を助けてくれる「相棒」として活用するのが、長く相場で生き残るコツなのです。

※本稿は、『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。