

nishikawa×大谷翔平選手キービジュアル（C）nishikawa ［エアー］

大谷翔平選手が、西川株式会社（以下「nishikawa」）今年で睡眠コンディショニングサポート契約10年目を迎え、10周年メモリアルムービーを公開。「nishikawa×大谷翔平選手オリジナルアイテム」等が当たる『大きな夢を見よう！キャンペーン2026』を、2月25日〜3月31日の期間で開催する。

【動画】大谷翔平×nishikawa［エアー］10周年メモリアルメイキングムービー

本キャンペーンでは、全国の店舗で［エアー］シリーズの対象商品を購入し、応募者の中から、抽選で背番号にちなんで17名を対象に、大谷翔平選手オリジナルグッズなどをプレゼントする。また、同時期には［エアー］モバイルマット、［エアー］マットレス、［エアー］ベッドマットレスの送料無料キャンペーン※も実施する。※一部店舗、一部地域への発送を除く / ※商品の取り扱いについては、店舗により異なる。※キャンペーンへの応募は、nishikawaIDへの登録が必要。

10周年メモリアルムービーストーリー

大谷翔平選手は、北海道日本ハムファイターズ入団時より［エアー］シリーズのマットレスを愛用、2017年よりコンディショニングサポート契約を締結した。毎年大谷選手を睡眠の面からサポートし続け、今年で10年目を迎えるにあたり、この度メモリアルムービーを制作した。

大谷翔平選手と［エアー］シリーズが共に歩んだ10年間の軌跡を、本人の成長とともに振り返るスペシャルムービー。本動画は、2017年・2018年・2022年・2024年・2025年にそれそれ公開された歴代のビジュアルと、各撮影時の貴重なメイキング映像を織り交ぜ、1本の作品として凝縮した。

動画内には、常に進化し続ける自身の身体と向き合い、枕の高さやマットレスの素材を真剣に調整するアスリートとしての大谷選手の姿を収録。その一方で、早朝からの撮影でも笑顔でスタッフを和ませたり、ブロワーで顔に風を受けるシーンで思わず目が乾いてしまい、パチパチと瞬きをしながら必死に堪えるお茶目な一面など、大谷選手の等身大の素顔も垣間見える。

大谷翔平選手コメント

――試合後に眠れない時の対処法はなんですか？

ある程度の寝る時間や時差を計算して、そこから逆算して（寝る時間）を決めるんですけど、あとは飲むドリンクだったりとか、それこそマットレスとか、環境を一定にすることで、なるべく眠りやすい環境を整えることが大事かなと思います。――ご自身で料理をされますか？

もともとはしてましたけど、最近は結婚したからちょっと少なくなりましたね。ほとんど作ってもらえるので、それを美味しく食べています。