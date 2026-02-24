Bリーグコラボ「ぷっちょ」が全国で発売…富樫や比江島ら全34種シール付き

UHA味覚糖株式会社が、Bリーグとのコラボソフトキャンディ「ぷっちょ袋 Bリーグ（ココロ、たぎる。コーラ味）」を2月23日から発売した。

同商品には選手シールが1枚付録。シールにはB1全26クラブから各1選手が収録されているほか、富樫勇樹や比江島慎らリーグを代表する選手のサインプリントが施されたレアシール8種類もラインナップされている。

味はBリーグのパーパスも組み込まれた「ココロ、たぎる。コーラ味」。日本全国で販売されている。

シールに収録されている選手の一覧は以下の通り。

◆■「ぷっちょ袋 Ｂリーグ（ココロ、たぎる。コーラ味）」シール全34種

▼ノーマルシール26種類



富永啓生（レバンガ北海道）



渡辺翔太（仙台89ERS）



赤穂雷太（秋田ノーザンハピネッツ）



長谷川暢（茨城ロボッツ）



高島紳司（宇都宮ブレックス）



藤井祐眞（群馬クレインサンダーズ）



四家魁人（越谷アルファーズ）



大塚裕土（アルティーリ千葉）



西村文男（千葉ジェッツ）



大倉颯太（アルバルク東京）



ジョシュ・ホーキンソン（サンロッカーズ渋谷）



篠山竜青（川崎ブレイブサンダース）



安藤誓哉（横浜ビー・コルセアーズ）



宇都直輝（富山グラウジーズ）



湧川颯斗（三遠ネオフェニックス）



須田侑太郎（シーホース三河）



並里成（ファイティングイーグルス名古屋）



齋藤拓実（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）



野本大智（滋賀レイクス）



澁田怜音（京都ハンナリーズ）



牧隼利（大阪エヴェッサ）



ニック・ケイ（島根スサノオマジック）



ドウェイン・エバンス（広島ドラゴンフライズ）



金丸晃輔（佐賀バルーナーズ）



川真田紘也（長崎ヴェルカ）



ヴィック・ロー（琉球ゴールデンキングス）

▼レアシール8種類



比江島慎（宇都宮ブレックス）



辻直人（群馬クレインサンダーズ）



富樫勇樹（千葉ジェッツ）



テーブス海（アルバルク東京）



吉井裕鷹（三遠ネオフェニックス）



西田優大（シーホース三河）



岡田侑大（島根スサノオマジック）



岸本隆一（琉球ゴールデンキングス）