「だからこそ思うんですよ、罪を犯したから警察官になったんじゃないかって」

23年前の罪の告白をした淳一（竹内涼真）を「信じられません、あり得ません、舐めてますよね？」などとなじった後に刑事・南良（江口のりこ）が声を掛けた一言だ。

圭介（瀬戸康史）の言葉を借りると“ザワザワする”展開が続いた『再会～Silent Truth～』（テレビ朝日系）第7話。物語の鍵を握っているのは、秀之（小柳友）射殺事件に使われたとされる拳銃だ。

南良刑事は秘密裏に直人（渡辺大知）を含む幼なじみ4人と23年前の事件が起きた森に向かい、そこで聞いた淳一の自白を警察内でも報告するつもりはないようだ。「あの事件はまだ終わっていないからです」という言葉からも、当時小学生だった4人の知らないところで、何らかの力が働いていると南良は考えているようだ。当時、例の事件を担当していた署長の小杉（段田安則）は特に敏感にその動向を察知しているようだが、南良は小杉の質問をものらりくらりとかわす。

そして事件発生時のアリバイが崩れたものの、任意同行は拒否する万季子（井上真央）が何らかの事情を知っていることは間違いなく、そんな彼女に南良が自身の推測をぶつけてみる。万季子の中で息子・正樹（三浦綺羅）に匹敵するインパクトのあることーーそうなると淳一のことしかなくなると考えてのことだったのだろうか。

23年間ずっと自身の罪を抱えてきた淳一が話すこれまでの苦悩は、もしかすると今の万季子には他人事には思えなかったのではないだろうか。

「自分を守るのに必死だった（中略）ずっと恐怖からは逃げられなかった。当たり前だけど本当の自分を知られるのが怖かった。幸せになっちゃいけないと思ってるし、誰かと暮らしても心の距離は近づきすぎないようにしてた」と震えながら何とか言い、それでも真っ直ぐに「罪を犯したことはなかったことにはできないから」と淳一は続ける。

万季子は圭介に正樹を預けようとしていたし、その前に正樹と泊まりがけの外出を提案していた。南良の言葉を聞いて、何か決心したことがあったようだ。直人が言う通り、なぜか秀之が拳銃を持っており、そこで揉み合った結果、万季子が射殺してしまったのかもしれない。それに気づいた直人が彼女を庇うために罪を被ったにもかかわらず、万季子は淳一の23年前の無実を証明できるかもしれない可能性に賭けて拳銃を再び持ち出したのだろうか。

そうだとしたらこの直人の報われなさといったらない。万季子は自分や自分が守り抜いてきた大切な存在よりも淳一のことを優先したことになる。また、23年前のことを昨日のことのように怯え続ける淳一の姿は万季子の未来であり、その罪の重さを図らずしも共有できてしまうのが淳一と万季子の関係にも、因果のようなものを感じてしまう。

そして、少なくとも元夫として、最も近くで今回の事件についても万季子と対峙してきたと思っていた圭介からすれば、自分以外の2人の方が背負っているものが大きいことにやるせない思いも抱いていそうだ。清原巡査長（弓削智久）が亡くなった時に、父親を亡くした自分が一番傷ついていると思っていたが、実際にはそれをきっかけに淳一も直人ももう元には戻れない決定的な瞬間に立ち会っていたことを23年越しに知ったように。

息つく間もなく展開する第7話、淳一の帰宅を待つ博美（北香那）が出汁から作っていた肉じゃが。竹内が主演を務め先クール話題となった『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）を彷彿とさせるクッションのような役割を果たしていた。

最終章に突入する次週、4人がそれぞれを想ってとった行動が綻びを生じさせ、様々な真実が明かされていきそうだ。（文＝佳香（かこ））