ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡õACEesÉâ½êÈôµ®¡¢¡È¿À½É¤ëÅç¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¶ØÃÇ¤ÎÀ»ÃÏ¤Ë¾åÎ¦¡Ö¤³¤³¤À¤±¶õµ¤¤¬°ã¤¦¡×

ËÜÆü2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢¡ØÆüËÜÃµµá¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ ²ÐÍË¤ÎÎÉ½ã¹§ÂÀÏº¡Ù2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©¡¦¸¼³¦Æç¤ËÉâ¤«¤ÖÀ¤³¦°ä»º¡¦²¥ÎÅç¡£
¡È¿À½É¤ëÅç¡É¤È¤è¤Ð¤ì¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¿À¿¦°Ê³°¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶ØÃÇ¤ÎÀ»ÃÏ¤Ë¡¢ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤ÈÉâ½êÈôµ®¡ÊACEes¡Ë¤¬ÆÃÊÌ¾åÎ¦¤¹¤ë¡£
¢¡¤Þ¤º¤Ï3µÜ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÈÊÕÄÅµÜ¡É¤Ø
ÈÖÁÈ¤¬5¥«·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê½àÈ÷¤ò½Å¤Í¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¡¢²¥ÎÅç¡£
Åç¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡È¤´¿ÀÂÎ¡É¤È¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢°ìÈÌ¿Í¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤Ï¸·¤·¤¯À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö°ìÌÚ°ìÁð°ìÀÐ¤¿¤ê¤È¤â»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¸«Ê¹¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ý³°¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸·³Ê¤ÊÙÝ¤Ë¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
º£²ó¡¢²¥ÎÅç¤Ë¾åÎ¦¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÎÉ½ã¤ÈÉâ½ê¤¬ºÇ½é¤ËË¬¤Í¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©½¡Áü»Ô¤Ë¤¢¤ë¡È½¡ÁüÂç¼ÒÊÕÄÅµÜ¡Ê¤Ø¤Ä¤°¤¦¡Ë¡É¡£
½¡ÁüÂç¼Ò¤ÏËÜÅÚ¤Ë¤¢¤ëÊÕÄÅµÜ¤È¡¢11¥¥íÎ¥¤ì¤¿ÂçÅç¤Ë¤¢¤ë¡ÈÃæÄÅµÜ¡Ê¤Ê¤«¤Ä¤°¤¦¡Ë¡É¡¢¤½¤·¤Æ²¥ÎÅç¤Ë¤¢¤ë¡È²ÄÅµÜ¡Ê¤ª¤¤Ä¤°¤¦¡Ë¡É¤Î3¤Ä¤ÎµÜ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡È»°¼Ò°ìÂÎ¤Î¿À¼Ò¡É¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢²¥ÎÅç¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤ÏÂ¾¤Î2µÜ¤Ë¤â¤ª»²¤ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
ÊÕÄÅµÜ¤Ç¤Ï¡¢¿À¤¬¹ßÎ×¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¿ÀÀ»¤ÊÃÏ¡È¹âµÜº×¾ì¡Ê¤¿¤«¤ß¤ä¤µ¤¤¤¸¤ç¤¦¡Ë¡É¤Ø¡£¸ÅÂå¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«Á³¿òÇÒ¤Î»Ñ¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤ëµ®½Å¤Ê¾ì¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢2¿Í¤Ï¿¿Ùõ¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¢¡¡È¿À¡É¤Î»Ñ¤ËÎÉ½ã¡õÉâ½ê¤¬Àä¶ç¡ª
¤½¤Î¸å¡¢2¿Í¤Ï³¤¾å¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤ÇÂçÅç¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢ÃæÄÅµÜ¤Ë¤â¤ª»²¤ê¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ËÜÅÂ¤Ë¸þ¤«¤¦³¬ÃÊ¤Î¾å¤«¤é»²Æ»±Û¤·¤Ë¹¤¬¤ë¸¼³¦Æç¤òÄ¯¤á¤Æ¡¢¤½¤ÎÀä·Ê¤ËÂç´¶Æ°¤¹¤ë¡£
ÃæÄÅµÜ¤Ç¤Ï¡¢¡È²ÄÅµÜÍÚÇÒ¡Ê¤è¤¦¤Ï¤¤¡Ë½ê¡É¤âË¬¤ì¤ë¡£ÍÚÇÒ½ê¤È¤Ï¡¢49¥¥íÀè¤ËÉâ¤«¤Ö¤´¿ÀÂÎ¡¢²¥ÎÅç¤òÄ¯¤á¤ÆÇÒ¤à¾ì½ê¡£²¥ÎÅç¤Ï°ìÈÌ¿ÍÎ©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¤Î¤¿¤á¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤Ï¸ÅÍè¡¢¤³¤³¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¤½¤Î»Ñ¤òÍÚÇÒ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
ÉáÃÊ¤ÏÆþ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤Î»ÜÀß¤ËÆÃÊÌ¤ËÎ©¤ÁÆþ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿2¿Í¡£
ÎÉ½ã¤Ï¡Ö¿À¡¹¤·¤¤´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤Í¡£ÀÎ¤Î¿Í¤¬¤¢¤½¤³¤Ë¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤â¤ï¤«¤ë¡Ä¡×¡¢Éâ½ê¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È´¶Æ°¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ2¿Í¤¬ÍÚÇÒ½ê¤«¤é¸«¤¿¸÷·Ê¤È¤Ï¡©
¢¡¤Ä¤¤¤Ë²¥ÎÅç¤Ø¡ª
¤½¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤è¡¢2¿Í¤Ïº£²ó¤ÎÌÜÅªÃÏ¡¢¡È¿À½É¤ëÅç¡É²¥ÎÅç¤Ø¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¡£
½Ð¹Ò¤«¤é1»þ´Ö¶¯¡¢¤Ä¤¤¤Ë¾åÎ¦¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2¿Í¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢1000Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯Åç¤ÎÙÝ¡Èã´¡Ê¤ß¤½¤®¡Ë¡É¡£¿À°è¤Ç¤¢¤ëÅç¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º³¤¤ËÆþ¤ê¡¢¿È¤òÀ¶¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
ÎÉ½ã¤ÈÉâ½ê¤Ï°Õ¤ò·è¤·¤Æ¿¿Åß¤Î³¤¤Ø¡£¡Ö´¨¤¤¡ª¡×¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á´¿È¤ò³¤¿å¤Ë¿»¤·¤Æ¿À°è¤ËÆþ¤ëµö¤·¤òÀÁ¤¦2¿Í¤Î·é¤¤»Ñ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾®Àô¹§ÂÀÏº¤âÂ©¤ò¤Î¤à¡£
ã´¤ò¤¹¤Þ¤»¤¿2¿Í¤Ï¡¢¿¼¤¤¸¶À¸ÎÓ¤ÎÃæ¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¡¢²ÄÅµÜ¼ÒÅÂ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
400ÃÊ¶á¤¤µÞ¤Ê³¬ÃÊ¤òÅÐ¤ê¤¤Ã¤¿Àè¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µð´ä¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ·ú¤Ä¼ÒÅÂ¡£10¥á¡¼¥È¥ë¶á¤¯¤¢¤ëµð´ä¤È°ìÂÎ²½¤·¤¿¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê»Ñ¤òÁ°¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤ÎÀä·Ê¤ò¸«¤Æ¤¤¿ÎÉ½ã¤â¡ÖÂ¤¬Á°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤é10Ê¬´Ö¤âÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Éâ½ê¤â¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤³¤À¤±¶õµ¤¤¬°ã¤¦¡£¼¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤â¤¦°ìÀ¸Íè¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÎ©¤Á¿Ô¤¯¤¹¤¬¡¢2¿Í¤¬»×¤ï¤ºÂ¤ò»ß¤á¤¿¸÷·Ê¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡©
ÎÉ½ã¤Ï¡Ö¿ÀÍÍ¤ÎÎÎ°è¤ËÆ§¤ß¹þ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ëµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¡×¤È´¶Æ°¤·¤¤ê¡£¸ÅÂå¤è¤ê¸·¤·¤¤ÙÝ¤Ç¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¿²¥ÎÅç¤ÎÁ´ËÆ¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£