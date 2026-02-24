¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡×ÍÇÏ¤«¤Ê¤òB¾®Ä®»Ñ¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡ª ¥³¥È¥Ö¥¥ä¡¢8·îºÆÈÎ
¡ÚÍÇÏ¤«¤Ê¡Û 8·î ºÆÈÎ ²Á³Ê¡§18,700±ß
¡¡¥³¥È¥Ö¥¥ä¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖÍÇÏ¤«¤Ê¡×¤ò8·î¤ËºÆÈÎ¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï18,700±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÍÇÏ¤«¤Ê¤ò¡¢1/7¥¹¥±ー¥ë¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£B¾®Ä®¤Î¥»¥ó¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÈà½÷¤Î»Ñ¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°¦¤é¤·¤¤¾Ð´é¡¢¥¥åー¥È¤Ê¥Ýー¥º¤Ê¤ÉºÙÉô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤Ì¤¤¤¿Â¤·Á¤ÇÈà½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢À©Éþ¤ÎË¹»Ò¤Ï¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤ÇÃåÃ¦¼°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÍÇÏ¤«¤Ê¡×¾ÜºÙ»ÅÍÍ¡§ÅÉÁõºÑ´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ê°ìÉôÁÈÎ©¥Õ¥£¥®¥å¥¢´Þ¤à¡Ë ¥¹¥±ー¥ë¡§1/7¥¹¥±ー¥ë ¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó215mm¡ÊÂæºÂ´Þ¤à¡Ë ÁÇºà¡§PVC¡¦ABS¡¦¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¡¦¶âÂ°ËÀ
(C)ÀÖºä¥¢¥«¡ß²£Áä¥á¥ó¥´¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡ÛÀ½ºî°Ñ°÷²ñ