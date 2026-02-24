映画『超かぐや姫！』大ヒット記念 メインテーマ「Ex-Otogibanashi」リリックムービーが解禁
アニメ映画『超かぐや姫！』の2月20〜23日の週末動員ランキングが、わずか19館での上映にもかかわらず5位を記録（興行通信社調べ）。これを受け、大ヒット御礼として、人気ボカロPのryo （supercell）が手掛けたメインテーマ「Ex-Otogibanashi」のフルバージョンを収録したリリックムービーが解禁となった。
【動画】「Ex-Otogibanashi」リリックムービーが解禁
Netflixにて1月22日から配信中で、先週2月20日より1週間限定として劇場公開が開始。各劇場では座席予約が始まるや否や即完で満席となる上映回が相次ぎ、なかには上映回を急きょ追加して1日10回以上も上映する劇場も出てくるなど異例の事態となった。観客の多くはすでにNetflixで視聴したファンが占めたが、話題を耳にして劇場で初めて鑑賞したという人も少なくなく、10〜30代を中心に女性グループや家族連れも来場している。
そして2月20〜23日の動員数14万8067人、興行収入2億9122万2700円と、わずか19館での上映としては驚異的な成績を記録。大規模公開作品と並んで週末動員ランキング5位にランクインした（興行通信社調べ）。
劇場公開前後の大反響を受け、昨日2月23日には劇場の要望、協力を得て、急きょ上映期間延長や上映館の拡大が決定。公開2週目となる2月27日からは本編終了後に「ray 超かぐや姫！Version」ミュージックビデオを上映することを発表していた。
そしてこの度、大ヒット御礼として、人気ボカロPのryo （supercell）が手掛けた本作のメインテーマ「Ex-Otogibanashi」のフルバージョンを収録したリリックムービーが解禁となった。アップテンポな曲に合わせて歌い踊るかぐや、彩葉、ヤチヨによるライブシーンはもちろんのこと、力強いライブパフォーマンスを披露するかぐや、必死の形相で謎の敵と激しい戦いを繰り広げる彩葉、どこか物憂げな表情を見せるヤチヨなど、三者三様の思いが交錯する映像で構成されている。
また、本編鑑賞後に聴くと印象が一気に変わるとSNSで話題の歌詞にも注目で、歌詞に込められた意味を読み解いていくと新たな発見ができる、鑑賞前から鑑賞後まで何度でも楽しめる一本に仕上がっている。
『超かぐや姫！』は、Netflixにて世界独占配信中、劇場公開中。
