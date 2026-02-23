6種類の水玉カラーコーデがおしゃれ！セガプライズ ディズニー「ミニーマウス」 マスコット
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2026年2月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミニーマウス」 マスコットを紹介します☆
セガプライズ ディズニー「ミニーマウス」 マスコット
登場時期：2026年2月20日(金)より順次
サイズ：全長約5×5×10cm
種類：全6種（レッド、ピンク、パープル、ブルー、イエロー、グリーン）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
いろいろな水玉カラーの服を着た「ミニーマウス」のマスコットがセガプライズから登場。
定番カラーを使用した衣装のほか、ガーリーなカラーやメリハリの効いたカラーリングまで、全6種の展開です！
レッド
いつもの「ミニーマウス」らしい、赤地に白の水玉カラー。
服とお揃いのリボンも身につけています☆
ピンク
淡いピンクに白の水玉模様がかわいいデザイン。
靴もピンクに合わせたキュートなコーディネートです！
パープル
大人っぽくおしゃれにキメたパープルの水玉コーデ。
イエローの靴を組み合わせ、メリハリの効いたカラーコーデです☆
ブルー
薄いブルーに白の水玉が爽やかな印象。
足元はピンクの靴でかわいらしさをプラスしています。
イエロー
イエローの服は、大胆にブラックの水玉を合せたデザイン。
目を引く色の組み合わせに、ピンクの靴がアクセントになっています！
グリーン
淡いグリーンと白の水玉がおしゃれなコーディネート。
イエローの靴が差し色になっています☆
いろいろな水玉カラーでおしゃれを楽しむ「ミニーマウス」のマスコット。
セガプライズのディズニー「ミニーマウス」 マスコットは、2026年2月20日より順次全国のゲームセンターなどに登場します！
