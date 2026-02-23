ReoNa、奄美大島凱旋フリーライブYouTube LIVE配信決定！「ガジュマル 〜Heaven in the Rain〜」ライブ映像プレミア公開！
ReoNaが、2026年3月7日（土）に開催する故郷・奄美大島での凱旋フリーライブ『ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”』をYouTube LIVEにて生配信することが発表された。
本公演は、ReoNaにとって自身初となる故郷・奄美大島での凱旋フリーライブ。この日は奄美の海を臨む特設ステージで同日3月7日に配信される新曲「結々の唄（ゆいゆいのうた）」が初披露される予定だ。
新曲「結々の唄」の“結々”は奄美大島の“結（ゆい）の精神”から。歌詞に「よーりよーり」、「トウトガナシ」など、奄美の島口（方言）が一節に唄われており、これまでアニメと絶望に寄り添ってきたReoNaが故郷・奄美に寄り添った楽曲に仕上がっている。
『ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”』は入場無料で開催され、さらにYouTube LIVEでの同時配信により、国内外からリアルタイムで視聴可能となる（※一部有料エリアは既にチケット完売済）。現地来場が難しいファンにとっても参加可能な形での開催となるため、ぜひともこの貴重な生配信をリアルタイムで体感してほしい。
あわせて、2024年10月20日に東京ガーデンシアターで開催された「ReoNa ONE-MAN Concert “Birth 2024”」より『ガジュマル 〜Heaven in the Rain〜』のライブ映像をYouTubeプレミア公開が決定した。
当楽曲はアニメ「シャングリラ・フロンティア」第２クールエンディングテーマとして2024年2月にリリースされた。ReoNaの故郷、奄美のじいじへの想いを歌にした楽曲で、タイトルの“ガジュマル”という木は、南国・奄美大島の風景を象徴する存在としても知られる。今回のライブ映像をチェックして、さらに3月7日に開催される故郷・奄美大島での凱旋フリーライブ『ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”』へと続くReoNaの表現する世界観をぜひ体感してほしい。
●イベント情報
「ReoNa Free Live2026 in 奄美大島”シマユイ あまみ”」
2026年3月7日（土）開場 16:00 /開演 17:30
会場：鹿児島県・奄美大島笠利町 Camp＆Music, Koya 野外特設ステージ
〒894-0508 鹿児島県奄美市笠利町大字用安１２４６−１
料金：入場無料
※一部有料エリアあり
優先エリア：￥6,800（税込）≪優先エリア限定色スタジアムクッション付≫
●配信情報
「結々の唄」
3月7日配信開始
楽曲の配信に先駆けて、Pre-Add / Pre-Saveキャンペーンがスタート。
楽曲の事前登録をすると、「結々の唄」オリジナル待ち受け画像をプレゼント
https://ReoNa.lnk.to/yuiyuinouta
「ReoNa Live Tour 2026 De:TOUR-動脈-」
7/19（日）大阪府・Zepp Namba OPEN 17:00 / START 18:00
7/20（月・祝）福岡県・DRUM LOGOS OPEN 17:00 / START 18:00
7/25（土）東京都・Zepp Haneda OPEN 17:00 / START 18:00
8/8（土）愛知県・Zepp Nagoya OPEN 17:00 / START 18:00
8/10（月）宮城県・仙台 Rensa OPEN 18:15 / START 19:00
8/21（金）北海道・PENNY LANE OPEN 18:15 / START 18:00
チケット料金
1Fスタンディング：7,000円（税込）
2F指定席：8,500円（税込）
関連リンク
ReoNaオフィシャルサイト
https://www.reona-reona.com/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優