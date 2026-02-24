Bリーグコラボ「ぷっちょ」が全国で発売…富樫や比江島ら全34種シール付き

　UHA味覚糖株式会社が、Bリーグとのコラボソフトキャンディ「ぷっちょ袋　Bリーグ（ココロ、たぎる。コーラ味）」を2月23日から発売した。


同商品には選手シールが1枚付録。シールにはB1全26クラブから各1選手が収録されているほか、富樫勇樹や比江島慎らリーグを代表する選手のサインプリントが施されたレアシール8種類もラインナップされている。


　味はBリーグのパーパスも組み込まれた「ココロ、たぎる。コーラ味」。日本全国で販売されている。


　シールに収録されている選手の一覧は以下の通り。


◆■「ぷっちょ袋　Ｂリーグ（ココロ、たぎる。コーラ味）」シール全34種

▼ノーマルシール26種類

富永啓生（レバンガ北海道）

渡辺翔太（仙台89ERS）

赤穂雷太（秋田ノーザンハピネッツ）

長谷川暢（茨城ロボッツ）

高島紳司（宇都宮ブレックス）

藤井祐眞（群馬クレインサンダーズ）

四家魁人（越谷アルファーズ）

大塚裕土（アルティーリ千葉）

西村文男（千葉ジェッツ）

大倉颯太（アルバルク東京）

ジョシュ・ホーキンソン（サンロッカーズ渋谷）

篠山竜青（川崎ブレイブサンダース）

安藤誓哉（横浜ビー・コルセアーズ）

宇都直輝（富山グラウジーズ）

湧川颯斗（三遠ネオフェニックス）

須田侑太郎（シーホース三河）

並里成（ファイティングイーグルス名古屋）

齋藤拓実（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）

野本大智（滋賀レイクス）

澁田怜音（京都ハンナリーズ）

牧隼利（大阪エヴェッサ）

ニック・ケイ（島根スサノオマジック）

ドウェイン・エバンス（広島ドラゴンフライズ）

金丸晃輔（佐賀バルーナーズ）

川真田紘也（長崎ヴェルカ）

ヴィック・ロー（琉球ゴールデンキングス）


▼レアシール8種類

比江島慎（宇都宮ブレックス）

辻直人（群馬クレインサンダーズ）

富樫勇樹（千葉ジェッツ）

テーブス海（アルバルク東京）

吉井裕鷹（三遠ネオフェニックス）

西田優大（シーホース三河）

岡田侑大（島根スサノオマジック）

岸本隆一（琉球ゴールデンキングス）