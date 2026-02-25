プロ野球界の春の風物詩、ベースボール・マガジン社『プロ野球全選手カラー写真名鑑』の最新版が今年も発売された。注目は未婚選手たちが記入している「好きな有名人」の欄。CM降板騒動に揺れた永野芽郁の順位や、急上昇した芸人勢の動向など、2026年度版ならではの意外な結果が……。

今田美桜が見事V3

2月17日に配信されたYouTubeチャンネル『ぽけるす / 野球バラエティ ぽけぽけ動画』にて恒例企画〈【2026】プロ野球選手 好きな有名人ランキングTOP20【選手名鑑調べ】〉が発表された。ベースボール・マガジン社『2026プロ野球全選手カラー写真名鑑』のアンケート回答を集計したもので、プロ野球選手のプライベートな好みが垣間見えることから毎年ファンの注目を集めている。

「答え直すのが面倒なのか、基本的にプロ野球選手が“推し変"をすることはまれ。新人選手や退団選手の増減、あるいは選手の結婚事情などの影響によりわずかに変動があるくらいです。そのため2023年まで有村架純が5連覇していましたが、ついに2024年になって永野芽郁がその牙城を崩し、2025年は今田美桜が頂点となっています」（YouTubeライター）

ランキングの4位には、13票を獲得したお笑いコンビ・千鳥がランクインし、昨年の14位から大躍進。20位にもムロツヨシが食い込んでいる。他にもオリックスのドラフト3位・佐藤龍月や中日のドラフト4位・能戸輝夢は秋山竜次（ロバート）と回答するなど、昨今は女性芸能人に限らず、お笑い芸人を挙げる選手が急増しているようだ。

「千鳥の躍進は、フジテレビ系のスポーツ番組『すぽると!』への出演が影響しているのは間違いないでしょう。巨人の育成ドラフト2位の林燦が水卜麻美アナと渡辺直美という“わかりやすい好み"を挙げていたり、阪神のドラフト1位ルーキー・立石正広は元AKB48の福留光帆と回答。ロッテの育成ドラフト2位の高橋快秀が騒動の渦中にあった松本人志の名前を挙げていたのも面白かった。世間の空気に左右されず、自分の感性を大切にする今の若手らしい気概を感じます。こうした独特な回答は、厳しいプロの世界で生き抜くための強いメンタルの表れかもしれません」（スポーツ紙記者）

千鳥と同票の4位には有村、新垣結衣、浜辺美波がランクイン。また、新人から2票を獲得した広瀬すずが昨年に続いて3位をキープしている。

最も注目されたのは、昨年2位の永野だ。プライベートでの不倫騒動により、契約していたCM9社すべてを降板するという異例の事態に見舞われたが、今回のアンケートに影響はあったのだろうか。

「昨年は新人から4票をゲットした永野ですが、スキャンダルの影響からか、今年は1票も伸ばせず。それでも既存の20票がまるっと残る形で2位をキープしています。野球選手たちの“永野愛"は不倫騒動くらいではビクともしなかったようですね。3月に行われるWBCがNetflixで配信されることで、プロ野球選手の加入者も増えるでしょうが、永野はNetflix映画『僕の狂ったフェミ彼女』の主演が控えており、配信作品を通じて再び選手たちの心を掴むのではいでしょうか」（前出・YouTubeライター）

そして、1位は今田美桜の連覇という結果に。昨年は朝ドラヒロインや紅白司会の大役を担ったが、意外にも票は伸ばせず。それでも21票で逃げ切りに成功した格好だ。

「実は一昨年、18歳のルーキーだったオリックスの寿賀弘都が『既婚』と誤表記されて、実兄がSNSで訂正する一幕があったんです。その寿賀は昨年から『今田』と回答していることから、実質、今田は3連覇していることになります」（前出・YouTubeライター）

動画のコメント欄にも、「DeNA育成組3人の謎の千鳥推しは何なんだ。みんなでライブでも見に行って好きになったとかなんか」「4月4日（ファーム施設の）SGLに福留光帆さんがゲスト来場するとのこと。立石くんよかったね」「松本人志と答えたロッテ高橋、逆風にされながらも己の好きを貫く姿勢は大物の予感」といった声が寄せられている。

スター選手の好みから新人たちの意外なセンスまで、一冊に詰まった「素顔」の数々。球界を彩るヒロインたちの人気争い。詳細が気になる人は、ぜひYouTubeチャンネルや名鑑をチェックしてもらいたい。