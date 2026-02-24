嵐・櫻井翔の過密スケジュールに、ファンから心配の声が相次いでいる。

「2月23日、櫻井さんはスペシャル番組『くりぃむしちゅーの！THE☆レジェンド』（日本テレビ系）に生出演。この番組は、ミラノ・コルティナオリンピックを沸かせた日本人メダリストが登場し、五輪の舞台裏を語るとともに、海外記者が選ぶ『世界を魅了した日本のメダリスト』ベスト15を紹介するというものでした」（芸能記者）

櫻井は今回の五輪の日テレ・スペシャルキャスターとして現地で10日間取材した経験をもとに、リアルな声を届けていた。同番組が終わったのは夜11時前。すると、櫻井はそのまま月曜キャスターを務める『news zero』に生出演した。

「藤井アナは『えっ』と、やや誇張気味ではあったものの絶句。『さっきまで生放送出てましたよね？ 収録じゃないですよね？ 生放送ですよね？』と繰り返し確認。先ほどの『THE☆レジェンド』出演直後に『zero』に出ていることに驚いていました。

櫻井さんは『つい先ほどまで出てました』と笑顔で回答。五輪を振り返り、『冬季ならではの “きらめき”、“瞬き” の瞬間をたくさん見ることができて、まだ興奮の余熱のなかにいる感じがします』とコメント。

さらにこの後、女子ビッグエアで金メダルを獲得した村瀬心椛選手、フリースタイルスキー男子デュアルモーグル銀メダルの堀島行真選手が生出演し、櫻井さんがインタビューしていました」（同）

番組最後には藤井アナが、「櫻井さんも今朝帰ってきたばっかりでね。選挙をやってね、 オリンピックやって」と、多忙な日々をねぎらい、やや小声で「最後、コンサートツアーがんばってください」とエールを送る場面もあった。

これについて、芸能プロ関係者がこう語る。

「櫻井さんは、今月8日に投開票のあった衆院選にともなう選挙特番『zero選挙2026』（同局系）のメインキャスターとして、夜8時から深夜まで生出演。その後ミラノに飛び、競技を観戦し、選手へのインタビューもおこないました。

現地から帰国したのは23日朝。その日の夜に、先のように生放送を “はしご” しています。まさにフル回転ですね」

X上でもファンからは、《翔くんほんとよく働くよ…》《翔くんほんとに休める時は休んでね！！》と鉄人ぶりに感嘆する声とともに、体調を気遣う投稿も寄せられている。

「そして、およそ3週間後の3月13日から『嵐』のコンサートツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 “We are ARASHI」”がスタートします。東京ドームなど5大ドームで全15公演を予定しています。

すでに2月からリハーサルが始まっているとも報じられており、まさに超過密スケジュールのなかで仕事している状態です」（前出・芸能プロ関係者）

どうか無事に、最後まで走りきってほしいものだがーー。