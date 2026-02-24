ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）。三浦が閉会式後にインスタグラムを更新し、“奇跡の1枚”が大バズりしている。そんななか、偶然写り込んだ存在にも注目が集まった。

写真は、選手村の五輪モニュメントの前で撮影された。木原に投げられた三浦が宙で大開脚。まるで五輪の輪の上に座っていると錯覚するようなタイミングで撮られている。

そのトリック写真に、さらなるスパイスを加えた存在がいる。同パラリンピックの公式マスコット「ミロ」。五輪モニュメントの裏にいて、三浦と木原の姿を見つめている。表情も心なしか、驚いたように見えてくる。

SNS上には、「ミロ」の“リアクション”に関するコメントも書き込まれた。

「マスコットのミロさんがこっち向いてて、しかも五輪の黄色い輪の中に入ってていい味出てます。顔もびっくり顔」

「璃来ちゃんのポーズはもちろん、ミロが気づいて、カメラ目線で手も振っているのが良い」

「偶然かもしれないけど、ミロの表情がびっくり顔でピッタリwww」

「りくりゅうもすごいけど、うしろでたまげているミロがかわいい！」

高さ、角度、タイミング、すべてがかみ合い、背後では「ミロ」がアクセントを加えた。まさに“奇跡の1枚”だ。



（THE ANSWER編集部）