¡Ö30MS ¥ë¥ë¥Á¥§(¥ê¥êー¥¦¥¨¥¢)[¥«¥éーC]¡×¥ì¥Ó¥åー3¿ÍÌÜ¤Î¥·¥¹¥¿ー¤¬¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿·ÅÐ¾ì¡ªÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÉðÁõ¤â¸«¤É¤³¤í
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡Ö30 MINUTES SISTERS¡Ê30MS¡Ë¡×¤ÎºÇ¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö30MS ¥ë¥ë¥Á¥§(¥ê¥êー¥¦¥¨¥¢)[¥«¥éーC]¡×¤ò2·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡Ö30MS ¥ë¥ë¥Á¥§(¥ê¥êー¥¦¥¨¥¢)[¥«¥éーC]¡×¡£2·î14ÆüÈ¯Çä¡£²Á³Ê¤Ï2,750±ß¡£ºîÎã¤Ç¤ÏÊÌÇä¤ê¤Î¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ùー¥¹6 [¥¯¥ê¥¢¥«¥éー]¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡30MS¥·¥êー¥º¤Î¡È1´üÀ¸¡É¤Î3¿ÍÌ¼¤Î3¿ÍÌÜ¤Î¥·¥¹¥¿ー¡Ö30MS SIS-A00 ¥ë¥ë¥Á¥§[¥«¥éーC]¡×¡Ê2021Ç¯10·î23ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ò¿·¤·¤¤¥³¥¹¥Á¥åー¥à¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÀß·×¤·¡¢°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¤òÈ÷¤¨¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
º¸¤¬¥ê¥êー¥¦¥¨¥¢¤Î¥ë¥ë¥Á¥§¡¢±¦¤¬½éÂå¥ë¥ë¥Á¥§
¡¡Éð´ï¤ä¥¢ー¥Þー¤¬°Û¤Ê¤ëÁõÈ÷¤Ë¥¢ー¥Þー¥âー¥É¤òÈ÷¤¨¤Æ¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥ë¥ë¥Á¥§¡Ê¥ê¥êー¥¦¥¨¥¢¡Ë¤Î¥ì¥Ó¥åー¤òËÜ¹Æ¤Ë¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤è¤¦¡£
³ì¿§¤ÎÈ©¤ò·ò¹¯Åª¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤ë¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¤Ê¥³¥¹¥Á¥åー¥à
¡¡¤³¤Î¡Ö30MS ¥ë¥ë¥Á¥§(¥ê¥êー¥¦¥¨¥¢)[¥«¥éーC]¡×¤Ï¡¢Àè¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö30MS ¥ê¥·¥§¥Ã¥¿¡Ê¥Õ¥êー¥¸¥¢¥¦¥¨¥¢¡Ë¡Î¥«¥éーA¡Ï¡×¡¢¡Ö30MS ¥Æ¥£¥¢ー¥·¥ã¡Ê¥À¥ê¥¢¥¦¥¨¥¢¡Ë¡Î¥«¥éーB¡Ï¡×¤ËÂ³¤¯¡¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÈÇ¥·¥¹¥¿ー¤Î3¿ÍÌÜ¡£Â¾¤Î2¿Í¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¥á¥«Åª¤Ê°Õ¾¢¤Ï¹µ¤¨¤á¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏÈ©¤¬¸«¤¨¤ëÉôÊ¬¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¿Í´Ö¤é¤·¤µ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï½éÂå¥ë¥ë¥Á¥§¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ÌøÀ¥·ÉÇ·»á¤Î¼ê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡Ö30MS ¥ë¥ë¥Á¥§(¥ê¥êー¥¦¥¨¥¢)[¥«¥éーC]¡×¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡£¶»¸µ¤ä¥ê¥ó¥°¤Î¥«¥éー¤Ç¤¢¤ë¥¤¥¨¥íー¤¬ÌÜ°õ
A¥Ñー¥Ä
B¥Ñー¥Ä¡¢C¥Ñー¥Ä
D¥Ñー¥Ä¡¢E¥Ñー¥Ä
F¥Ñー¥Ä¡¢HP-Z1¡¦2¡¦3¥Ñー¥Ä
FP-K1¥Ñー¥Ä¡¢FP-K2¥Ñー¥Ä¡¢FP-K4¥Ñー¥Ä¡¢FP-K5¥Ñー¥Ä
¡¡ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ÏÆ¬Éô¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£É½¾ð¥Ñー¥Ä¤Ï¡¢½éÂå¥ë¥ë¥Á¥§¤¬¾¯¤·¤ª¤È¤Ê¤·¤á¤ÎÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤Î¥ê¥êー¥¦¥¨¥¢ÈÇ¤ÏÈà½÷¤Î°¦¤é¤·¤µ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿É½¾ð¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Àå¤ò½Ð¤·¤Æ¥¦¥¤¥ó¥¯¤ò¤·¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¤Æ¤Ø¤Ú¤í¡ÉÉ½¾ð¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¤Ï¡¢1¥Ñー¥Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Éý1.5mm¤Û¤É¤ÎÀå¤ÎÉôÊ¬¤¬Î©ÂÎÅª¤ËÂ¤·Á¤µ¤ìÅÉÁõ¤â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¤·Á¤ÈÅÉÁõÎ¾Êý¤Îµ»½Ñ¤¬Ãí¤®¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÆ±¤¸¥Ý¥Ëー¥Æー¥ë¤Ç¤âÂ«¤Í¤¿È±¤Î¥Ñー¥Ä¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ü¥ê¥åー¥à¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¤Ï3¼ïÎà
¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¤È¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ñー¥Ä¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë
¥Ý¥Ëー¥Æー¥ë¤Î¤ª¤µ¤²¤ÎÉôÊ¬¤Ï5¥Ñー¥Ä¤ÎÀß·×¡£¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤Ç¾å²¼¤Ë²ÄÆ°¤¹¤ë
Á°È±¤ÈÆ¬ÄºÉô¤Î¥Ñー¥Ä¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ÆÆ¬Éô¤¬´°À®
¡¡Æ¹ÂÎ¤Ï¥¦¥¨¥¹¥È¼þ¤ê¤¬ÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤·¤¿¥»¥Ñ¥ìー¥È¥Ó¥¥Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¤½¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¥Ñー¥Ä¤Ï1¥Ñー¥ÄÀ®·Á¤«¤Ä¥Ñー¥Æ¥£¥ó¥°¥é¥¤¥ó¤âÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¥Ñー¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸Ô´ØÀá¤Ï¾åÂ¦¤Î¥Üー¥ë¤¬È¾µå¾õ¤Ç¡¢Ê¢Éô¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤ËÁ°¸åµÕ¸þ¤¤Ëº¹¤·¹þ¤ó¤ÇÈ¾²óÅ¾¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÆâÉô¤Ç¥í¥Ã¥¯¤¬¤«¤«¤Ã¤ÆÈ´¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¥¦¥¨¥¹¥È¤Ëº¹¤·¹þ¤ó¤Ç¡¢º¸±¦¤Î¹õ¤¤¾þ¤ê¥Ñー¥Ä¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤ÈÈ´¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ë¤ª¤±¤ë¹½Â¤¤â¤è¤¯¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ¹ÂÎ¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡£ÆâÉô´ØÀá¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë
´ØÀá¥Ñー¥Ä¤Ë³°Áõ¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë
¥Ð¥¹¥È¥Ñー¥Ä¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë
¥Ð¥¹¥È¥Ñー¥Ä¤È¼ó¥Ñー¥Ä¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë
¥¦¥¨¥¹¥ÈÆâÉô¤Î¥Ñー¥Ä¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë
¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¥Ñー¥Ä¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à
¸Ô´ØÀá¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¡£¾åÉô¥Üー¥ë¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤¬Ê¿¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬Á°¤À
¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¥Ñー¥Ä¤Ë¸å¤í¸þ¤¤Ëº¹¤·¹þ¤ó¤ÇÁ°¸å¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤ë
¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥Ñー¥Ä¤òº¹¤·¹þ¤ó¤Çº¸±¦¤Î¾þ¤ê¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë
¶»Éô¤ÈÊ¢Éô¤òÀÜÂ³¤·¤ÆÆ¹ÂÎ¤¬´°À®
¡¡ÏÓ¤Ï¥ê¥·¥§¥Ã¥¿¡Ê¥Õ¥êー¥¸¥¢¥¦¥¨¥¢¡Ë¤ä¥Æ¥£¥¢ー¥·¥ã¡Ê¥À¥ê¥¢¥¦¥¨¥¢¡Ë¤ÈÆ±¤¸¡¢¾åÏÓ¤Ë¥ê¥ó¥°¤ò2¤ÄÁõÈ÷¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½Â¤¡£¼ê¼ó¤Ï½¾ÍèÄÌ¤êº¸±¦3¼ïÎà¤º¤Ä¤È¤Ê¤ë¡£
±¦ÏÓ¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡£¸ª´ØÀá¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë
2¸Ä¤Î¥ê¥ó¥°¤È¾åÏÓ¡¢Éª´ØÀá¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë
Á°ÏÓ¤È¥ê¥ó¥°¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë
¼ê¼ó¥Ñー¥Ä¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¡£3¼ïÎà¤¢¤ë
¼ê¼ó¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ±¦ÏÓ¤¬´°À®
º¸ÏÓ¤âÆ±ÍÍ¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë
¡¡µÓ¤Ïº£²ó¤Î¥ë¥ë¥Á¥§¤Î¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤È¤â¸À¤¨¤ë¡¢¥ëー¥º¥½¥Ã¥¯¥¹É÷¤Î¥ì¥Ã¥°¥¦¥©ー¥Þー¤¬æúÉôÊ¬¤È¤Ê¤ë¡£¹½Â¤¼«ÂÎ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤À¤¬¡¢¤¿¤ï¤ó¤ÀÉÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¼Á´¶¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â¼ó¤Ë¤Ï¥ê¥·¥§¥Ã¥¿¡Ê¥Õ¥êー¥¸¥¢¥¦¥¨¥¢¡Ë¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÀÞ¤ê¾ö¤ß¼°¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢3mm·ê¤Î¤¢¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ùー¥¹¤ä¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±¦µÓ¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡£Â¼ó¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¡£ÂÎ¢¤Ë¤Ï¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ë
æú¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¡£¥ê¥ó¥°¤Ï¾åÉô¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë
æú¤ËÂ¼ó¤ÈÉ¨´ØÀá¡¢ÂÀ¤â¤â²¼Éô¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë
ÂÀ¤â¤â¾åÉô¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¼è¤êÉÕ¤±¤Æ±¦µÓ¤Î´°À®
º¸µÓ¤âÆ±ÍÍ¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë
¡¡¿ÈÂÎ¤Î³Æ¥Ñー¥Ä¤¬´°À®¤·¤¿¤éÁÈ¤ßÉÕ¤±¤Æ¥Îー¥Þ¥ë¥âー¥É¤Î´°À®¡£¿ÈÄ¹¤Ï½éÂå¥ë¥ë¥Á¥§¤È5mm¤Û¤É¤·¤«ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ÂÎ³Ê¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°õ¾Ý¡£¥¦¥¨¥¹¥È¤ÎÉôÊ¬¤â¤¿¤ÀÏª½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÇØÃæÂ¦¤Ë¹ü³Ê¤ò°Õ¼±¤·¤¿±úÆÌ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢Â¤·Á¤â¶Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ó¥¥Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Çæú¤ÎÉôÊ¬¤¬ËÄ¤é¤ó¤À¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤Î¤¿¤á¡¢ÀèÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö30MS SIS-E00 ¥ß¥ã¥¹¥Æ¥£[¥«¥éーC]¡×¤Ë¤â»÷¤¿¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ë¥ë¥Á¥§¡Ê¥ê¥êー¥¦¥¨¥¢¡Ë¤Î¥Îー¥Þ¥ë¥âー¥É¤¬´°À®¡£æú¤ÎËÄ¤é¤ó¤À¥ì¥Ã¥°¥¦¥©ー¥Þー¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È
¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¡£¹ø¼þ¤ê¤Î¾þ¤ê¤Ï¥Ù¥ë¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë
ÀÞ¤ê¾ö¤ß¼°¤ÎÂÎ¢¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¡£¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ùー¥¹5¡×¤Ê¤É¤Î3mm·ê¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë
ÇØÃæ¤«¤é¥Ò¥Ã¥×¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥é¥¤¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ
½éÂå¥ë¥ë¥Á¥§¤È¤ÎÈæ³Ó¡£¤Û¤«¤Î2¿Í¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÂÎ·¿¤¬¾¯¤·¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤Ë
¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤â·Á¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬¤«¤Ê¤ê°ã¤¦
