新型LSミニバン!?

2025年10月29日（一般公開は10月31日）より東京ビッグサイトにて「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」が開幕され、レクサスはコンセプトモデル「LSコンセプト」を世界初公開していました。どのようなモデルなのでしょうか。

1989年、トヨタが北米市場に送り出した高級車ブランド「LEXUS（レクサス）」は、初代「LS」をフラッグシップセダンとしてデビュー。その後、LSは高級セダンの象徴として、長きにわたりブランドを牽引してきました。

そして2025年10月末、レクサスは新たなブランド戦略を発表。「DISCOVER」というコンセプトのもと、LSを「Luxury Sedan」ではなく「Luxury Space（ラグジュアリースペース）」として再定義することを宣言しました。

JMS2025の会場では、そんな3台のLSコンセプトモデルが世界初公開され、なかでも最大の注目を集めたのが、LSコンセプトでした。

最大の特徴は、前2輪・後4輪という独自の6輪レイアウト。これについて担当者は次のように語ります。

「パッと見は6輪で奇をてらったように見えるかもしれませんが、すべては“スペース”から始まっています。

後席の乗降性を高めるために後輪を小さくし、二列目・三列目に同時に人が入れるように設計しました。

スペースって、ただ広ければいいわけじゃない。狭すぎると不安だし、逆に前に何もないと落ち着かない。適度な距離感が必要なんです。

従来のようにシートを手動で倒してという方法ではなく、もっと美しく、時間を大切にできる動線を目指しました」

外観は従来のセダンの枠を超えた大胆な造形。前方には滑らかな面構成と鋭角なヘッドライトが融合し、未来的かつ緊張感のある印象を与えます。

フロントフェイスには、レクサスの象徴ともいえるスピンドルグリルは廃され、立体的かつ先進的な新デザインが採用されました。輪郭にはライトが縁取られ、洗練された印象を演出します。

デザインについて、担当者は「普通のミニバンに見えてしまうと、やはりかっこよくない。だからこそ、前から後ろまでひとつの塊として見えるようなデザインを目指しました」と語ります。



インテリアには竹を用いた上質かつ和の空間が広がり、操作系には空間美と技術進化を融合させた先進コンセプトを採用。異型ステアリング周辺にタッチパネルスイッチを配置し、未来感と操作性を両立させています。

車内2列目には回転機構を備えた対面式レイアウトを採用。VIP用途から商談シーンまで幅広く対応し、乗降時の動線にも配慮。従来のような手動操作ではなく、時間と美しさを両立する設計思想が貫かれています。

パワートレインの詳細は明かされていませんが、レクサスの電動化戦略「Lexus Electrified」に基づき、BEV（バッテリー電気自動車）である可能性が高いと見られます。



※ ※ ※

LSコンセプトは単なるショーカーではなく、市販化を前提にサイズ感や構造が緻密に設計されているといいます。これについて担当者は以下のように想いを語ります。

「センチュリーやアルファードなど、現在ショーファー用途で使われている車と極端にサイズが乖離しないようにしています。

「コンセプトで終わらせるつもりはなくて、最初から市販化を前提に開発しています。なるべく早く、みんなに忘れられないようなタイミングで出したいと思っています」

LSコンセプトは、 単なる未来像ではなく、量産化を見据えた現実的な提案です。今後、どのような具体的な形で登場するのか、その動向に注目が集まります。