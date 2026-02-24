【ライブレポート】平井堅、デビュー30周年ツアー終幕！独創的な世界観で観客を魅了

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

平井 堅が、デビュー30周年イヤーを飾る東名阪ツアー『Ken Hirai 30th Anniversary Ken’s Bar Special !! 2025-2026』のファイナル公演を、2月22日・23日に東京にて開催した。

■デビュー30周年、あらたな展開をみせた『Ken’s Bar』。

『Ken’s Bar』とは、平井 堅が自身のライフワークと位置づけるコンセプトライブ。通常のコンサートとは異なり、アコースティック編成でオリジナル曲に加えて洋楽や邦楽のカバーなども披露され、会場をバーに見立てることからアルコール飲料やソフトドリンクを飲みながら音楽を聴く特別な空間を演出している。

1998年5月29日にONAIR Okubo PLUSにて第1回公演を開催以降、日本各地のライブハウス、アリーナや東京ドームといった様々な規模や、ツアーであったり単独公演であったりと多様なシチュエーションで開催されてきた『Ken’s Bar』。ツアーは、2019年4月～5月実施の『Ken’s Bar 20th Anniversary Special!! vol.4』全国4都市・6公演（大阪、三重、徳島、東京）以来となった。

2025年5月13日のデビュー記念日には、横浜アリーナにて、一夜限りのスペシャルライブ『Ken Hirai 30th Anniversary Ken’s Bar-One Night Special !! -』を開催。約5年ぶりの有観客ライブとなった同ライブでは、平井 堅の圧倒的な存在に会場が魅了され、その後のライブが期待されるなかでのうれしいツアー実施の発表となった。

今回の『Ken’s Bar』のステージセットは、これまでとまったく違ったセット内容。連続ドラマ『災』の映像の世界観が気に入った平井 堅からの指名で、『災』の監督・脚本・編集を担当していた、映画・ドラマの領域で活動する監督集団「5月」に今回の『Ken’s Bar』の演出をオファー。「今までとまったく違うステージを作りたい」という平井 堅の意向をもとに、ディスカッションを重ねた。平井には自然が似合うと考え、プランのひとつとして「草原」を提案し、平井からも好反応を得て、ステージづくりは進んでいった。

いつもと様子の違う『Ken’s Bar』のステージに期待感が溢れるなか、平井 堅が登場しACT1がスタート。1曲目は童謡のカバー曲「赤とんぼ」。アカペラからはじまり、途中でピアノが入る編成はいっそうに平井の歌声を際立たせる。

「Ken’s Barへようこそ」とひと言挨拶し、“琵琶とボーカルのみ”という削ぎ落とされた編成で張りつめた緊張感のなか、演奏する「知らないんでしょ？」。ピアノの軽快なサウンドが身体を揺らす「KISS OF LIFE」など6曲をパフォーマンス。

続くACT2では、あらたな楽器が加わる。ベースやドラムだけではなく、ハープとボーカル、チェロとボーカルと一声一楽器のシンプルな編成は一曲入魂の演奏となった。

観客が総立ちとなった「POP STAR」では、平井の衣装がピカピカと光る演出が会場を盛り上げ、チェロとの対一の演奏で「かわいそうだよね」を歌い上げ、本編最後は「ノンフィクション」で締め括った。

ライブのステージといえば、カラフルな照明や、演者を照らすきらびやかなスポットライトが定番であるが、今回のライブでは「陰影」をモチーフのひとつとし、そぎ落とされたシンプルな照明を採用した。あえて平井にスポットライトが当たらない時間も設けられていた。そこにあるのは、緊張感と静けさ、そして何もない草原のみで響くのは、楽器の音と平井の歌声だけ。研ぎ澄まされたステージには、シンプルでありながら確かな独創性が確立されていた。

アンコールでは恒例のリクエストコーナーも復活し、平井とのクロストークに会場は盛り上がりをみせた。

デビュー30周年、あらたな展開をみせた『Ken’s Bar』。シンプルななかにも緻密に構築された演出と演奏。最後に童謡の「ふるさと」をアカペラで歌い、2025年12月25日に大阪からスタートした同ツアーは約6万人を動員し、2月23日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて幕を閉じた。

PHOTO BY 岩佐篤樹

■セットリスト

【ACT1】

01. 赤とんぼ

02. 知らないんでしょ？

03. 僕は君に恋をする

04. the flower is you

05. KISS OF LIFE

06. Gaining Through Losing

【ACT2】

01. Ring

02. キミはともだち

03. LOVE OR LUST

04. 魔法って言っていいかな？

05. POP STAR

06. かわいそうだよね

07. ノンフィクション

【ENCORE】

EN1. 太陽（リクエストコーナー）

EN2. 君の鼓動は君にしか鳴らせない（リクエストコーナー）

EN3. ほっ（リクエストコーナー）

EN4. ふるさと

