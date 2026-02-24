米国の女性インフルエンサーが、自身のインスタグラムで、ホテルの客室に置かれたコーヒーメーカーで使用した下着を洗う方法を裏技として投稿。大炎上している。



【写真】騒動の釈明時もわざわざコーヒーポットを持つ

タラ・ウッドコックス氏は、2025年に投稿した動画で「旅行中に下着が足りなくて『あすは何を着よう』と思ったとしましょう。どの部屋にも、コーヒーポットのようなものが置いてある。コーヒーの粉を入れる場所に下着を置いて、ふたを閉めて抽出ボタンを押すだけで、熱湯が出てくるんです」“使用済み”の下着の消毒方法を説明した。



「バスルームのヘアドライヤーで乾かせば、下着もきれいになる。この裏技、こんなに多くの人が知っていたなんて！何年も前に、客室乗務員だった友人から教わった。本当にすごい」と、旅のプロ直伝のライフハックだとした。



最近になって、SNSで動画が急拡散。「もうホテルのコーヒーメーカーは使わない」とのコメントが殺到した。当該の動画は現在、削除されている。



米ニューヨーク・ポスト紙は「下着はコーヒーの粉や、ポットを入れる場所には入らない」と指摘。ウッドコックス氏のインスタに寄せられた「おもしろおかしく言うつもりなら、おもしろくない」とのコメントを紹介していた。



ウッドコックス氏は24日、インスタを更新し「実際にはコーヒーメーカーで下着を洗ったことはないが、客室乗務員の友人からそういう話を聞いたことがある。投稿の本来の意図は、その話をもとに、コーヒーメーカーは使わないでという警告として投稿したもの。理由を説明するものだった」などと釈明した。



多数のメールを受け取り「多くの人がDMで、他の人と本格的な議論をしている。そのやりとりを読んで『正気の沙汰ではない』と感じている」と話したウッドコックス氏は「実際に下着を洗ったことがないという真実を明かすことをためらっている。フォロワーは『本当だ』と思って楽しんでいるので、そのままにしておいたほうがいいかも」と、騒動を楽しんでいるかのようだった。



