2月24日までに、元AKB48のメンバーでタレントの板野友美が自身のYouTubeチャンネルを更新。自宅の新たな部屋を公開したが、その映像に映ったあるものが物議を醸している。

板野は19日に『【本邦初公開】まだ見せたことない私の部屋があります』と題した動画を公開。これまで明かしてこなかったランドリールームを公開した。

「この日、朝から洗濯をするということでランドリールームを披露した板野さん。洗濯機が2つある大きな部屋を公開しました。生活感を少なくした、こだわり収納などを紹介するなか、シリコンフリー、マイクロプラスチックフリーで自然に優しく香りがよいというお気に入りの洗剤も紹介。

“ニオイや品質に世界一こだわります” とテロップが入り、板野さん流の洗剤のこだわりを披露しました」（芸能プロ関係者）

そんな綺麗なランドリールームには憧れの声も多い。しかし、一部の視聴者は、収納棚にずらっと買いだめされていた市販の洗剤や柔軟剤に注目したようだ。X上では

《香害製品いっぱい…》

《洗濯機2台持ち以前に、その香り付き洗剤類（香害製品）をやめるのが先でしょう》

《あのラインナップはお子様やスポーツされてる旦那様の体調が心配になります》

と、強めに香る柔軟剤が多数並んでいることで、体への影響を心配する声がずらっと寄せられていた。

「動画では、板野さんがお気に入りだと紹介した洗剤のほかに、収納棚には一般的な薬局などで購入できる洗剤や柔軟剤が買いだめされていたんです。

一瞬映った程度でしたが、数としては10個ほど溜まっているようでした。このシーンを受けて、Xでは “香害” への指摘が多数集まってしまったのです」（前出・芸能プロ関係者）

“香害” は、柔軟剤や洗剤、香水などの合成香料の強いにおいによって、不快感や頭痛、めまい、吐き気などの健康被害を引き起こすことを言い、徐々に知られつつある問題だ。

「板野さんは、2021年にプロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二投手と結婚。現在4歳の娘さんもおり、一児の母でもあります。家族のために日々洗濯をこなしているようですが、思わぬ注目を浴びてしまいました。

“香害” に苦しむ人は、重篤なケースでは外出するのが難しくなるなど、生活に深刻な影響を受けているのは間違いありません。

ただ一方、芳香剤や柔軟剤、香水などはごく一般的な商品であり、板野さんが使用するのも当然でしょう。芸能人とはいえ、柔軟剤を利用しただけで非難されてしまうのは気の毒ですよね」（前出・芸能プロ関係者）

対策を進めるべきなのはメーカーのはずだが……。