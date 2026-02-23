3×3女子日本代表がディベロップメントキャンプ参加メンバー24名を発表…目的は選手の発掘と育成

日本バスケットボール協会（JBA）は2月23日、3x3女子日本代表につながる選手の発掘と育成を目的としたディベロップメントキャンプの実施を発表した。

前田有香ヘッドコーチ、伊集南コーチだけではなく、横井美沙（FLOWLISH GUNMA）、本田奈緒子（MAURICE LACROIX）、西垂水美桜（環太平洋大学）、仲上真央（早稲田大学）、前田殊伽（日本女子体育大学）がサポートスタッフとして名を連ねた。

Wリーグと大学の5人制で活躍する24名を招集。FIBAユース女子ランキングで国内トップ20に入る門脇瑚羽（東京医療保健大学）、三次真歩（大阪体育大学）、下井陽和（日本女子体育大学）、高瀬ゆのか（新潟アルビレックスBBラビッツ）、永野紗弥香（立命館大学）の5名がメンバー入りしたほか、八木悠香（ENEOSサンフラワーズ）や堀内桜花（シャンソン化粧品シャンソンVマジック）など5人制の世代別代表経験を持つ選手も選出された。

22歳以下の選手は「FIBA 3x3ユース・ネーションズリーグ 2026」や「第20回アジア競技大会」に出場できる世代。初めて3x3に挑戦する選手もいるようで、JBAは公式HPで「今キャンプを通じて3×3の魅力を知ってもらいつつ、5人制バスケを含めてステップアップを図る機会とします」と開催意図を説明した。

参加メンバーは以下のとおり。

■2026年 3x3バスケットボール女子日本代表 3x3ディベロップメントキャンプ2026 参加メンバー



粟谷真帆（182センチ／23歳／日立ハイテククーガーズ）



佐藤多伽子（177センチ／23歳／プレステージ・インターナショナル アランマーレ）



平下結貴（175センチ／22歳／トヨタ紡織 サンシャインラビッツ）



山本遥香（177センチ／21歳／立命館大学／三菱電機コアラーズ）



岡井遥香（172センチ／21歳／日本女子体育大学）



永野紗弥香（170センチ／21歳／立命館大学）



平賀真帆 （172センチ／21歳／デンソーアイリス）



門脇瑚羽（175センチ／21歳／東京医療保健大学）



三次真歩（170センチ／21歳／大阪体育大学）



佐々木凜（177センチ／20歳／白鷗大学）



佐々木杏花（178センチ／20歳／拓殖大学）



八木悠香（177センチ／20歳／ENEOSサンフラワーズ）



大上粋奈（181センチ／20歳／大阪体育大学）



高瀬ゆのか（175センチ／20歳／新潟アルビレックスBBラビッツ）



東小姫（177センチ／20歳／白鷗大学）



曽根妃芽香（159センチ／20歳／拓殖大学）



鈴木花音（174センチ／20歳／筑波大学）



下井陽和（162センチ／20歳／日本女子体育大学）



堀内桜花（167センチ／19歳／シャンソン化粧品シャンソンVマジック）



白石弥桜（184センチ／19歳／デンソーアイリス）



戸塚妃莉（172センチ／19歳／東京医療保健大学）



深津唯生（180センチ／19歳／東京医療保健大学）



メンディーシアラ（182センチ／19歳／東京医療保健大学）



阿部友愛（175センチ／18歳／立教大学）



※平均：174.6センチ、20.3歳



※年齢・所属は2月19日現在