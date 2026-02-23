片峯聡太HC率いるU18日本代表、アジア杯に向けた第1次強化合宿参加メンバー25名を発表

日本バスケットボール協会は2月23日、「FIBA U18アジアカップ2026」に向けたU18男子日本代表の第1次強化合宿参加メンバー25名を発表した。

U18日本代表はアレハンドロ・マルチネス氏の契約期間満了に伴い、片峯聡太氏（福岡大学附属大濠高校）がヘッドコーチに就任。24日から27日にかけて味の素ナショナルトレーニングセンターで開催される第1次強化合宿では濱屋史篤氏（北陸学院高校）がアシスタントコーチ、大澤徹也氏（東山高校）と稲葉弘法氏（つくば秀英高校）がサポートコーチを務める。

福岡大附属大濠から中村文哉、本田蕗以、櫻井照大、白谷柱誠ジャックの最多4名がメンバー入り。Bリーグのユースチームから江原行佐（横浜ビー・コルセアーズU18）、宮里俊佑（琉球ゴールデンキングスU18）が選ばれたほか、ベネディクト研一郎（セント・ジョージズ・スクール）、佐藤凰臥（セントロ・バスケット・マドリード／スペイン）、山下円蔵（ミルウォーキー高校）、恒岡ケイマン（クレスピ・カーメライト高校）といった海外組もメンバーに名を連ねた。

■2025年度バスケットボール男子U18日本代表チーム 第1次強化合宿 参加メンバー



鈴木辰季（センター／194センチ／18歳／桐光学園高校）



トンプソンヨセフハサン（シューティングガード／184センチ／17歳／福岡第一高校）



馬越光希（シューティングガード／190センチ／17歳／中部大学第一高校）



中村颯斗（ポイントガード／179センチ／17歳／東山高校）



音山繋太（スモールフォワード／196センチ／17歳／中部大学第一高校）



マクミランアレックス（パワーフォワード／198センチ／17歳／沖縄県立沖縄水産高校）



ベネディクト研一郎（スモールフォワード／196センチ／17歳／セント・ジョージズ・スクール）



小笠原和真（ポイントガード／168センチ／17歳／北陸学院高校）



佐藤凰臥（ポイントガード／185センチ／17歳／セントロ・バスケット・マドリード）



髙橋歩路（SG・スモールフォワード／187センチ／17歳／開志国際高校）



中村文哉（スモールフォワード／190センチ／17歳／福岡大学附属大濠高校）



藤原弘大（シューティングガード／180センチ／17歳／北陸学院高校）



本田蕗以（スモールフォワード／188センチ／17歳／福岡大学附属大濠高校）



澤近一颯（シューティングガード／188センチ／17歳／高知学芸高校）



飯田渚颯（センター／195センチ／17歳／土浦日本大学高校）



山下円蔵（パワーフォワード／198センチ／17歳／ミルウォーキー高校）



恒岡ケイマン（パワーフォワード／196センチ／17歳／クレスピ・カーメライト高校）



江原行佐（スモールフォワード・パワーフォワード／192センチ／17歳／横浜ビー・コルセアーズU18）



池田楓真（ポイントガード／172センチ／17歳／開志国際高校）



後藤大駕（センター／196センチ／17歳／浜松開誠館高校）



今野瑛心（パワーフォワード／192センチ／17歳／仙台大学附属明成高校）



櫻井照大（ポイントガード／180センチ／17歳／福岡大学附属大濠高校）



白谷柱誠ジャック（パワーフォワード／194センチ／16歳／福岡大学附属大濠高校）



宮里俊佑（ポイントガード／179センチ／16歳／琉球ゴールデンキングスU18）



イヘツグットラックチネドゥ（スモールフォワード／195センチ／15歳／開志国際高校）



※平均：188.5センチ、16.9歳



※所属：2026年2月23日現在