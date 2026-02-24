俳優の前田愛（42）が、長男・勘太郎の15歳誕生日を本名が書かれたケーキで祝福した。

2009年に歌舞伎俳優の中村勘九郎（44）と結婚し、同じく歌舞伎俳優として活躍している長男・勘太郎、次男・長三郎、2人の息子を育てている前田。Instagramでは、長男・勘太郎が撮影した夫婦ショットや、自身の誕生日を家族でお祝いした様子など、日常の出来事を発信してきた。

2025年12月7日の投稿では、義理の父・十八代目 中村勘三郎の祥月命日に親交のあった人たちと集まったことを報告するとともに、息子2人の姿を公開。「こんなにも、お父さんおじいさん そっくりになっていたなんて！」「めちゃめちゃ大人っぽくなってる」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。

長男の15歳誕生日を本名が書かれたケーキで祝福

2026年2月22日に更新したストーリーズでは、この日に15歳の誕生日を迎えた長男・勘太郎をお祝いしたバースデーケーキを披露。「ケーキに ろうが垂れてる〜。誰の仕業だ〜！？」と、本名である「七緒八（なおや）」の名前が書かれたプレートにろうが垂れていることをおちゃめにつづっている。（『ABEMA NEWS』より）