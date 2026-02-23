佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）が、2月21日放送された『サクサクヒムヒム』の番組内で撮影した“にゃんこ写真”が、番組の公式Instagramにて公開された。

■「もう、佐久間さんもにゃんこに見えてきた…」「大きい猫ちゃんかな？」

2月21日放送の『サクサクヒムヒム』は、猫の日（2月22日）SPということで＜猫写真集＞を深掘り。

飛び猫、イキってるネコ、へそ天にゃんこ…などテーマ特化型の「〇〇猫写真集」の奥深さに触れ、さらに番組終盤にはスタジオで佐久間と日村勇紀（バナナマン）が猫写真の撮影に挑戦。このたびその撮影カットが公開された。

佐久間の撮影カットは、にゃんこと目線が同じ（笑）写真（※1枚目）を筆頭に「かわいい」のオンパレード。コメント欄も「はぁ…猫様もさっくんも最強にかわいい」「出会って秒で、さっくんのほうにてくてく向かう猫様」「さっくんほんと猫様に愛されるね」といったコメントに加えて、にゃんこが佐久間のカーディガンの中で安心しきっていたり、佐久間がにゃんこと濃密なスキンシップを繰り広げる様子に「猫になりたいと本気で思いました」「猫も私たちもメロメロ」の声も。

また、番組ではサクヒムそれぞれのベストショットの公開に留まっていたこともあり「なんとこんなかわいいお写真撮れてたとは…」「撮った写真見たかったんです！」などのコメントも多かった。

そして、日村勇紀撮影のにゃんこ写真も追加公開。そこには、にゃんこと戯れる佐久間の写真も。愛おしそうににゃんこを抱く、ファン悶絶のショット（※10～12枚目）をはじめ、日村撮影カットも必見だ。コメント欄も「猫ちゃんを見つめる佐久間くんの表情が優しすぎて、待って無理しんどい～～」「聖母…!?」「さっくんの優しい表情が素敵です」と絶賛コメントが続々と書き込まれている。

佐久間とにゃんこたちを一枚の写真に収めたカット（※19枚目）も「もう、佐久間さんもにゃんこに見えてきた…」「大きい猫ちゃんかな？」「最後のお写真、佐久間さんが猫ちゃんみたいだぁ～」との声が多数。ファン必見の一枚となっている。

なお、2月21日放送の『サクサクヒムヒム』は、TVerでの配信がスタート。未公開シーンを含む配信限定版となっており「未公開かわいかった」の声も。こちらも要チェックだ。