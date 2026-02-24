

2月第3週の上昇率ランキングの1位は日本を含む世界各国のドローン関連企業の株式などに投資するインデックスファンドとなりました。2位と3位には宇宙関連ファンドが並びました。



下落率ランキング上位ファンドの下落要因は分配金の支払いによるものです。「ＪＰＭアジア・オセアニア高配当株式ファンド（アジアの風）」は1075円、「シュローダー・エマージング株式ファンド（３ヵ月決算型）」は1010円、「ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジあり）」は650円を期中に分配しています。





○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 +11.00％ ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏドローン

運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント



2位 +8.33％ 欧州防衛・航空宇宙株式インデックスファンド

運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント



3位 +8.14％ グローバル・スペース株式ファンド（１年決算型）

運用会社:アモーヴァ・アセットマネジメント







○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 -8.24％ ＪＰＭアジア・オセアニア高配当株式ファンド（アジアの風）

運用会社:ＪＰモルガン・アセット・マネジメント



2位 -5.48％ シュローダー・エマージング株式ファンド（３ヵ月決算型）

運用会社:シュローダー・インベストメント・マネジメント



3位 -5.35％ ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジあり）

運用会社:大和アセットマネジメント



