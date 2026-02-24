¥É¥í¡¼¡õ¥Õ¥§¡¼¥É¤ÎÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥ó¥¹¸þ¤¡×¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¡¡µ÷Î¥´¶¤ò¿È¤ËÃå¤±¤ëÎý½¬ÊýË¡¤â¤³¤Ã¤½¤êÌÀ¤«¤¹¡Ú¶µ¤¨¤Æ¡¢?ÀîÀèÀ¸¡ª¡Û
2022Ç¯¤Ë»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢2¾¡¤òµó¤²¡¢¹ñÆâÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»5¾¡¤ò¸Ø¤ë?ÀîÂÙ²Ì¡£¡ÈÇ¯´Ö²¦¼Ô¡É¤òÌÜ»Ø¤¹º£µ¨¤Ï¡¢¹ñÆâÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂ¸ºß¤Î°ì¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê?Àî¤Ë¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¼èºà¡£º£²ó¤Ï¡Ø¥É¥í¡¼¤È¥Õ¥§¡¼¥É¤ÎÂÇ¤ÁÊ¬¤±Êý¡Ù¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¿üâÌÚºÌ²»¡Ë
¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡ÛºÇ¿·¡ª?ÀîÂÙ²Ì¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥¹¥¤¥ó¥°
¢£ÃÆÆ»¤ÎÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤Ï¡È¥¹¥¿¥ó¥¹¡É¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¥É¥í¡¼¤ä¥Õ¥§¡¼¥É¤Îµå¶Ú¡¢¹â¤µ¡¢¥¹¥Ô¥ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëµ»½Ñ¤Î¤³¤È¤ò¡ØÃÆÆ»¤ÎÂÇ¤ÁÊ¬¤±¡Ù¤È¤¤¤¦¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤â¡Ö¤³¤³¤Ï¥É¥í¡¼¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¡×¡¢¡Ö±¦¤Ë¶Ê¤²¤Æ¥°¥ê¡¼¥ó¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£ÃÆÆ»¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¡¢±¦¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·º¸¤Ë¶Ê¤¬¤ë¥É¥í¡¼¥Ü¡¼¥ë¤È¡¢º¸¤ËÂÇ¤Á½Ð¤Æ±¦¤Ë¶Ê¤¬¤ë¥Õ¥§¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤Î2¤Ä¤¬¤¢¤ë¡£ÀæÀî¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¡Ë±¦¤ËÃÖ¤¯¡¢º¸¤ËÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¡×¡£¥É¥í¡¼¤È¥Õ¥§¡¼¥É¤òÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢»êÆñ¤Îµ»¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¡È?ÀîÎ®¡É¤Ï¤¤¤¿¤Ã¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È·Ï¤Îµå¶Ú¤ò´ðËÜ¤È¤¹¤ë?Àî¤Ï¡¢¥Õ¥§¡¼¥É¤òÂÇ¤Ä¾ì¹ç¡¢¡Ö¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¡ÊÌÜÉ¸Êý¸þ¤è¤êº¸¤Ë¸þ¤±¤ë¡Ë¤Ç¡¢¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ï¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¸þ¤±¤Þ¤¹¡×¡£¥É¥í¡¼¤òÂÇ¤Ä¾ì¹ç¤Ï¡Öº¸Â¤òÁ°¤Ë½Ð¤·¤Æ¥¯¥í¡¼¥º¡ÊÌÜÉ¸Êý¸þ¤è¤ê±¦¤Ë¸þ¤±¤ë¡Ë¤Ë¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÂÇ¤Æ¤Ð¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥é¥Ö¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¥Ü¡¼¥ë¤Ï±¦¤ËÃÖ¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£ÂÇ¤Á¤¿¤¤µå¶Ú¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥ó¥¹¤Î¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î¸þ¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤¿¡×¤Ê¤«¤ÇÌÜÉ¸Êý¸þ¤Ë¸þ¤±¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£»î¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡Ö³¤³°¤ÎÁª¼ê¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥Õ¥§¡¼¥É¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¤«¤é¡¢¡Ê¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¡Ë¤«¤Ö¤¹¡ÊÊÄ¤¸¤ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤È¥Õ¥§¡¼¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤ÎÀæÀî¤â¥È¥é¥¤¤·¤¿¡£¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÌÜÉ¸¤è¤êº¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¹½¤¨¤Æ¡¢º¸¤Ë¿¶¤êÈ´¤¯¤È¤½¤Î¤Þ¤Þº¸¤ËÈô¤Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤À¤¬¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î¸þ¤¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ëº¸¤Ë¿¶¤êÈ´¤±¤Ð¡¢¥Õ¥§¡¼¥¹ÌÌ¤Èµ°Æ»¤Î¥º¥ì¤¬¥Ü¡¼¥ë¤Ë±¦²óÅ¾¤òµ¯¤³¤·¤Æ¥Õ¥§¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¥í¥Õ¥È¤¬Î©¤ÄÊ¬¡¢Äã¤¯¶¯¤¤¥Õ¥§¡¼¥É¤¬ÂÇ¤Æ¤Æ¡¢Èôµ÷Î¥¤¬½Ð¤»¤ë¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢ÀæÀî¤Ï¡Öº¸¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î½Ö´Ö¤ÇËÍ¤Ï¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È´¶¤¸¡¢¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÊÄ¤¸¤Æ¹½¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó¥×¥í¤ÎÊý¤È¤«¤Ï¡¢¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¤«¤Ö¤»¤Æ¥Õ¥§¡¼¥É¤òÂÇ¤Á¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Æ£ÅÄ¡Ê´²Ç·¡Ë¤µ¤ó¤È¤«¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ö¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¥·¥ç¥Ã¥È°Ê³°¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤¹¤´¤¯¶Ê¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶Ê¤²¤ë»þ¤Ï¤½¤ÎÉý¡Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤Î¸þ¤¤Ê¤É¡Ë¤ò¹¤²¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¾¯¤·ÆÃ¼ì¤ËÄã¤¯ÂÇ¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤é¾¯¤·¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò½Ä¤á¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤·¤Þ¤¹¡×
¢£¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÃÙ¤¤¿Í¤Ï¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¤«¤Ö¤»¤ë¤Î¤Ï¸ú²ÌÂç?ÀîÎ®¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤À¤¬¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¯¤Ê¤¤¿Í¤¬¥¹¥¿¥ó¥¹¤Î¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤Æ¥Õ¥§¡¼¥É¤òÂÇ¤È¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢±¦²óÅ¾¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÈôµ÷Î¥¤¬Íî¤Á¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¶ËÃ¼¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¤«¤Ö¤»¤Æ¹½¤¨¤ë¡×¤Î¤Ï¸ú²ÌÅª¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¤Æ¾¯¤·¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¤«¤Ö¤»¤Æ¹½¤¨¤ë¤È¡¢¡ÈÈô¤Ö¥Õ¥§¡¼¥É¡É¤¬ÂÇ¤Á¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¥Õ¥§¡¼¥É¤¬ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢º¸¤Ë¹Ô¤¯¥ß¥¹¤â¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤¦¤È±¦¥×¥Ã¥·¥å¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¡£¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¤«¤Ö¤»¤Æ¹½¤¨¤ì¤Ð¡¢Èô¤Ð¤Ê¤¤¥Õ¥§¡¼¥É¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¡£¥¹¥¿¥ó¥¹¤Î¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤Æ±¦¤Ë¶Ê¤¬¤ë¥Ü¡¼¥ë¤¬ÂÇ¤Æ¤Æ¤âÈôµ÷Î¥¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÊÄ¤¸¤Æ¹½¤¨¤ë¤Î¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£¤¿¤À¡¢¥Õ¥§¡¼¥¹¤òº¸¤Ë¸þ¤±¤Æº¸¤Ë¿¶¤ë¤Î¤ÏÄ¶¹âÅÙ¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¡Ê¤«¤Ö¤¹¤³¤È¤Ï¡Ë¤¢¤ê¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝËÜÈÖ¤ÇÂÇ¤Ä»þ¤Ë¡Èº¸¤Ë¹Ô¤¯¡É¶²ÉÝ´¶¤¬½Ð¤Á¤ã¤¦¿Í¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥§¡¼¥É¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£ÀæÀîÏÀ¤Ï¡È¥¹¥¿¥ó¥¹¤Î¸þ¤¡É¤À¤±¡£¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÊÑ¤¨¤¿¾õÂÖ¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°¤Þ¤ÇÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¡È¤ä¤ê¤¹¤®¡É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥¯¥í¡¼¥º¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥é¥Ö¤ò²¼¤í¤¹Æ°¤¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡È¤¢¤ª¤êÂÇ¤Á¡É¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬³«¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢µå¤¬¹â¤¯¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤¿¤ê¡¢¥¹¥Ô¥óÎÌ¤¬Áý¤¨¤ÆÈô¤Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤Û¤É¤è¤¯¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥é¥Ö¤òÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥¹¥¿¥ó¥¹¤Î¸þ¤¤À¤±¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬°ìÈÖ´ÊÃ±¤Ç¡¢À®¸ùÎ¨¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¢£Æüº¢¤ÎÎý½¬¤«¤é¡È¶Ê¤²¤ëµå¡É¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤ÇÁàºîÀ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÃÆÆ»¤ÎÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤Ï¡¢Æüº¢¤ÎÎý½¬¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¡Ö¡Ê¶Ê¤¬¤êÉý¤Î¡ËÁàºîÀ¤¬¾å¤¬¤ë¡£¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤ä¤¹¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£µ»½ÑÌÌ¤ò¹â¤á¤¿¤ê¡¢ºÆ¸½À¤ò¾å¤²¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤ÎÎý½¬¤Ë¤Ê¤ë¡£¶Ê¤²¤ëÎý½¬¤¬¡¢¶Ê¤²¤Ê¤¤Îý½¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤À¡£¤Ç¤â¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ëº¬ËÜ¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£3ÈÖ¥¦¥Ã¥É¤Ê¤É¥í¥Õ¥È¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢¤Ä¤«¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¯¥É¥í¡¼¤ÏÂÇ¤Á¤Ë¤¯¤¤¡£¥í¥Õ¥È¤ÎÎ©¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ç¥É¥í¡¼¤ÎÎý½¬¤ò¤ä¤ê¤¹¤®¤ë¤È¡¢¥í¥Õ¥È¤Î¿²¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¤Ä¤«¤Þ¤ê¤¹¤®¤¿¤ê¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤ËÇº¤ß»Ï¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¬¤Á¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥í¥Õ¥È¤¬¿²¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÇÎý½¬¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥í¥Õ¥È¤¬¾¯¤Ê¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊºÇÂç¤Ç¡Ë¤É¤ì¤°¤é¤¤¶Ê¤²¤é¤ì¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï³Ð¤¨¤È¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¶Ê¤¬¤êÉý¤Î³ÎÇ§ÄøÅÙ¤¬¤¤¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÃÆÆ»¤ÎÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢?Àî¤¬µ÷Î¥¤ÎÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿Îý½¬ÊýË¡¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥¦¥§¥Ã¥¸¤Ç¤É¤ì¤°¤é¤¤³«¤¤¤Æ¥Õ¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¹¤ì¤ÐÈô¤Ö¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Îý½¬¤À¡£¡Ö¤½¤³¤«¤é¡Ê¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î¡Ë³«¤¯ÎÌ¤ò¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ì¤Ð¤³¤ì¤°¤é¤¤Èô¤Ö¡¢¥¥ã¥ê¡¼¤³¤ì¤°¤é¤¤¹Ô¤¯¡¢¤È¤«¡£¤½¤Î¥¿¥Æµ÷Î¥¤ò¤É¤ì¤°¤é¤¤Èô¤Ö¤Î¤«¤ò¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò³«¤¤¤Æ¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤¦¤·¤ÆÎý½¬¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÀ¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢¶Ê¤¬¤êÉý¤ä¡È¥¿¥Æµ÷Î¥¡É¤Ê¤É¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¬°ÂÄêÀ¤Î¹â¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¥¹¥³¥¢¤Ë·ë¤Ð¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¢£?ÀîÂÙ²Ì¤»¤ß¤«¤ï¡¦¤¿¤¤¤¬¡¿2001Ç¯1·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£2022Ç¯¤Ë»Ë¾å½é¤Î¥¢¥Þ2¾¡¤ò¿ë¤²¤ë¡£Æ±Ç¯¤Ë¥×¥íÅ¾¸þ¸å¤Î4Ç¯´Ö¤Ç°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¿¶Ñ¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Ï¾ï¤Ë¥È¥Ã¥×10¤ò¥¡¼¥×¡£¥Õ¥ë»²Àï1Ç¯ÌÜ¤Î2023Ç¯¤Ï¡Ø69.885¡Ù¡Ê3°Ì¡Ë¡¢24Ç¯¤Ï¡Ø70.693¡Ù¡Ê9°Ì¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ25Ç¯¤Ï¡Ø70.047¡Ù¡Ê1°Ì¡Ë¤È¡¢¹ñÆâÃË»Ò³¦¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ò¸Ø¤ë¡£¾¡Éé¶¯¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¿ô»ú¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¹âÅÙ¤Êµ»½ÑÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿Áª¼ê¤À¡£
