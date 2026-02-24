宮舘涼太（Snow Man）がパーソナリティを務める『宮舘涼太のロイヤルサロン』（TBSラジオ）の公式Xが更新され、宮舘のオフショットが公開された。

【画像】宮舘涼太のラジオオフショット／普段からシャネルのアイテムを愛用している宮舘涼太

■春らしいシャネルのコートを着こなす宮舘涼太

着用しているのはベージュのロングコート。ブラックのトリミングが施されたデザインで、上品さとモード感を兼ね備えた一着だ。

今回のコートは、CHANEL（シャネル）の2026年春夏 プレコレクション。ダブルボタン仕様にウエストベルト付きのシルエット、襟元やポケットにあしらわれたブラックの縁取りがクラシカルな雰囲気を演出し、宮舘の気品あふれる佇まいと見事にマッチしている。インにはシルバーボタンのブラックカーディガンを合わせ、全体を引き締めた。

宮舘はスタジオ前の「ON AIR」「STANDBY」と記されたサインボードを指さし、凛々しい表情を披露。

ファンからは「かっこいい」「この角度の舘様大好き」「シャネルのコートもお顔もかわいい」「春めいて素敵なコート」「麗しい」「ロイヤルすぎる」といった声が寄せられている。

■普段からシャネルのアイテムを愛用している宮舘涼太

Snow Man

