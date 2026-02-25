現在は男4人兄弟の母、自身も6人兄妹で育つ 14歳で上京して芸能界デビュー
俳優の平愛梨が、27日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
平愛梨 ＝テレビ朝日提供
俳優やバラエティ番組で活躍する平。私生活では、2017年にサッカー選手の長友佑都と結婚し、現在は8歳・6歳・4歳・2歳の4兄弟の母として奮闘の日々を送っている。
結婚後は夫と共に海外に渡り、海外での出産も経験。海外での生活の苦労について話した。
現在は日本で暮らし、子どもたちと夫の試合観戦にも行っているという平。最近は4兄弟のリクエストに応えて、朝食はバラバラのものを作るそうで、育児の大変さや子どもたちの成長の喜びについても明かした。
兵庫県の出身で6人兄妹の長女として育った平は、14歳で上京し芸能界デビュー。当時は寂しさもあったが、母に支えられたという。
