なにわ男子・道枝駿佑、撮影終盤まで単独主演と知らず「言わないでくれ！」 生見愛瑠サプライズで“マイクスタンド化”【君が最後に遺した歌】
【モデルプレス＝2026/02/24】なにわ男子の道枝駿佑と女優の生見愛瑠が24日、都内で行われた映画『君が最後に遺した歌』（3月20日公開）完成披露試写会に、亀田誠治（音楽プロデュース）、三木孝浩監督とともに出席した。
【写真】なにわ道枝、生見愛瑠のマイクスタンドと化する
約10年にわたるラブストーリーを描く本作。劇中では少しずつ距離を縮めていく2人だが、実は撮影当初から“役そのまま”だったという。生見は「お互い人見知りで、本当に最初は全然しゃべらなかった」と告白。三木監督から「人見知りがW？」と聞かれると、道枝は「W人見知りでしたね」と苦笑いを浮かべた。
しかし、部室で楽曲を制作するシーンなど、アドリブで自由に演じる場面を重ねるうちに自然と距離が縮まっていったそう。道枝は「気づいたら、ちゃんと春人と綾音になっていた」と振り返り、生見も「セリフがないからこそ、本当の笑顔が出ていた」と語った。
本作は道枝にとって映画初単独主演作。MCから改めて祝福されると、「ありがとうございます」と照れた表情を見せた。
だが、生見は「完璧に見えるけど、少し抜けてる部分が多いので、現場を和ませてくださった。途中まで自分が主演なのを知らなかった」と暴露。道枝は「ちょっと待って、それは言わないでくれ！それは言っちゃダメだ！」と大慌てで制止し、会場は笑いに包まれた。
道枝は「W主演だと思ってたんです！2人の話なので！」と必死に訂正しつつ、「撮影中に気づいて…。そしたら、なんか（生見が）めっちゃ笑ってました（笑）」と回顧。生見はそんな道枝を「腰の低い座長だなぁと」と称えたが、道枝は「腰は低くないやろ、それは！（笑）」と思わず関西弁でツッコミを入れ、息の合ったやり取りで盛り上げた。
イベント終盤には、亀田から生見へのサプライズも。撮影中に使用した綾音のギターをプレゼントされ、感謝の言葉を伝えようとする生見だったが、マイクの位置が合わず、道枝がさっと隣に立って高さを調整。まるで“マイクスタンド”のように支える姿に、会場からは笑いと拍手が起こった。
道枝は「全然大丈夫ですよ！綾音のスタンドになります！」とフォロー。生見は「嬉しい〜！ありがとうございます！」と感激しきりで、最後まで仲の良さを感じさせる完成披露となった。
本作は代わり映えのしない日常を送る主人公・春人が、文字の読み書きをすることが難しい「発達性ディスレクシア」を抱えながらも歌唱と作曲の才能を持つヒロイン・綾音と出逢ったことで、平凡な人生が大きく変わりはじめるラブストーリー。
“歌をつくる”時間を共にしながら、恋心を抱くも運命に翻弄され、それでも互いを愛おしむ2人の、たった10年間の恋を描く。原作は、一条岬が手掛けた2作目の小説。監督は恋愛映画の名手・三木が務め、脚本にはラブストーリーの名匠・吉田智子、音楽は亀田が担当し、最高峰のクリエイターたちが集結した。（modelpress編集部）
