

TETSUYA、松阪市長、小森隼

地域共生及び社会貢献活動を継続的に行っている株式会社 LDH JAPANと2025年市制20周年を迎えた松阪市が昨年7月に始動させた「ダンスドリームプロジェクト 〜松阪市のミライを担う君たちへダンスを通じて伝えたいメッセージ〜」が2026年2月23日（月祝）、『ダンスドリーム交流会』を松阪市内のクラギ文化ホールにて開催、今年度の総括として中学生による発表イベントを実施した。この日はプロジェクトに伴走した EXILE TETSUYA と松阪市隣接の大台町出身である小森隼 （GENERATIONS）が参加、地域の中学生たちの取組に華を添えた。

【写真】EXILE TETSUYA＆GENERATIONS小森隼が参加した『ダンスドリーム交流会』の模様

まず今回のダンスドリームプロジェクトは、取組のスタートにあたり昨 2025 年 7 月竹上真人市長及び中田雅喜教育長とともに LDH JAPAN の EXPG Officer を務める EXILE TETSUYA が松阪市内の鎌田中学校で記者会見を行った上で、EXILE TETSUYA 監修の DVD 教材『中学校の現代的なリズムのダンス授業』（文部科学省選定／2 文科初第 450 号）を松阪市内の公立中学校全 11 校への導入を発表。LDHJAPAN の EXPG ENTERTAINMENT から運営するダンススクールのインストラクターを派遣することも合わせてアナウンスされた。

その記者会見後には、会見会場となった鎌田中学校の生徒とダンスへ賭ける想いや夢を持って挑戦することの大切さを語る場を設けた他、体育教員との意見交換会では DVD 教材の活用法やポイントなどがそれぞれ EXILE TETSUYA 自身の口から伝えられた。その後、予定通り 2025 年 11 月と 2026 年 1 月の 2 回に分けて行われた各中学校のレッスンの合間には、松阪市立中学校全 11 校の体育教員に対してEXILE TETSUYA によるサポートタイムも実現、EXILE TETSUYA のダンス教育への想いと学校現場へかける教職員の情熱、そして楽しみながら学ぶ生徒というダンスを通したコミュニケーションは日に日に密度を増していったのだった。

そうしてやってきた『ダンスドリーム交流会』当日は、取組に参加した 10 校の代表たちが 2 組ずつステージに上がって個性溢れるダンスで日ごろの成果を披露。EXILE TETSUYA と小森隼のスペシャルゲスト 2 人による演技後のトークタイムや表彰式では、「先生方、市の職員さん、保護者の方々、そしてレッスンに参加したすべての中学生のみなさんがこのプロジェクトを通して感じた何かをこれからにつなげていただけたら嬉しいです」 （EXILE TETSUYA）や「今回のテーマでもある仲間と何かに取り組むことの大切さを感じて将来につなげてもらえたらと感じました」（小森隼）とそれぞれに感想を口にして生徒の真摯な姿勢を讃えたのだった。さらに、この日は EXPG STUDIO NAGOYA 及び EXPG 高等学院 名古屋校、三重高等学校ダンス部 SERIOUS FLAVOR による特別パフォーマンスに加えて、昨年のキックオフイベント時アキレス腱断裂の治療中のために「TETSUYA さんと一緒に踊りたい！」との言葉に応えられなかった鎌田中学校の生徒との約束を果たすべく、 EXILE TETSUYAと小森隼両名も参加して EXILEの楽曲「Rising Sun」でのサプライズ共演が実現、心温まる盛り上がりの中で大団円を迎えたのだった。

ダンスが必修化されて久しい中学校教育の場でひとつのロールモデルとなろうとしている「ダンスドリームプロジェクト 〜松阪市のミライを担う君たちへダンスを通じて伝えたいメッセージ〜」。セカンドシーズンとなる 2026 年度は、改めて各学校の授業に根差したプロジェクトを予定しているとのこと。深みを増す松阪市×LDH JAPAN による教育プロジェクトに引き続き注目したいところだ。

EXILE TETSUYA コメント

小森隼（GENERATIONS）コメント

プロジェクト概要

「昨年 7 月のキックオフイベントの際もお話したのですが、これまで全国のいろいろな街で様々な機会にダンスを通して教育の現場に触れてきました。多くの自治体さん同様に松阪市さんも自身で監修したDVD 教材『中学校の現代的なリズムのダンス授業』を導入してくださり、職員さんと授業へ向けた対話をさせていただいた当初から、この教材を深く理解してよりよく活用しようとしてくださっていると感じていました。実際 EXPG のインストラクターが足を運ばせていただいたレッスンでは各学校の先生方の手厚いご協力があり、取組の中ほどで全 11 校の体育教員さんとサポートタイムを実施した折もみなさんの熱量を肌で感じました。そんな多くの方々の熱意が生徒さんにも伝わって今日の『ダンスドリーム交流会』の成功につながったんだと思います。ただ、真の成功はおそらくこの先に待っているのだとも思います。その日を迎えるために引き続きこのプロジェクトを浸透させていけたらと願っています」「これまで 『観光三重』の撮影で三重エリアを訪れたり、 地域との取組を重ねる中で松阪市の方々とも出会いが広がっていくのを感じていました。 そういったつながりも含めて 「ダンスドリームプロジェクト」の集大成である 『ダンスドリーム交流会』に参加させていただけことは、三重県出身者として光栄に感じています。実は地元が松阪市に隣接する大台町というところなのですが、LDH JAPAN が運営するダンススクール EXPG に通っていた頃、電車に乗って東京へ向かっていく出発点が松阪駅でした。今日出演されていた中学生のみなさんによる個性溢れるパフォーマンスにも思うところが多く、このプロジェクトのテーマにもあるようにダンスに限らず仲間と何かに取り組むことの大切さを感じて将来につなげてもらえたらとの想いを持ちました。今後も松阪市さんはもちろん三重県を盛り上げるお手伝いができたらと考えていますので、このような素敵な機会を介してご一緒させていただける日を楽しみにしています」

松阪市のミライを担う市内中学校の生徒に対してダンスを通じて仲間とともに取組むことの達成感や自分の意思を表現することの大切さ、そして夢を持ち実現することのすばらしさを伝えていく。掲題：松阪市×LDH JAPAN「ダンスドリームプロジェクト」副題：〜松阪市のミライを担う君たちへダンスを通じて伝えたいメッセージ〜公式 HP：松阪市（https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/20th/siseiprj-jp7.html）