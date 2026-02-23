ベースは共通ながら大きく異なる「乗り味」の違いとは

2025年10月にフルモデルチェンジを実施した軽スーパーハイトワゴンの日産「ルークス」と三菱「デリカミニ」は、基本的なプラットフォームやパワートレインを共有する兄弟車です。

しかし、見た目はもちろんのこと、乗ってみると乗り味も大きく異なります。

【画像】超カッコいい！ これが新型「ルークス」と「デリカミニ」の違いです！ 画像で見る（30枚以上）

両車の具体的な違いはどこにあるのでしょうか。改めて解説していきます。

両車の違いを端的にいえば、「新型ルークスをベースに、オフロード志向の独自制御を加えた新型デリカミニ」といった具合です。

採用されたメカニズム自体に大きな違いはあまりありませんが、オフロード走行を考えた独自制御が新型デリカミニには与えられています。

通常走行でそれが最も分かりやすいのがCVT（自動無段変速機）の制御です。

CVTは、新型デリカミニの方がトルクをよりリニアに伝達する制御となっていて、オフロードでの走破性向上を狙った設定となっています。

実際に一般道で試乗してもこの違いは明らかで、新型デリカミニの方がスロットル（アクセル）コントロールに対して素直に反応してくれる印象で、運転していてストレスフリーなのは新型デリカミニだと感じました。

また、5つのドライブモードが用意されているのも新型デリカミニならではのポイントです。

「エコ」「スタンダード」「スポーツ」の3つに加えて、新型デリカミニでは「グラベル」と「スノー」という2つのドライブモードが用意されています。

この独自制御がオフロードでの走破性を高めているのですが、ドライブモードスイッチも新型ルークスではトグルタイプですが、デリカミニではグローブを装着したまま操作しやするように大きなダイアル式となっています。

アウトドアシーンでの使い勝手を考えたユーザーインターフェースとなっているのです。

そしてメカニズム的な変更点もあります。それがダンパーの減衰力の設定です。

新型ルークスと新型デリカミニは、どちらもKYB製の摺動特性改良ショックアブソーバー「プロスムース」を採用していますが、新型デリカミニの4WDは独自の減衰力設定となっています。

具体的にはロールした後の減衰力を柔らかくする設定となっていて、新型ルークスよりも10mm高い地上高（4WDグレード比較）にマッチした設定といえます。

基本的な部分は共通している2台ですが、新型デリカミニは「デリカ」の名が付くということもあり、オフロード性能を高めるという独自路線を強めた内容となっているのです。

※ ※ ※

最上級グレードならば300万円にも届こうかという価格設定になっていますが、そんなに高い軽自動車でも売れている新型デリカミニ。

その背景には今回紹介したような独自路線が、ほかにはないオリジナリティを際立たせていて、「デリカミニだから買う」というブランディングに繋がっているからなのです。