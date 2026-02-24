¥È¥è¥¿¿·¤¿¤Ê¡Ö¥Î¥¢¡×¤¬À¨¤¤¥Ã¡ª ¡È3Îó7¿Í¡¿8¿Í¾è¤ê¡É¤Ç ºÇ¾åµé¤è¤ê¡Ö130Ëü±ß°Ê¾å¡×¥ª¥È¥¯¡ª ÊØÍø¤Ê¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¡×¤ä°ÂÁ´µ¡Ç½¤¬É¸½àÁõÈ÷¤Ç¥¤¥¤¡ª ¥·¥ó¥×¥ë¤ÊºÇ°Â¥â¥Ç¥ë¡ÖX¡×¤È¤Ï¡©
ºÇ°Â¥°¥ì¡¼¥É¤ÎÁõÈ÷ÆâÍÆ
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥«¡¼Áª¤Ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤È²Á³Ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¥ß¥Ë¥Ð¥ó»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÁõÈ÷¤Î½¼¼ÂÅÙ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ØÆþ¤·¤ä¤¹¤¤¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥°¥ì¡¼¥É¤ÎÆâÍÆ¤âÃíÌÜ¤¹¤ë1¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥È¥è¥¿¤Ï2025Ç¯9·î2Æü¤Ë¼çÎÏ¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡Ö¥Î¥¢¡×¤Î°ìÉô²þÎÉ¤ò¹Ô¤¤¡¢Æ±Æü¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¤â¤Ã¤È¤â¼êº¢¤Ê²Á³ÊÂÓ¤Î»ÅÍÍ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡È°ìÈÖ°Â¤¤¡É¥È¥è¥¿¿·¤¿¤Ê¡Ö¥Î¥¢¡×¤Î»Ñ¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¥Î¥¢¤Ï2001Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ÐËå¼Ö¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ô¥©¥¯¥·¡¼¡×¤ÈÆ±»þ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢²º¤ä¤«¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»ý¤Ä¥Î¥¢¤È¡¢¤è¤ê¸ÄÀÅª¤ÊÉ½¾ð¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¥ô¥©¥¯¥·¡¼¤È¤¤¤¦À³¤ßÊ¬¤±¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤ÏÅö½é¡¢¥Î¥¢¤¬¥«¥í¡¼¥éÅ¹¡¢¥ô¥©¥¯¥·¡¼¤¬¥Í¥Ã¥ÄÅ¹¤ÈÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2020Ç¯5·î¤«¤é¤ÏÁ´Å¹ÊÞ¤ÇÁ´¼Ö¼ï¤ò°·¤¦ÂÎÀ©¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¹Ô·¿¤Ï2022Ç¯1·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿4ÂåÌÜ¤Ç¤¹¡£8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁ´ÌÌºþ¿·¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¥°¥ì¡¼¥É¤¬3¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤ËÅý°ì¤µ¤ì¡¢¥Ü¥Ç¥£¹äÀ¤ä²÷Å¬ÁõÈ÷¤Î¸þ¾å¤¬¿Þ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÎÇäÌÌ¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¶¨²ñÏ¢¹ç²ñ¤¬¸øÉ½¤¹¤ë2026Ç¯1·î¤Î¿·¼ÖÈÎÇä¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ÈÎÇäÂæ¿ô6439Âæ¤ÇÂè9°Ì¡Ê·Ú¼«Æ°¼Ö½ü¤¯¡Ë¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯9·î2Æü¼Â»Ü¤Î°ìÉô²þÎÉ¤Ç¤ÏÂçÉý¤ÊÊÑ¹¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÙ¤«¤Ê¸«Ä¾¤·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¦ÉÊÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï4¿§¤ËÀ°Íý¤µ¤ì¡¢¥°¥ì¡¼¥É¹½À®¤âºÆÊÔ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½¾ÍèÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Z¤ª¤è¤ÓG¥°¥ì¡¼¥É¤ÏÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢Áª¤Ó¤ä¤¹¤µ¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ê¡»ã¼ÖÎ¾¤Î¥¦¥§¥ë¥¥ã¥Ö¤Ë¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥í¡¼¥×»ÅÍÍ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢ÍøÍÑ¥·¡¼¥ó¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤¿»ÅÍÍ¤¬¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¡ÖX 2WD¡×¤Ç¤¹¡£¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4695mm¡ßÁ´Éý1730mm¡ßÁ´¹â1895mm¤Ç¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2850mm¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³°´Ñ¤Ï¾å°Ì¥°¥ì¡¼¥É¤Èº¹ÊÌ²½¤µ¤ì¡¢¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä¤òÁõÃå¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢X¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¸µ¤Ë¤Ï16¥¤¥ó¥Á¤Î¥¹¥Á¡¼¥ë¥Û¥¤¡¼¥ë¡Ê¼ù»é¥¥ã¥Ã¥×ÉÕ¤¡Ë¤òÁõÈ÷¤·¡¢¼ÂÍÑÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿¹½À®¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ÏX¥°¥ì¡¼¥É¤¬3¿§¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¡¢Â¾¥°¥ì¡¼¥É¤Ï4¿§Å¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼¼Æâ¤Ï¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼´ðÄ´¤Ç¡¢7¿Í¾è¤ê¤È8¿Í¾è¤ê¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡7¿Í¾è¤ê¤Ç¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥·¡¼¥È¤¬É¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¥µ¥¤¥É¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ä¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥È¤âÈ÷¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥ÈÁÇºà¤Ï¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï¥¦¥ì¥¿¥óÀ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤¬º¸±¦ÆÈÎ©²¹ÅÙÄ´À°¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¥ê¥¢¤Ï¥¯¡¼¥é¡¼¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥á¡¼¥¿¡¼Æâ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï4.2¥¤¥ó¥Á¤Ç¡¢¾å°Ì¥°¥ì¡¼¥É¤Î7¥¤¥ó¥Á¤È¤Ïº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÁõÈ÷¤Î½¼¼Â¤â¿Þ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿½õ¼êÀÊÂ¦¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¤¥Ã¥Á¼°¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤ä¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡õ¥¹¥¿¡¼¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤¬É¸½à²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ÏÉ¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢8¥¤¥ó¥Á¤Î¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥ÉÂÐ±þ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ò¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Í½ËÉ°ÂÁ´¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ö¥È¥è¥¿¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥»¥ó¥¹¡×¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥¹¥Ý¥Ã¥È¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÏÈóÁõÈ÷¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¬¥¤¥É¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó°·¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï2¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÈDirect Shift-CVT¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¶îÆ°Êý¼°¤Ï2WD¡ÊFF¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï283Ëü300±ß¤Ç¤¹¡£ºÇ¹âµé¥â¥Ç¥ë¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖHYBRID S-Z E-Four¡Ê7¿Í¾è¤ê¡Ë¡×¤Î414Ëü9200±ß¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤½¤Îº¹³Û¤Ï131Ëü8900±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁõÈ÷ÆâÍÆ¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°ã¤¤¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢²Á³Ê¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆX 2WD¤Ï¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò»è¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£