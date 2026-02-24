３月７日のFC東京対横浜FM戦に来場予定のゴールデンボンバー。樽美酒（右）のメイクはどうなる？ 写真提供：FC東京

　３月７日開催のJ１百年構想リーグ、FC東京対横浜F・マリノス戦にスペシャルゲストが来場予定。紅白出場歌手のゴールデンボンバーがMUFGスタジアム（国立競技場）でSPECIAL LIVEを実施する。

　披露してもらう曲はもちろん、日本中を“MAX”に熱狂させた代表曲『女々しくて』。本人たちは気合十分で、次のように意気込みを述べている。

「FC東京ファン・サポーターのみなさま、ゴールデンボンバーです!  MUFGスタジアム（国立競技場）での初めてのパフォーマンスということで、僕たちもワクワクMAXです!! この”国立MAX熱戦SPECIAL LIVE”でスタジアムを青赤MAXで盛り上げられるように頑張りますので何卒よろしくお願いします! 当日、MUFGスタジアム（国立競技場）でお会いしましょう!」
 
　一方、このビッグニュースを受けFC東京のファン・サポーターは以下のように反応した。

「無駄に盛り上がっちゃいそう! 楽しみ! 樽美酒は当然青赤のメイクよな？」
「沢山のサポーターさんに金爆の熱いソウルを見せてくれぃ」
「国立でサッカー×ゴールデンボンバーは反則級の盛り上がり確定」
「すごいすごい!」

　SPECIAL LIVEはキックオフ前の13時40分に実施予定。果たして、ゴールデンボンバーはどんなパフォーマンスを披露するのか。

構成●サッカーダイジェストWEB編集部

