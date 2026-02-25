バーディを獲るには絶対に“構え”が大事！都玲華のアイアンショットの秘訣とは？

今シーズンは、１ラウンド平均3.1639と3つ以上。

総数では193ものバーディを奪う「ミヤコレ」こと都玲華。

地元・徳島県の方言を交えて「バーディとるけん（とるから）！」と狙って奪取するための秘けつを教わった。※成績やデータは10月11日現在

バーディを獲る！アイアンショット

構えたらいったん”グッ”！力が入る形か確認します

力が入るインパクトの形を作ってみる

アイアンもドライバーのときと同じく、リキんで構えてしまうとしっくりこないのでバーディが獲れそうな気配がしません。ただし「いったん力を入れてみる」のが、ドライバーとの違いですね。

リラックスした構えを作ったら、たしか「プレインパクト」っていうんですよね？インパクトしたい形を作ってみて、力をボールにしっかり伝えられるか、を確認しています。最初（アドレス）から力が入りすぎていると、力が入らない。不思議なもので構え方が悪いのも力が入らないし、いい形のインパクトも作れません。

それと、これもドライバーと共通することですが、私はターゲットの確認の仕方にすごく気をつけるタイプです。構えてから目標方向を何度も確認するのですが、正しい確認の仕方をするとバーディの気配はどんどん高まっていきます。

アドレスをほぼ決めたら、いったんインパクトの形を作ってみて、その形でボールを強く押す、叩けるかを確認。OKだったら力を抜いて、アドレスの形に戻ってからスイングをスタートさせる。

ミヤコレの“首だけ回して見る”は、アドレスが崩れないのが利点。目標を確認してアドレスに戻ったときも、前傾角度や体の向き、腕や手元の位置がズレない。

「首だけを回す」構えてからの目標の確認の仕方に注意！

私が大事にしている「構えてからのターゲットの確認の仕方」は“首だけ回して見る”です。そのチェックが人より多くて、コーチの（石井）忍さんに「頭がクラクラしちゃわない？」と聞かれたことがあります（笑）。目標の確認は、アドレスに入る前だけでなく、構えてからも重要ですからね。

上半身を起こして見たほうが確認しやすいが、肩や腰のラインが開いたり（×右）、アドレスに戻ったときにハンドファーストが崩れたり（×中）、右腕が前に出たり（×左）してしまう。

いかがでしたか。ミヤコレ流のアイアンショットをぜひ実践してみてください！

都 玲華

●みやこ・れいか／ 2004生まれ、徳島県出身。167cm。昨年はプロテスト合格前にステップアップツアーで優勝。テストにも合格し、今季のレギュラーツアーでは幾度となく上位に進出。人気、実力ともに赤丸急上昇中の最注目プロ。大東建託所属。

写真＝田中宏幸

協力＝ジャパンゴルフスクール