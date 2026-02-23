TXQ FICTION第5弾「神木隆之介」放送決定。3月2日（月）深夜から四週連続放送。
テレ東にて、3月2日（月）深夜0時30分から四週連続で「神木隆之介」を放送することが決定いたしました。「イシナガキクエを探しています」「飯沼一家に謝罪します」「魔法少女山田」「UFO山」に続くTXQ FICTION第5弾。今回のテーマは「神木隆之介」。これまでの放送ではXでトレンド入りするなど、大きな話題となりました。
【動画】“マジやば”な怪談や都市伝説を、オカルト文化遺産として記録：ジャパンオカルトアーカイブ
監督は「フェイクドキュメンタリーQ」の寺内康太郎が務め、プロデューサーとして大森時生（テレビ東京）、「ミッシング・チャイルド・ビデオテープ」の近藤亮太、「ゾゾゾ」「フェイクドキュメンタリーQ」の皆口大地が参加。
また、オープニングテーマは、TVアニメ『呪術廻戦』「懐玉・玉折」（MBS/TBS系）OPテーマ「青のすみか」、TVアニメ『【推しの子】』第2期（TOKYO MXほか）OPテーマ「ファタール」の大ヒットでも知られるキタニタツヤが担当。
TXQ FICTION公式YouTubeチャンネルで過去放送した「イシナガキクエを探しています」「飯沼一家に謝罪します」「魔法少女山田」「UFO山」を現在配信中。
≪コメント≫
■ 大森時生（テレビ東京）
虚実の境目について改めて考えました
■ 寺内康太郎（フェイクドキュメンタリーQ）
まるでホントウのようなウソだけど、ホントはちょっとだけホントウの話です
■ 皆口大地（フェイクドキュメンタリーQ）
神木隆之介さんを題材にした新しいフェイクドキュメンタリーが完成しました。思い切った発想の作品です。是非観て下さい。
■ 近藤亮太
こちらにはそんなつもりがなかったとしても、100%フィクションのフェイクドキュメンタリーでさえ、どこかに「本当」が宿ってしまうことがあります。
≪放送≫
【タイトル】TXQ FICTION「神木隆之介」
【放送日時】
3月2日（月）深夜0時30分〜深夜1時
3月9日（月）深夜0時36分〜深夜1時06分
3月16日（月）深夜0時30分〜深夜1時
3月23日（月）深夜0時45分〜深夜1時15分
【放送局】テレビ東京
≪配信情報≫
広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！
動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信
≪SNS≫
