106万回再生され1.3万件の「高評価」を獲得しているのは、川に落ちてしまったところを保護された幸運な子猫たち。視聴者からは「怖かったし、寒かったんでしょう」「ずっと心細くて不安だっただろうなぁ～」と子猫たちの思いを汲み取るコメントが集まっています。

【動画：川に落ちたところを救助された『兄弟の子猫』→引き取った結果…『泣ける話』】

電気屋さんからの一報

YouTubeアカウント「ひっしいチャンネル」に投稿されたのは、川に子猫が捨てられているとの連絡を受けたときの出来事。急いで駆けつけると、川に落ちてしまったようで濡れて泥まみれになった2匹の子猫たちが待っていたそうです。

投稿主さんは、保健所に連れていかれる前にとすぐに引き取ったといいます。2匹は寒いのか、はたまた怯えているのか、くっついたまま震えていたそうです。家に連れて帰ると、投稿主さんのお母さまが2匹を丁寧に洗ってくれたとのこと。

性格の違う姉妹

洗って乾かしてもらった2匹は、ふわふわの状態に。気持ちも少し落ち着いたのか、ごはんをあげると勢いよく食べ始めたといいます。お腹がいっぱいになると、妹ちゃんと見られる茶色い猫は一目散に置物の隙間に隠れてしまったそう。妹ちゃんは臆病な性格なのかも。

お姉ちゃんと見られるオレンジ色の猫は、気が強いのか小さなからだで必死に威嚇！妹ちゃんを守らねばという使命感からか、恐怖心からか…。心細く不安いっぱいのなか、姉妹で支え合って生きてきたことが伝わってきたといいます。

幸せになるために

厳しい環境に身を置いていたからか、2匹の警戒心はすぐには解けなかったとのこと。家具の下に潜んで、姉妹で寄り添い合って、疲労に負けてようやく眠りに落ちる…そんな1日を過ごしたそうです。

その後、2匹は「ミカン」と「クリ」と名付けられ、投稿主さんの妹さんのおうちへと引っ越したそう。投稿主さんのおうちにはたくさんの保護猫がいるため、「より幸せになってもらうため」の決断だったといいます。姉妹そろってずっと一緒にいられるのはよかったですね。

苦しい思いをしてきたミカンちゃんとクリちゃんには、視聴者から「がんばって生き抜いてよかったね」「幸せがやってきて良かったね」と、たくさんの労いの声が送られていました！

YouTubeアカウント「ひっしいチャンネル」には、たくさんの猫ちゃんやわんちゃん、ヤギたちとのんびり過ごす様子が投稿されています。今後もときどきはミカンちゃんとクリちゃんも登場するかもしれませんね。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「ひっしいチャンネル」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。