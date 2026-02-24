この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「いい人」ほどターゲットに？カウンセラーが警鐘を鳴らす「優しさを奪う人」の正体とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラー・作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「実は…これがあなたの優しさを奪う人！周りを都合よく使う人の特徴7選」と題した動画を公開した。



動画では、「人を助けなきゃいけない」「放置ができない」と考えてしまう優しい性格の人に向けて、その優しさを搾取するタイプの人間性について7つの特徴を挙げて解説している。Ryota氏は冒頭で、「世の中には優しさを奪うようなタイプがいる」と指摘し、こうした人物とは「誰と関わるかを慎重にしよう」と結論付けた。



まずRyota氏が挙げたのは「人を利用しようと考えている」タイプだ。特に支配的な「モラハラ」気質の人間は、「社会人として」「大人として」といった美徳を盾にし、相手に「自分はできていなかった」という罪悪感を植え付けて支配しようとすると解説する。一見すると外面が良く「いい人っぽく見える」ため、優しい人は真に受けてしまいがちだが、実際は口だけで自分は何もしないことが多いという。



次に「ラクをしたいばかりの人」についても言及した。生きるための労力や思考コストを使いたくないこのタイプは、優しい人に「あれもやってこれもやって」と依存する傾向がある。Ryota氏は、彼らが「あなた優しいからさ」といった巧みな言葉で相手を操り、最終的には食事の場所選びから旅行の手配まで「全部おんぶに抱っこ」の状態に持ち込もうとすると警鐘を鳴らす。



また、「大変さを想像できない人」も要注意だという。プロの仕事が早く終わるのは熟練の技術があるからだが、そうした背景やコストを想像できず、結果だけを見て「簡単にできるでしょ」と無茶な要求をしてくる。さらに、「不安で人を攻撃する」タイプや、嫌味や皮肉を言うことで「人を自分を保つ道具にする」タイプなど、相手の自尊心を削ぐことで精神的な安定を得ようとするケースも紹介された。



Ryota氏は動画の締めくくりとして、「全員がいい人でもないし、全員が悪い人でもない」とした上で、罪悪感なく人を都合よく使う「確実に悪い人もいる」と断言する。自身の優しさを守るためにも、こうした特徴を持つ人物には「深入りしてはいけない」と強調した。