飯島直子、バースデーサプライズに涙「きっとお父さんとお母さんも喜んでると思います」【こないだおばさんって言われたよ】

飯島直子、バースデーサプライズに涙「きっとお父さんとお母さんも喜んでると思います」【こないだおばさんって言われたよ】