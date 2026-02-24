2月24日、都内で行われた「NARグランプリ2025」の共同記者会見に、特別賞を受賞した佐々木竹見氏が出席。佐々木氏は令和7年春の叙勲で旭日双光章を受章していた。長年にわたり地方競馬の発展に尽力してきた歩みを振り返るとともに、競馬界への思いを語った。

佐々木竹見元騎手 (C)Hiroki Homma

春の叙勲で旭日双光章を受章

佐々木竹見元騎手コメント

――特別賞受賞のお気持ちを

ありがとうございます。特別賞をいただいたのは競馬関係者の皆さんのおかげだと思っています。

――旭日双光章の受章をお聞きになったときは

いやぁ、びっくりしましたね。

――伝達式があって、そのあと天皇陛下ともお目にかかった

そうですね、お話をしていただきました。競馬のお話ではなく、一般のお話でした。

――後進の騎手育成への寄与が受章理由のひとつ。後輩騎手の活躍は

今のジョッキーの皆さん上手で。（最優秀勝利回数騎手賞を受賞した）笹川くんも学校で教えていましたし、川崎や北海道にも教え子がたくさんいます。

――生徒たちが活躍すると竹見さんも嬉しいのでは

そうですね、嬉しいです。

――昨今、地方競馬所属馬も活躍し、売り上げもあがっている

こういうネット時代になりましたから、当時とは各競馬場、全然ジョッキーの皆さんも上手ですし、売り上げも良くていいと思います。

――これからの地方競馬を背負うジョッキーに伝えたいことは

各競馬場のジョッキーの皆さんにはケガのないように頑張ってほしいと思います。

――ファンの皆さんの存在も大きい

そうですね。僕も長い間お世話になっていますから、ファンの皆様も競馬場に来てぜひ楽しんでほしいですね。