AmazonでAIツールが原因と見られるAWS障害が発生、2025年12月にはKiro AIが原因で13時間に及ぶサービス停止

AmazonでAIツールが原因と見られるAWS障害が発生、2025年12月にはKiro AIが原因で13時間に及ぶサービス停止