¸½ÂåÌîµå¤Ë·ç¤«¤»¤Ì¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¡È½ÅÍ×Ç½ÎÏ¡É¡¡¸µ¥×¥í¤¬Äó¼¨¡Ä¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¡Ö¿·¥ê¡¼¥À¡¼Áü¡×
¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¶¥µ»²ñ¡ÄDeNA¤ÎÅç¹§ÌÀ1·³¥Ç¡¼¥¿¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬»²²Ã
¡¡½éÂÐÌÌ¤ÎÁê¼ê¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ëÀâÌÀÎÏ¤¬¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ïµá¤á¤é¤ì¤ë¡£¡ÖÂè5²óÌîµå¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¶¥µ»²ñ¡×¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¸µ¥í¥Ã¥ÆÅê¼ê¤ÇDeNA1·³¥Ç¡¼¥¿¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅç¹§ÌÀ»á¤¬¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£¼«¿È¤Î·ÐÎò¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Ìîµå¸½¾ì¤Ç»ØÆ³¡¦°éÀ®¡¦Ê¬ÀÏ¤Ë·È¤ï¤ë»ØÆ³¼Ô¤ä¡¢¾Íè¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ä¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤Î¿Íºà¤òÌÜ»Ø¤¹³ØÀ¸¤ò¼ç¤ÊÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ìîµå¤Î¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤ò¼´¤È¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Î¼ÂÎã¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³«ºÅ¡£¥í¥Ã¥Æ¤ÎÂÇ·â¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëÌðÂôÂçÃÒ»á¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Ç¥Ð¥¤¥ª¥á¥«¥Ë¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¾®³Þ¸¶¹§ÅÍ»á¤é¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸½¾ì¤Ç²¿¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤É¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î»Å»ö¤È¸¦µæ¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡¢ÌäÂê¤ä²ÝÂê¤òÀßÄê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤¬ÌäÂê¤Ê¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼À®²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÀö¤¤½Ð¤·¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é²ò·è¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢²¾Àâ¤òÀßÄê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥Ç¡¼¥¿¤ä¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¡¢Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¡¢Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤«¤é²¾Àâ¤ò»Ù»ý¤·¤¿¤Î¤«¡¢¼¡¤Î²ÝÂê¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤òÃµ¤ë¤Î¤¬½ÅÍ×¤Ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Åì³¤Âç»Ô¸¶Ë¾ÍÎ¹â1Ç¯»þ¤«¤é140¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¾µå¤òÅê¤²¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ±¦ÏÓ¤Ç¡¢¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿Åç»á¤Ï¡¢2016Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤Æ¥í¥Ã¥Æ¤ËÆþÃÄ¡£¾Íè¤Î¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢1Ç¯ÌÜ¤Ë¥¤¥Ã¥×¥¹¤òÈ¯¾É¤·¤¿¡£°Ê¹ß¤ÏÀ©µåÆñ¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢1·³ÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ3Ç¯ÌÜ¤Î¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¡£°éÀ®·ÀÌó¤ÎÂÇ¿Ç¤òÃÇ¤ê¡¢21ºÐ¤Ç¸½Ìò°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡°úÂà¸å¤Ï¹ñ³Ø±¡Âç¤ËÆþ³Ø¡£Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¤Î¶µ°÷ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤ÆÂ´¶È¤·¡¢ºòÇ¯4·î¤Ë·ÄÂçÂç³Ø±¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£¼«¤é¤âÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ã¥×¥¹¤Î¸¦µæ¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ºòÇ¯¤Ï¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë½¢Ç¤¡£Âç³Ø±¡¤ËºßÀÒ¤·¤Ä¤Ä¡¢º£Ç¯¤«¤éDeNA¤Ç1·³¥Ç¡¼¥¿¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï³ØÀ¸Ìîµå¤Ç¤â¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤¬½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤¬¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò¼õ¹Ö¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥¹¥¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åç»á¤Ï¡Ö¤Þ¤º¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¾ðÊó¤ÎËÝÌõ¤¬¤¢¤ë¡£ÀìÌç³°¤Î¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤¬·ë¹½Â¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦°Û¤Ê¤ëÊ¬Ìî¤Î¿Í¤Ë¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤À¤±¤òÈ´¤½Ð¤¹ÎÏ¤¬É¬Í×¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÃê½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò½éÂÐÌÌ¤ÎÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÍý²ò¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¸À¤¤²ó¤·¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥»¥¹¤¬¸°¤Ë¤Ê¤ë¡£ÅÁ¤¨¤ëºÝ¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤ä¥°¥é¥ÕÀß·×¤ò¡¢¤è¤ê¥·¥ó¥×¥ë¤Ç°ìÈ¯¤ÇÍý²ò¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¹½À®¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡×
¿·¤·¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡Ä¡ÖÊÑ³×·¿¡×¤È¡Ö¶¦Í·¿¡×
¡¡Â¾¼Ô¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï¡¢Áª¼ê¤ËÀÜ¤¹¤ëºÝ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¡£ÀìÌçÅª¤ÇÆñ¤·¤¤Ã±¸ì¤Ë·ù°´¶¤ò¼¨¤¹¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡ÖÆüº¢¤«¤éLINE¤Ê¤É¤Ç¡ØÌîµå¤ÎÊ¬ÀÏ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÈ¯¿®¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¶¦ÄÌ¸À¸ì¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ßºî¤ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼è¤êÁÈ¤ß¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÁª¼êÂ¦¤Î°ú¤½Ð¤·¤ò¹â¤á¤ë¤Î¤¬Âç»ö¤Ê¤È¤³¤í¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤Ï¥×¥í¤â¥¢¥Þ¤â¿Ê²½¤¬Ãø¤·¤¤¡£¥×¥í¤Î2·³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ËiPad¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Öº£¸å¤Ï1·³¤Ç¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Ìîµå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤½¤¦¤¤¤¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¤É¤ó¤É¤ó³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÍ½Â¬¤¹¤ë¡£
¡Ö¤½¤ÎÃæ¤ÇËÜÅö¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£³ØÀ¸Ìîµå¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢·¹¸þ¤ò¸«¤ÆÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤ë»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×
¡¡Ìò³ä¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×ÏÀ¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£À¤´Ö°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡Ö¼çÆ³Åª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤¬¡Ö¡ØÊÑ³×·¿¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡Ù¤È¡Ø¶¦Í·¿¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡Ù¤Î2¤Ä¤¬¤¢¤ê¡¢Â¾¼Ô¤È¤Î´Ø·¸¤ÎÃæ¤ÇÅØÎÏ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤ä¼çÂÎÀ¤ò»Ù¤¨¤Æ¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤¬¤è¤êÎÉ¤¤°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¨¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤¬¡¢¿·¤·¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î·Á¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö1¿Í¤Ç¤ä¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼þ°Ï¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤Ç¤¹¡£¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¼Ô¤Î¶¦´¶¤òÆÀ¤Æ¿®Íê¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤¬É¬Í×¡£²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤Ù¤¤«¤ò¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£·ë²Ì¤È¤·¤ÆÂ¾¼Ô¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Îµ¡Ç½¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÉ¬Í×¤ÊÉôÊ¬¤Ç¤¹¡×
¡¡Áª¼ê¸Ä¿Í¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤»þÂå¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤«¤éÅ¾¿È¤¹¤ë³ØÀ¸¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£º£¸å¤Îºß¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¡¢¼¨º¶¤ËÉÙ¤àÆâÍÆ¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊÈøÄÔ¹ä / Go Otsuji¡Ë