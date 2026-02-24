Bリーグコラボ「ぷっちょ」が全国で発売…富樫や比江島ら全34種シール付き
UHA味覚糖株式会社が、Bリーグとのコラボソフトキャンディ「ぷっちょ袋 Bリーグ（ココロ、たぎる。コーラ味）」を2月23日から発売した。
同商品には選手シールが1枚付録。シールにはB1全26クラブから各1選手が収録されているほか、富樫勇樹や比江島慎らリーグを代表する選手のサインプリントが施されたレアシール8種類もラインナップされている。
味はBリーグのパーパスも組み込まれた「ココロ、たぎる。コーラ味」。日本全国で販売されている。
シールに収録されている選手の一覧は以下の通り。
◆■「ぷっちょ袋 Ｂリーグ（ココロ、たぎる。コーラ味）」シール全34種
▼ノーマルシール26種類
富永啓生（レバンガ北海道）
渡辺翔太（仙台89ERS）
赤穂雷太（秋田ノーザンハピネッツ）
長谷川暢（茨城ロボッツ）
高島紳司（宇都宮ブレックス）
藤井祐眞（群馬クレインサンダーズ）
四家魁人（越谷アルファーズ）
大塚裕土（アルティーリ千葉）
西村文男（千葉ジェッツ）
大倉颯太（アルバルク東京）
ジョシュ・ホーキンソン（サンロッカーズ渋谷）
篠山竜青（川崎ブレイブサンダース）
安藤誓哉（横浜ビー・コルセアーズ）
宇都直輝（富山グラウジーズ）
湧川颯斗（三遠ネオフェニックス）
須田侑太郎（シーホース三河）
並里成（ファイティングイーグルス名古屋）
齋藤拓実（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）
野本大智（滋賀レイクス）
澁田怜音（京都ハンナリーズ）
牧隼利（大阪エヴェッサ）
ニック・ケイ（島根スサノオマジック）
ドウェイン・エバンス（広島ドラゴンフライズ）
金丸晃輔（佐賀バルーナーズ）
川真田紘也（長崎ヴェルカ）
ヴィック・ロー（琉球ゴールデンキングス）
▼レアシール8種類
比江島慎（宇都宮ブレックス）
辻直人（群馬クレインサンダーズ）
富樫勇樹（千葉ジェッツ）
テーブス海（アルバルク東京）
吉井裕鷹（三遠ネオフェニックス）
西田優大（シーホース三河）
岡田侑大（島根スサノオマジック）
岸本隆一（琉球ゴールデンキングス）