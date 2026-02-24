パイロットコーポレーションは、建築現場における墨付けなどのマーキング作業に特化した建築用シャープペンシル「MARKERS PENCIL 2.0mm Dr.Grip PRO（マーカーズペンシル2.0mm ドクターグリッププロ）」を、2026年3月1日（日）より工具専門店およびホームセンター工具売り場にて発売します。

「MARKERS PENCIL 2.0mm Dr.Grip PRO」

記事のポイント 2.0mm芯で濃くしっかりした墨付けができる建築現場向けのシャープペン。あのドクターグリップのボディをベースにしているので、握りやすく書きやすいのも◎。

本製品は、現場における様々なニーズに対応し、建築現場での使用に特化した同社のプロ向け筆記具「PILOT超技（CHO-WAZA）」シリーズとして展開されるもの。1991年発売の「ドクターグリップ」のボディをベースに、建築現場で木材などに印を付ける用途のためにブラッシュアップされています。

筆記具メーカーのノウハウを活かし、木材やコンクリートへの確実な墨付けを実現し、過酷な建築現場での利便性を高める機能性を追加。木材やコンクリートへの墨付けに適した、折れにくく濃い筆記が可能な2.0mm芯を搭載しています。

現場での不意の落下を考慮し、想定される高さからの落下実験を繰り返し行い、変形しにくい強度の高い厚肉の口金設計を採用しています。「ドクターグリップ」の代名詞である人間工学に基づいた太軸のボディに、屋外の過酷な環境に耐えうるエラストマー材の「ハードグリップ」を採用することで滑りにくく、安定したマーキングをサポートします。

ボディカラーは、定番のブラック、現場で目を引くレッド、個性が光るバイオレットの3色をラインナップしています。

パイロットコーポレーション 「MARKERS PENCIL 2.0mm Dr.Grip PRO」 発売日：2026年3月1日 オープンプライス

