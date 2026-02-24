渡辺直美に8ヵ月密着！東京ドーム公演制作の裏側や込めた想いを紐解く「ぜひ気楽に見てくださいね！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

渡辺直美の特別番組『I’m Naomi Watanabe ―自分を信じた20年―』が、3月7日23時よりNHK総合にて放送される。

■日本、ニューヨーク、パリでの渡辺直美に密着

2007年にコンビとしてデビューした渡辺直美。その後、ピン芸人としてビヨンセのモノマネダンスパフォーマンスで一躍大ブレイク。以降、芸人としてはもちろん、バラエティ番組、俳優業、歌手などで人気を博す。2014年にはアパレルブランドを立ち上げたり、Instagramのフォロワー数が日本一になったりと、その人気は日本のみならず世界規模に。

2016年にはニューヨーク・ロサンゼルス・台湾でワールドツアーを開催。そして2021年には拠点をニューヨークに移し、2023年には全米7都市を巡るトークライブツアー、2024年にはニューヨークで初となるスタンダップコメディー単独ライブを開催し、ニューヨークから世界を視野に活動している。

そんな渡辺直美が、2026年2月にピン芸人史上初めてとなる東京ドーム公演を開催。渡辺直美20年の歩みをすべて詰め込んだこの公演は、ギネス世界記録に認定されるなど大きな話題となった。

番組では、日本はもちろんニューヨーク、パリなどの海外を含め、渡辺直美に8ヵ月にわたり密着。ドーム制作の裏側、そこに込めた想い、そして彼女が大切にする信念などを、密着映像やワンショットインタビューなどを交え紐解いていく。

NHK総合『I’m Naomi Watanabe ―自分を信じた20年―』

03/07（土）23:00～23:45

※NHK ONEにて同時配信・1週間見逃し配信

