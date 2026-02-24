東京ディズニーシー・ホテルミラコスタでは、東京ディズニーシーで開催されるスペシャルイベント「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」と連動した、特別な食体験プログラムを初開催します。

“食で世界を巡る”をテーマに、シェフが腕によりをかけたコース料理と、ソムリエが厳選したワインのペアリングを楽しめる、美食家のためのスペシャルイベントです。

今回は、地中海料理レストラン「オチェーアノ」で開催されるペアリングランチと、宴会場「パラディーゾ」での一夜限りのペアリングディナーを紹介します。

“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル”ペアリングランチ＆ディナー

オチェーアノ（地中海料理）“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル”ペアリングランチ

開催日程： 2026年4月23日（木）〜25日（土） 2026年5月14日（木）〜16日（土） 2026年6月4日（木）〜6日（土）

開催時間：

1. 11:30〜13:00（受付 11:10）

2. 14:00〜15:30（受付 13:40） ※90分制

料金： 大人（20才以上）2名様 36,000円

※1組あたり20才未満の方1名まで追加参加可能（13〜19才 15,000円／4〜12才 7,000円／3才以下 無料席のみ）

＜コース料理の内容＞

・つぶ貝と蛤のサラダ仕立て ホワイトアスパラガスのエテュヴェ 軽いブールブランソース

・真鯛のポワレとサフランリゾットのアランチーノ サルモリッリオソース

・牛フィレ肉のグリル リ・ド・ヴォーと牛蒡のフリカッセ ボルドレーズソース

・フロマージュ・ブランと発酵バターミルクのブランマンジェ 苺のコンポートとグラニテ

・コーヒー または 紅茶

地中海料理レストラン「オチェーアノ」では、メディテレーニアンハーバーの美しい景色を眺めながら楽しめるペアリングランチを開催。

シェフとソムリエによる料理やワインの紹介とともに、全4品のコース料理とグラスワイン4杯（シャンパン、白ワイン、赤ワイン、デザートワイン）のマリアージュを堪能できます。

宴会場「パラディーゾ」“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル”ペアリングディナー

開催日程：2026年6月19日（金） ※一夜限定

開催時間：18:00〜20:30（受付 17:30） ※150分制

料金： 大人（20才以上）2名様 50,000円 ※1組あたり20才未満の方2名まで追加参加可能（13〜19才 20,000円／4〜12才 9,000円／3才以下 無料席のみ）

大宴会場「パラディーゾ」では、一夜限りの特別なディナーイベントを開催。

シェフが語る料理へのこだわりや、ソムリエが紹介するワインの魅力に耳を傾けながら、優雅なディナータイムを過ごせます。

料理は全5品のコース（前菜、温前菜、魚料理、肉料理、デザート）が提供され、グラスワイン4杯（シャンパン、白ワイン2種、赤ワイン）とカクテル1杯がセットになっています。

予約・申し込みについて：

本プログラムへの参加には、ローソンチケットでの事前申し込み（抽選制）が必要です。

【ペアリングランチ（オチェーアノ）】 抽選申込期間：2026年2月20日（金）10:00〜3月1日（日）23:00 結果発表：2026年3月11日（水）13:00

【ペアリングディナー（パラディーゾ）】 抽選申込期間：2026年3月19日（木）10:00〜3月30日（月）23:00 結果発表：2026年4月8日（水）13:00

※予約枠に空きがある場合のみ、後日先着順での再販売が行われます。

東京ディズニーシーのイベントと連動した、ホテルミラコスタならではの食の祭典。

料理とワインが織りなす新たなおいしさとの出会いをぜひお楽しみください。

