大食い双子姉妹・はらぺこツインズ「今までで一番短くなった」5ヶ月ぶりのヘアカット報告「before afterがすごい」
【モデルプレス＝2026/02/23】双子の大食い姉妹・はらぺこツインズ（小野かこ・小野あこ）が2月22日、そろって自身のInstagramを更新。5ヶ月ぶりのヘアカットを報告した。
【写真】「重度のうつ病」公表の大食い双子姉妹「before afterがすごい」イメチェン姿公開
2人は、それぞれ5ヶ月ぶりに美容室でヘアカットをしたことを報告。あこは「before afterがすごい 今までで一番短くなった！すっきり＆さっぱり！」と少し耳を出したショートカット、かこは「今回も刈り上げ」とサイドや後ろを刈り上げたヘアスタイルにチェンジしたことを記し、それぞれヘアカット前と後の写真を公開した。
そして、カット後にダブルピースをしている2ショットもそれぞれ投稿し、あこは「髪の毛短くなったからまたかこと似とる 身につけとるものも色違いが多いから本当双子やなって思う。笑」と、かこは「あこも少し耳出しカット！！似ている！！似合っている！！可愛い！！」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「2人ともショートヘアが似合う」「素敵な髪型」「可愛すぎる」「本当によく似てる」などと反響が寄せられている。
はらぺこツインズのかこ・あこは、1991年8月3日生まれ、三重県出身の一卵性双生児姉妹。“2人で最高約20kgを食べる双子”として注目を集め、TBS系バラエティ番組「世界くらべてみたら」などのテレビに多数出演。大食い大会新人戦では、かこが優勝、あこが準優勝を果たしており、陸上で全国優勝やインターハイの出場経験もあり。YouTubeの登録者数は57万人を誇る（2月23日現在）。2025年10月24日に2人揃って活動休止を報告し、長年うつ病を患っていることを明かしていたが、現在は大食い動画も投稿している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「重度のうつ病」公表の大食い双子姉妹「before afterがすごい」イメチェン姿公開
◆はらぺこツインズ、5ヶ月ぶりにヘアカット
2人は、それぞれ5ヶ月ぶりに美容室でヘアカットをしたことを報告。あこは「before afterがすごい 今までで一番短くなった！すっきり＆さっぱり！」と少し耳を出したショートカット、かこは「今回も刈り上げ」とサイドや後ろを刈り上げたヘアスタイルにチェンジしたことを記し、それぞれヘアカット前と後の写真を公開した。
◆はらぺこツインズの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「2人ともショートヘアが似合う」「素敵な髪型」「可愛すぎる」「本当によく似てる」などと反響が寄せられている。
◆双子の大食い姉妹・はらぺこツインズって？
はらぺこツインズのかこ・あこは、1991年8月3日生まれ、三重県出身の一卵性双生児姉妹。“2人で最高約20kgを食べる双子”として注目を集め、TBS系バラエティ番組「世界くらべてみたら」などのテレビに多数出演。大食い大会新人戦では、かこが優勝、あこが準優勝を果たしており、陸上で全国優勝やインターハイの出場経験もあり。YouTubeの登録者数は57万人を誇る（2月23日現在）。2025年10月24日に2人揃って活動休止を報告し、長年うつ病を患っていることを明かしていたが、現在は大食い動画も投稿している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】