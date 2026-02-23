セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2026年2月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミニーマウス」 マスコットを紹介します☆

セガプライズ ディズニー「ミニーマウス」 マスコット

登場時期：2026年2月20日(金)より順次

サイズ：全長約5×5×10cm

種類：全6種（レッド、ピンク、パープル、ブルー、イエロー、グリーン）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

いろいろな水玉カラーの服を着た「ミニーマウス」のマスコットがセガプライズから登場。

定番カラーを使用した衣装のほか、ガーリーなカラーやメリハリの効いたカラーリングまで、全6種の展開です！

レッド

いつもの「ミニーマウス」らしい、赤地に白の水玉カラー。

服とお揃いのリボンも身につけています☆

ピンク

淡いピンクに白の水玉模様がかわいいデザイン。

靴もピンクに合わせたキュートなコーディネートです！

パープル

大人っぽくおしゃれにキメたパープルの水玉コーデ。

イエローの靴を組み合わせ、メリハリの効いたカラーコーデです☆

ブルー

薄いブルーに白の水玉が爽やかな印象。

足元はピンクの靴でかわいらしさをプラスしています。

イエロー

イエローの服は、大胆にブラックの水玉を合せたデザイン。

目を引く色の組み合わせに、ピンクの靴がアクセントになっています！

グリーン

淡いグリーンと白の水玉がおしゃれなコーディネート。

イエローの靴が差し色になっています☆

いろいろな水玉カラーでおしゃれを楽しむ「ミニーマウス」のマスコット。

セガプライズのディズニー「ミニーマウス」 マスコットは、2026年2月20日より順次全国のゲームセンターなどに登場します！

