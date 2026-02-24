CLÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹PSG¡¢»Ø´ø´±¤Ï2µ¨Ï¢Â³¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÆ±¹ñÂÐ·èÆÍÇË¤Ë¼«¿®¡ÖÇ´¤ê¶¯¤µ¤ÏºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤Î°ì¤Ä¡×
¡¡¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡ÊPSG¡Ë¤òÎ¨¤¤¤ë¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤¬UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè2Àï¥â¥Ê¥³Àï¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥ë¡¦¥Ñ¥ê¥¸¥ã¥ó¡Ù¤¬Æ±»Ø´ø´±¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎCL²¦¼ÔPSG¤Ï¡¢º£µ¨¤ÎCL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç11°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£»Ä¤ê3Àá¤ÇÇòÀ±¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢ºòµ¨¤ËÂ³¤¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¹ñÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¥â¥Ê¥³¤È¤ÎÂè1Àï¤Ç¤Ï¡¢Å¨ÃÏ¤Ç°ì»þ2ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹¶ì¤·¤¤Å¸³«¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¿ôÅªÍ¥°Ì¤ò³è¤«¤·¤Æ¸åÈ¾¤ËµÕÅ¾¡£3¡Ý2¤ÇÀè¾¡¤·¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò°®¤Ã¤Æ¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎÂè2Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡Âè1Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿L¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö»î¹ç³«»ÏÄ¾¸å¤Î¥¹¥³¥¢¤ò¸«¤ì¤ÐÈá»´¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µÕ¶¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¡×¤ÈµÕÅ¾·à¤òÉ¾²Á¡£¡Ö¥Ü¡¼¥ë»ÙÇÛ¤¬¸°¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¤â¥Ü¡¼¥ë°·¤¤¤¬¾å¼ê¤¤Áª¼ê¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÈóÊÝ»ý¤Î»þ¤ÏÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ì¤¿¥×¥ì¡¼¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¿®Êô¤¹¤ë¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎCL¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÎ¥Ã¦¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤â¡¢²æ¡¹¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿¡£¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤ÏºÇ¤â¥¿¥Õ¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º¤Æñ¤Ë¤â¤á¤²¤º¡¢ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£Ç´¤ê¶¯¤µ¤ÏºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¤É¤ó¤ÊÁê¼ê¤È¤âÀï¤¦½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢CLÏ¢ÇÆ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢»Ø´ø´±¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥ë¥¤¥¹¤È¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥¦¥¹¥Þ¥ó¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤ÎÂè2Àï¤Ç¤Î·ç¾ì¤òÌÀ¸À¡£¡ÖÈà¤é¤ÏÌÀÆü¤³¤³¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢Áª¼ê¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¼¡Âè¤À¡£¤É¤ÎÁª¼ê¤â¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
