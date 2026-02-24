バックボーンフレームで堅牢な走行性を実現

ヤマハは、原付二種スクーター「NMAX ABS」に新たなカラーリングを設定し、2026年2月26日に発売します。

このモデルは、走りの楽しさと優れた燃費・環境性能を高いレベルで両立させるエンジン設計思想「BLUE CORE」に基づき開発された、排気量124ccの水冷4ストロークSOHC4バルブVVA FIエンジンを搭載する一台です。

爽快な加速感とリニアなレスポンスを両立させたエンジンを核とし、市街地走行から郊外のツーリングまで、幅広いシーンで乗り手を支える多様な機能を備えています。

エンジン性能は、高効率燃焼、優れた冷却性、そしてロス低減の3点に焦点を当てて追求されており、フリクションを低減するため、カムチェーンの張力を調整するカムチェーンテンショナーには油圧式を採用しています。

また、静粛なエンジン始動と再始動を実現するSMG（スマートモータージェネレーター）や、アイドリングストップ機構であるスタート＆ストップシステムも備え、燃料消費の抑制に寄与。51.7km／Lという優れた燃費を実現しています。

車両の骨格となるフレームには、φ60.5mmのメインパイプとφ45mmのダウンチューブで構成されたバックボーン形式を採用し、高い剛性と軽快で扱いやすいハンドリングを両立させ、心地よい乗り心地を提供します。

足回りにおいては、乗り心地と路面追従性を高めるため、前後サスペンションにリセッティングが施されました。リアサスペンションは2021年モデルからストローク量が5mm延長され、減衰特性が調整されています。フロントサスペンションは柔らかい方向にセッティングされ、オイルロック機構の採用により、重量物を積載した際や大きな段差を乗り越えたときのフィーリングが向上しています。

ブレーキシステムには、前後にφ230mmの大径ディスクを採用することで、制動力とコントロール性を高い次元で両立させています。さらに、前後が独立して作動する2ch ABSも備わり、急制動時の車両の挙動を穏やかにします。

走行の安定性を高める装備として、トラクションコントロールシステムも搭載。これにより、滑りやすい路面でも後輪のスリップ傾向を抑え、滑らかな発進と走行をサポートします。

利便性と所有感を高める先進的な装備も充実しており、専用アプリケーション「Yamaha Motorcycle Connect（Y-Connect）」をインストールしたスマートフォンと連携させると、メーターディスプレイの表示機能が拡張されます。通話や通知などの情報をメーターに表示できるほか、スマートフォン側ではメンテナンス推奨時期の確認やライディングログの閲覧が可能となり、使い勝手を向上させます。

インストルメントパネルには、望遠鏡を覗き込むような「テレスコープコクピット」デザインのディスプレイが採用され、走行に必要な情報を集約することで、乗り手が運転に集中できる空間を演出します。キーを取り出すことなくエンジン始動やハンドルロックの解除ができるスマートキーシステムも採用され、暗い場所での鍵穴探しの手間を省き、フューエルリッドのロック解除もスムーズに行えます。

日常的な使い勝手にも配慮され、シート下には約23Lの容量を持つトランクを装備。ヘルメットを収納できるほか、開けた状態を保つストッパーや2人乗り時に便利なヘルメットハンガーが2箇所に備わっています。フロント部分には、ライダーの左側に600mlのペットボトルが入る小物入れとUSB TYPE-C端子対応の充電ソケット、右側にはリッド付きの収納BOXが配置されています。快適なタンデム走行を支える折りたたみ式のタンデムステップや、高密度クッション材を使用したシートも特徴となっています。

2026年モデルとして追加される新色は2色で、「マットダークグレー」は“MAXシリーズ”の新ブランドカラーであり、大型ネイキッドモデル「MT-09」などのエンジンにも採用されている深みのあるメタリックカラーが特徴で、高い質感を演出し、プレミアムなイメージを追求しています。

一方の「ブルー」は、NMAXシリーズとして国内で初めて採用されるカラーで、高いパフォーマンスを感じさせるスポーティさを表現しています。

新色2色に、継続販売されるホワイトとグレーを加えた全4色のカラーバリエーションで展開されるNMAX ABSの価格（消費税込）は38万9400円です。